River: las variantes que evalúa Martín Demichelis para el partido del domingo con el Platense de Martín Palermo

escuchar

“No me gusta hacer muchos cambios en la derrota; los hago más en el triunfo. Esto no significa que, por haber perdido, no pueda haber cambios. Según el esquema, eso puede pasar”. En febrero, después de su primera caída, en Córdoba ante Belgrano, el director técnico Martín Demichelis dejó clara en una conferencia de prensa una idea de trabajo. Aquella vez, cumplió: al partido siguiente repitió el equipo y River le ganó por 2-1 a Argentinos Juniors en el Monumental, en la tercera fecha de la Superliga. Pero ahora, luego de perder por 2-1 contra Talleres el pasado domingo en el Kempes, está nuevamente ante una encrucijada: repetir lo que no funcionó o modificar para volver a ganar. Y todo parece encaminarse hacia la segunda alternativa.

Demichelis tendrá que tomar al menos tres decisiones para el encuentro con el Platense de Martín Palermo, que tendrá lugar el domingo a las 20.30 en un Monumental que una vez más tendrá localidades agotadas. La primera está en la línea de fondo: Emanuel Mammana dejó atrás la sinovitis en la rodilla izquierda que lo marginó del duelo con Talleres y volverá a estar entre los convocados. Así, a sabiendas de que Leandro González Pirez está suspendido para jugar el jueves próximo ante Sporting Cristal en Lima por la Copa Libertadores, el entrenador debe definir quiénes estarán en la zaga central. Todo parece indicar que Paulo Díaz, después de reaparecer en Córdoba tras 21 días de pausa por una distensión muscular, será titular, y resta confirmar su acompañante.

El chileno Paulo Díaz sujeta al venezolano Salomón Rondón en una práctica en Ezeiza; el defensor volvería a ser titular al cabo de tres semanas. River Plate

En pos de mejorar la imagen que dejó un equipo que sufrió ante la presión alta y la intensidad que Talleres le opuso el pasado fin de semana, la segunda decisión de Demichelis será sobre el esquema táctico y el plan de juego posterior. Después de la discutida decisión de dejar fuera de la formación a Rodrigo Aliendro para que ingresara Salomón Rondón y del regreso al 4-2-2-2, el ex mediocampista de Colón volvería a ser titular para dar nuevamente equilibrio y auxilio a Enzo Pérez en el eje del campo. River quedó demasiado expuesto y partido en diversos tramos del juego en Córdoba, y el cuerpo técnico hizo una fuerte autocrítica del planteo que no funcionó. Por eso, retornar a lo que le dio rédito parece ser una necesidad.

Por ende, el DT evalúa dos alternativas: volver al sistema 4-2-3-1 que tan bien le respondió, con la única variante en la defensa, o, con el ingreso de Aliendro, sostener los dos delanteros, procurando más profundidad en el ataque. ¿Las alternativas? A lo largo de la semana, probó tanto con Pablo Solari como con Miguel Borja en el frente ofensivo que comanda Lucas Beltrán. En caso de disponer esta variante, debería resignar a un mediocampista.

Ignacio Fernández (derecha) tomaría un descanso ante Platense y eso abriría un lugar en el mediocampo... o en el ataque. River Plate

Y ahí está la tercera decisión: ¿quién paga para que Solari o Borja se meta en la alineación inicial? A priori, Nicolás De La Cruz puede tener descanso, porque terminó la semana de entrenamientos con lo justo en lo físico, luego de salir con los isquiotibiales cargados tanto en el superclásico como en el estadio Kempes. Pero a la vez, aunque viene trabajando como titular, también se analiza la posibilidad de que Ignacio Fernández descanse: fue titular en 18 de los 21 partidos del año, se perdió uno solo, viene del nacimiento de un hijo y sufrió un fuerte golpe en un pie el fin de semana pasado.

Consecuentemente, el conjunto que elegiría Demichelis para el choque con Platense sería: Franco Armani; Milton Casco, González Pirez, Paulo Díaz o Emanuel Mammana y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz o Pablo Solari; Esequiel Barco y Nacho Fernández; Beltrán. Defender o estirar la distancia de cinco puntos que tiene River en la cúspide de la Liga sobre el escolta San Lorenzo es el objetivo en el Monumental. Y el entrenador vuelve a estar ante el desafío de reponerse rápidamente de una derrota. El pasado lo respalda: luego de cada una de las cinco caídas que sufrió en el año, siempre ganó.