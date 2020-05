Marcos Díaz se irá de Boca a mitad de año, cuando venza su préstamo

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 17:27

Ya se venía insinuando que el arco de Boca traería noticias más temprano que tarde. Pero lo que podía tratarse de un simple cambio de nombres, pasa a ser la novela azul y oro de la cuarentena . Porque llamativamente la historia no pasa por los guantes principales, calzados indiscutiblemente por un Esteban Andrada que está en los ojos de todos, sino más bien por quién será el arquero suplente a partir de julio. Y parece ser que Juan Román Riquelme, cabeza del Consejo de Fútbol, tendrá que buscar esa alternativa en otra institución.

Por un lado, por decisión propia. Porque desde ese sector que también integran Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez le avisaron a Marcos Díaz que no seguirá en el club: es decir, no le renovarán el préstamo con el que había llegado a comienzos de 2019, con Gustavo Alfaro de entrenador y con el pase en si poder tras su salida de Huracán. ¿Por qué? Primero, su sueldo es bastante alto y, se sabía, los directivos intentarían bajar costos debido a una pandemia de coronavirus que pegará fuerte en lo económico con el correr de los días. Y, segundo, ya estaban al tanto de que Agustín Rossi retornaría desde Lanús , donde estuvo cedido (también durante un año y medio): al Granate se le hace imposible pagarle el alto salario y renovar el préstamo en un contexto en el que se disputarán campeonatos sin descensos y habrá menos plata.

Agustín Rossi debe volver a Boca, pero no quiere ser suplente Fuente: Archivo

Ese panorama en contra que sufre Díaz fue visto con anterioridad por su representante, Juan Cruz Oller. Por eso, desde hace varias semanas tiene en la mano el interés concreto de un club español de Primera División. En las últimas horas trascendió que se trataría de Leganés, ahora el gran candidato a quedarse con los servicios del guardameta campeón de la última Superliga.

Sin embargo, la situación de Rossi no termina en una vuelta y nada más. Porque según le contaron a LA NACION desde su entorno y desde la dirigencia boquense, "Agustín quiere volver a Boca, pero también exige continuidad. Entonces, es muy difícil que venga a ser suplente y estar tapado por Andrada". Teniendo en cuenta que -por el momento- no hay ofertas por Sabandija , el ex hombre de Estudiantes y Defensa y Justicia pediría ser vendido o, lo que es más probable, prestado nuevamente a otro equipo donde su titularidad esté asegurada. Además, la venta de Andrada es complicada: por la pandemia, en Brandsen 805 ven dificultoso que desde el exterior ofrezcan la gran cantidad de dinero que pretende Boca (su cláusula es de 25 millones de dólares) por un arquero que ya tiene 29 años.

Esteban Andrada, al arquero titular de Boca Fuente: Archivo

Así las cosas, el Consejo de Fútbol ya está pensando nombres. Rápidamente surgió el de Javier García, ex arquero de la institución y una persona muy ligada a Román en la vida íntima. Desde el club de la Ribera le bajaron el tono. "Por ahora se trata sólo de mucha amistad", le comentaron a este diario, en alusión a que sería un rumor producto de la gran relación entre los ex compañeros.

De todas maneras, no lo descartan. De hecho, el propio Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, se refirió a García en diálogo con radio La Red: "Tengo una gran relación y lo quiero mucho. Fue arquero nuestro cuando salimos campeones en el famoso partido contra Tigre en cancha de Racing, en el Apertura 2008. Tengo un cariño muy particular, pero la decisión es del Consejo de Fútbol". Es que él también está en tratativas con Racing, su actual club, para renovar su vínculo, algo que parece estar algo trabado. Por ende, su nombre está anotado a un costado, aunque hoy no sea la prioridad.

Entre 2008 y 2011 atajó en 45 encuentros oficiales, recibiendo 55 goles y obteniendo el título mencionado por Ameal en el triangular disputado junto a Tigre y San Lorenzo. ¿Terminará llegando pese a no ser la primera opción? Riquelme y compañía deberán encontrar un nombre que quiera estar a la sombra de Andrada y brinde tranquilidad cuando se lo necesite bajo los tres palos.