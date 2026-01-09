LA NACION

TV y streaming del sábado: Independiente, partidos en Europa, los Pumas 7s en Mar del Plata, United Cup

Fútbol, rugby, tenis y básquetbol en la propuesta deportiva del inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Independiente estrenará frente a Alianza Lima, de Perú, la Serie Río de La Plata, una acumulación de partidos de verano que tendrá lugar en Uruguay.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 10 de enero de 2026.

FÚTBOL

Serie Río de La Plata

  • 21 Independiente vs. Alianza Lima (Perú). ESPN Premium y Disney+

Copa FA

  • 9.15 Cheltenham Town vs. Leicester City. Disney+
  • 9.15 Everton vs. Sunderland. Disney+
  • 9.15 Macclesfield vs. Crystal Palace. Disney+
  • 9.15 Wolverhampton Wanderers vs. Shrewsbury Town. Disney+
  • 12 Boreham Wood vs. Burton Albion. Disney+
  • 12 Burnley vs. Millwall. Disney+
  • 12 Doncaster Rovers vs. Southampton. Disney+
  • 12 Fulham vs. Middlesbrough. Disney+
  • 12 Ipswich Town vs. Blackpool. Disney+
  • 12 Manchester City vs. Exeter City. Disney+
  • 12 Newcastle United vs. Bournemouth. Disney+
  • 12 Salford City vs. Swindon Town. Disney+
  • 12 Sheffield Wednesday vs. Brentford. Disney+
  • 12 Stoke City vs. Coventry City. Disney+
  • 14.30 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 16.45 Charlton vs. Chelsea. ESPN y Disney+
Se espera que Cristian Romero sea el capitán de Tottenham Hotspur ante Aston Villa, al que le faltará Emiliano Martínez por una molestia física.
Liga de España

  • 10 Oviedo vs. Betis. DSports (1610)
  • 12 Villarreal vs. Alavés. ESPN 3 y Disney+
  • 14.30 Girona vs. Osasuna. DSports (1610)
  • 17 Valencia vs. Elche. DSports + (1613)

Serie A

  • 11 Como vs. Bologna ESPN
  • 14 Roma vs. Sassuolo. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Atalanta vs Torino. ESPN 2 y Disney+

Bundesliga

  • 11.30 St. Pauli vs. Leipzig. ESPN 2
  • 14.30 Bayer Leverkusen vs. Stuttgart. ESPN 3 y Disney+

RUGBY

  • 17 Seven de Mar del Plata. Los playoffs. ESPN 3 y Disney+
Santino Zangara en acción en una práctica de los Pumas 7s para el Seven de Mar del Plata.
TENIS

  • 8 Estados Unidos vs. Polonia y Suiza vs. Bélgica, las semifinales de la United Cup. TyC Sports

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 14 Zaragoza vs. Gran Canaria. Fox Sports
