Néstor Gorosito, el entrenador de Alianza Lima, ya empezó a jugar la revancha en la Bombonera: “Tengo mucho miedo con el arbitraje allá”

La victoria en Perú resultó un gran paso para Alianza Lima. El golpe desde el arranque ante Boca y haberse quedado con el primer duelo por 1-0 por la fase 2 de la Copa Libertadores, puede ser determinante para la revancha del martes próximo en la Bombonera. Sin embargo, el entrenador del conjunto peruano, Néstor Gorosito, leyó a la perfección el contexto y ya comenzó a preparar el escenario sembrando dudas acerca del arbitraje en la cancha del conjunto xeneize.

En la conferencia de prensa, el DT de Alianza Lima, primero se encargó de cuestionar la tarea del juez uruguayo Esteban Ostojich: “Me llamó mucho la atención lo del árbitro, tengo miedo con el arbitraje en la vuelta, me da miedo allá, mucho miedo. Me preocupaba antes del partido, no dije nada, pero quedó más que evidente. Todas las chiquitas, eran todas para ellos. Para nosotros era amarilla, para ellos no era amarilla”.

Y continuó: “Hay un golpe sin pelota a Garcé (de Merentiel). Golpe, sin pelota, es roja. Hay situaciones puntuales que son indefendibles. Si nos pasó esto acá, imaginate allá de visitante. Es muy difícil abstraerse del arbitraje en la cancha, Dios quiera que no vuelva a suceder lo que pasó hoy, pero me preocupa. Ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho. Al minuto, amarilla a Erick (Noriega); foul a (Hernán) Barcos en la mitad de la cancha... Nada. A los 3 o 4 minutos, amarilla a Barcos. Me da miedo allá, mucho miedo”, cerró Gorosito.

Al entrenador del conjunto peruano le recordaron que antes del duelo con Boca había dicho que “no había favoritos” y le consultaron si el triunfo le daba la razón: “La razón es momentánea mientras ganás, si hubiésemos perdido, habrían dicho ‘Pipo habló al pedo’. Son opiniones. Somos un equipo que puede llegar a jugar bien, muy bien, de visitante también, con el mayor de los respetos por los jugadores de Boca y su DT, pero la ilusión es máxima, después veremos si nos da el cuero o no”.

Gorosito continuó con el análisis de lo que puede suceder en el partido de desquite: “En el fútbol es muy difícil, podés planear una cosa y cambia completamente todo. No sabría decir qué puede pasar. Lo más lógico hoy era hacer dos o tres goles y se justificaba en el desarrollo, Marchesín tapó dos o tres pelotas muy buenas”.

Ante una eventual derrota y una posible definición por penales en la Bombonera, Gorosito dijo: “Nosotros normalmente practicamos con los que ejecutan. Después varía totalmente, pateás con tus amigos, con tu arquero, pero cuando caminás desde la mitad de cancha para patear, eso no lo podés imitar, varía completamente el escenario”.

Además, los medios locales le consultaron al entrenador argentino si Alianza Lima, que es noveno en la Liga 1 de Perú luego de dos fechas disputadas, que ganó un encuentro y perdió el otro, piensa en utilizar a los titulares para la tercera jornada del fútbol local: “El viernes jugarán los que mejor estén. Hoy quedó demostrado que el otro día -el tropiezo ante Alianza Atlético- no fue por una cuestión física, hoy el cansancio tendría que haber sido mayor y no fue así. La motivación suple a veces cierto cansancio”.

La revancha se disputará el próximo martes en la Bombonera y el que avance se medirá con el que gane la serie entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia (el conjunto chileno ganó 2-1 en la ida).

