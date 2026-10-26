Riquelme habló sin saber que estaba al aire y protagonizó un blooper en un streaming

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, protagonizó un insólito blooper en el canal de streaming del periodista Flavio Azzaro al hablar sobre el equipo xeneize sin saber, aparentemente, que la conversación estaba saliendo al aire. Creyendo que mantenía una charla privada con el cronista, con quien tiene una buena relación, el exfutbolista contó primero, entre risas: “¿Sabés el asado que nos comimos? Estamos acá hechos mierda”.

Cuando Azzaro le preguntó por qué ya no lo invitaba, Riquelme respondió: “Nos enteramos de que [Sebastián] Villa no jugaba y nos quedamos”. La conversación había comenzado mientras el periodista hablaba por teléfono con Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca. En ese momento, Riquelme se sumó a la charla desde el otro lado de la línea.

Riquelme habló sobre Boca en una llamada con Azzaro y no sabía que estaba saliendo en vivo

Al advertir el tono distendido de la conversación y escuchar lo que le decía el exfutbolista, Azzaro lo interrumpió, entre risas nerviosas, para avisarle que estaban transmitiendo en vivo. “No seas boludo, Román, que estamos al aire”, le dijo.

“Estás al aire. ¿Por qué no contás?”, reaccionó Cascini, antes de que el intercambio continuara con algunos insultos. Una vez finalizada la comunicación telefónica, Azzaro coincidió con el presidente de Boca sobre la ausencia de Villa: “No puedo creer por qué no juega Villa”.

Boca le ganó a Independiente sobre la hora

Boca desperdició algunas chances en el primer tiempo y le tocó sufrir durante gran parte del segundo, aunque aprovechó el fruto de sus inferiores para convertir sobre la hora y derrotar por 1 a 0 a Independiente por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue del defensor Facundo Herrera, con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo.

Este ajustado triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos. En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River, el domingo 1° de noviembre desde las 15.