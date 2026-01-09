TV y streaming del sábado: Independiente, partidos en Europa, los Pumas 7s en Mar del Plata, United Cup
Fútbol, rugby, tenis y básquetbol en la propuesta deportiva del inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 10 de enero de 2026.
FÚTBOL
Serie Río de La Plata
- 21 Independiente vs. Alianza Lima (Perú). ESPN Premium y Disney+
Copa FA
- 9.15 Cheltenham Town vs. Leicester City. Disney+
- 9.15 Everton vs. Sunderland. Disney+
- 9.15 Macclesfield vs. Crystal Palace. Disney+
- 9.15 Wolverhampton Wanderers vs. Shrewsbury Town. Disney+
- 12 Boreham Wood vs. Burton Albion. Disney+
- 12 Burnley vs. Millwall. Disney+
- 12 Doncaster Rovers vs. Southampton. Disney+
- 12 Fulham vs. Middlesbrough. Disney+
- 12 Ipswich Town vs. Blackpool. Disney+
- 12 Manchester City vs. Exeter City. Disney+
- 12 Newcastle United vs. Bournemouth. Disney+
- 12 Salford City vs. Swindon Town. Disney+
- 12 Sheffield Wednesday vs. Brentford. Disney+
- 12 Stoke City vs. Coventry City. Disney+
- 14.30 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 16.45 Charlton vs. Chelsea. ESPN y Disney+
Liga de España
- 10 Oviedo vs. Betis. DSports (1610)
- 12 Villarreal vs. Alavés. ESPN 3 y Disney+
- 14.30 Girona vs. Osasuna. DSports (1610)
- 17 Valencia vs. Elche. DSports + (1613)
Serie A
- 11 Como vs. Bologna ESPN
- 14 Roma vs. Sassuolo. ESPN 2 y Disney+
- 16.30 Atalanta vs Torino. ESPN 2 y Disney+
Bundesliga
- 11.30 St. Pauli vs. Leipzig. ESPN 2
- 14.30 Bayer Leverkusen vs. Stuttgart. ESPN 3 y Disney+
RUGBY
- 17 Seven de Mar del Plata. Los playoffs. ESPN 3 y Disney+
TENIS
- 8 Estados Unidos vs. Polonia y Suiza vs. Bélgica, las semifinales de la United Cup. TyC Sports
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 14 Zaragoza vs. Gran Canaria. Fox Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. Todo el fútbol de Europa, rugby seven en Mar del Plata, tenis y básquetbol
TV y streaming del jueves. Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Arsenal vs. Liverpool, PSG vs. Olympique y Campazzo en la Euroliga
TV y streaming del miércoles. La Premier League, la Supercopa de España, la Serie A, la NBA y tenis en la United Cup
Más leídas de Fútbol
- 1
Los que se van “por la patria” y los que son “rehenes” de los clubes: la obsesión juvenil de triunfar en Europa tiene dos caras
- 2
Amistoso Boca vs. Millonarios: cuándo se ponen a la venta las entradas y cómo sacarlas
- 3
Vladimir Petković, el DT de Argelia que tiene un pasado en común con Lionel Scaloni, rival en el Mundial
- 4
River Plate vs. Millonarios, por el torneo de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online