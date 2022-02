Pol Fernández fue presentado como el nuevo refuerzo de Boca

Si bien el club ya había hecho el anuncio en sus redes sociales días atrás, Boca Juniors oficializó durante una rueda de prensa a Guillermo “Pol” Fernández como el tercer refuerzo para el equipo de Battaglia. Durante la conferencia, el mediocampista expresó sus expectativas por volver a vestir la camiseta azul y oro y dio detalles sobre las conversaciones que mantuvo junto a Juan Román Riquelme.

”Vine para intentar hacer las cosas bien y aportar lo mío. Quiero hacerle las cosas complicadas al entrenador: que sepa que todos estamos para jugar” sentenció el mediocampista, proveniente del Cruz Azul de México, quien cree que la pelea por su puesto hará que el equipo sea mejor ante los rivales.

Además, Fernández explicó que con el correr de los años aprendió que hay que ser completo para ayudar al equipo. “Antes me caracterizaba más por jugar, pero entendí que también es muy importante la marca”, dijo.

Con respecto a sus charlas con Román, detalló que en el último tiempo hablaron mucho “de futbol y de la vida” y expresó que tienen un aprecio mutuo. “En cuanto se dio la posibilidad de venir, no lo dudé. Me mantuve al margen porque había una conversación que era de club a club. A Battaglia lo conozco hace un tiempo, sé de su manera de trabajar y estoy para ayudar”, agregó.

Sobre su posición, Fernández explicó que el entrenador aun no le especificó donde lo quiere, aunque él sabe que en la mitad de la cancha puede ocupar todos los puestos: “Viene a ayudar, si me toca por derecha o por izquierda, me es indiferente. Estamos en un club que tiene jugadores de jerarquía, de calidad y hay que estar al 100%”.

En relación a la cantidad de juveniles que nutren al equipo de Battaglia, el mediocampista expresó que tratará de acompañarlos en el crecimiento y que estará para lo que necesiten. Además expresó su deseo de que todos puedan tener las mismas oportunidades dentro del plantel.

Esta semana Fernández se sumó a los entrenamientos del equipo de Battaglia

“Me siento bien, esta vuelta me agarra en un muy buen momento. Voy a hacer un trabajo extra para estar a la par de mis compañeros, que hicieron una gran pretemporada, yo la hice pero en diciembre. Creo que no me va costar y a eso sumale mis ganas de estar” agregó.

Si bien la conferencia se retrasó unos días debido al fallecimiento del vicepresidente tercero del club, Roberto Digón, en los últimos días se vio al jugador entrenando junto a sus pares en el predio de Ezeiza. De esta manera, Pol Fernández se convierte en el tercer refuerzo de Boca, junto a Darío Benedetto y Nicolás Figal. Mientras tanto Juan Román Riquelme pone el ojo en tentar al paraguayo, Ángel Romero en sumarse a las filas del club de la ribera.