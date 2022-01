Nicolás Figal está más cerca: Boca empieza a darle forma a las incorporaciones del 2022

Cada mercado de pases que va transcurriendo durante la pandemia se presenta con muchos obstáculos para los clubes del fútbol argentino. Boca es un claro ejemplo por sus urgencias y pretensiones: quiere volver a levantar la Copa Libertadores en este 2022 y, para lograrlo, sigue considerando vital la incorporación de nombres de jerarquía. El Covid-19 y sus consecuencias económicas (que los jugadores del exterior no vean atractivo llegar a Argentina para ganar menos dinero que en otros destinos) dificultan –o atrasan- las grandes bombas del mercado. Por eso, el Consejo de Fútbol tiene prácticamente cerrado un nombre terrenal para un puesto que considera necesario: el ex zaguero de Independiente, Nicolás Figal.

En este primer mercado para Sebastián Battaglia, el puesto de defensor no debería ser una prioridad. Le sobran cartas cuando mira la defensa central. Pero las suspensiones que Conmebol les impuso a los titulares y referentes Carlos Izquierdoz (el capitán no podrá jugar las cuatro primeras fechas de la zona de grupos) y Marcos Rojo (el subcapitán, cinco jornadas afuera), tras el escándalo en el estadio Mineirao en la eliminación del torneo subcontinental 2021 ante Atlético Mineiro, obligó a Juan Román Riquelme y sus laderos a apuntar la llegada de algún zaguero que luche la titularidad junto a Carlos Zambrano, Lisandro López y Gastón Ávila, que retornó del préstamo en Rosario Central con más experiencia y buen rendimiento.

Además, Inter Miami, el club que preside el inglés David Beckham, atraviesa una situación en la que se excedió con el Fair Play financiero que impone la Major League Soccer (MLS) en materia de salarios y le urge prescindir de varios nombres de su plantel. Así es como se abrió la ventana, Boca se acercó y aceleró para incorporar al futbolista de 27 años: según le advirtieron a LA NACION desde las cercanías al vicepresidente, se está terminando de definir si Figal arriba mediante un préstamo o bien todo se termina cerrando en la compra de una parte del pase. La primera alternativa es la que más predomina a esta hora: la cesión por una estadía de un año con una opción de compra.

El último torneo de Figal en la Argentina fue con Independiente, en 2019 Fabián Marelli - LA NACION

Todo sujeto, claro, a que también hay dos situaciones entre los defensores ya mencionados. Una es que Palmeiras, el bicampeón de Sudamérica, se desvive (y le resulta fácil económicamente) por contratar la jerarquía de Rojo: pondría encima del escritorio de Riquelme una oferta muy interesante para adquirir su pase. Sin embargo, los hinchas pueden estar tranquilos: ni el ex zaguero del seleccionado nacional tiene deseos de emigrar ni el Consejo lo liberaría porque sería contradictorio querer ganar la Libertadores y vender a una de sus grandes figuras.

Por otro lado, López tiene una oportunidad concreta de ser transferido a Tijuana: Christian Bragarnik, asesor deportivo de los Xolos, se habría contactado con las oficinas de Ezeiza para hacer saber su deseo de que el ex hombre de Benfica e Inter recale en México. Y esas charlas estarían aferradas a lo que pueda pasar con Darío Benedetto, el anhelo del club azul y oro y que es representado por aquel empresario: el Consejo ya le acercó la oferta y el delantero estaría dispuesto a resignar el dinero que cobra en el exterior para volver a ponerse la camiseta que ama tras dos años y medio.

“Falta poco”, deslizan desde el Consejo sobre esa operación con puro optimismo. Obvio, tampoco se trata de algo sencillo: la salida de Elche, club en el que está cedido, es lo más fácil porque Benedetto es propietario de la entidad española junto a su agente Bragarnik, aunque también resta dialogar con Olympique Marsella, el dueño de su pase. ¿Dónde puede estar la traba? Para volver a prestarlo por una temporada, los franceses deben renovar su vínculo, que caduca a mediados de 2023. Salvo que en Boca decidan desembolsar una buena cantidad de millones para ahorrarse charlas y directamente contar con los servicios del atacante en forma de adquisición.

A Darío Benedetto no le fue muy bien en Elche y está dispuesto a volver Quality Sport Images - Getty Images Europe

Por otro lado, la situación de Ángel Romero se estancó apenas. Puertas adentro confiaban en que la llegada del paraguayo se daría en el comienzo de esta semana, con el pase en su poder y la motivación de jugar la Copa Libertadores con un club semejante. No obstante, en el club empiezan a notar que el ex hombre de San Lorenzo vive por estos días especulando con recibir mejores ofertas del exterior para terminar de decidir su futuro. “Por él todavía no hay nada cerrado, tiene que firmar. No lo descartamos, sabemos que cada uno defiende sus intereses”, dejan abierta la puerta desde el club de la Ribera. Así como la dejó Battaglia durante la presentación del Torneo de verano durante la tarde del martes. En los próximos días se terminaría de dar el encuentro para estampar la firma en el contrato.

Más casos positivos

La pretemporada de Boca comenzó el lunes con la noticia esperable de varios casos positivos de Covid-19 entre sus futbolistas. Sin embargo, mantuvieron la prudencia en todo momento porque el panorama llevaba a pensar que los contagios continuarían. Y en la mañana del miércoles el virus volvió a golpear.

Ya eran casos positivos Agustín Rossi, Eduardo Salvio (ambos ya se reincorporaron), Marcelo Weigandt, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Alan Varela, Rodrigo Montes y Cristian Pavón, pero en las últimas horas se sumaron Exequiel Zeballos y Agustín Almendra. Además, Diego “Pulpo” González, Luis Vázquez, Juan Ramírez y hasta Mariano Herrón (ayudante de campo) presentaron síntomas en medio de los testeos rápidos y fueron aislados a la espera de los respectivos PCR.

Acaso, una situación similar a la que vivieron Frank Fabra y el propio Battaglia: aunque tenían síntomas, los resultados terminaron siendo negativos y se sumaron a la pretemporada esta mañana. Incluso, empleados que pisan el predio de Ezeiza habitualmente también están resguardados por ser contactos estrechos o positivos. Como en el resto de instituciones, en Boca también adjudican tantos casos a las vacaciones que cada uno disfrutó sin demasiados cuidados.