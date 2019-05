Gustavo Alfaro debe resolver la falta de gol del equipo Fuente: LA NACION - Crédito: jayo

19 de mayo de 2019 • 21:33

No logra mostrar la mejor versión de su equipo, pero Boca avanza. Parece estar cómodo el entrenador Gustavo Alfaro con este modelo que diseñó, aunque después sostenga que deben mejorar varias cuestiones. Apela al calendario agitado para justificar que su equipos acumula 272 minutos sin marcar un gol, pero es práctica y en el primer duelo ante Argentinos Juniors de la semifinal de la Copa de la Superliga , se despidió del Diego Maradona con un empate sin goles que deja abierta la serie que continuará el domingo próximo en la Bombonera.

Las sensaciones del DT tras el empate permiten advertir que Alfaro está conforme con lo que consiguió en su excursión en la Paternal: "Fue un partido muy intenso como lo preveíamos. Argentinos aprovecha bien la cancha. En el primer tiempo había que cortarles los circuitos creativos y obligar que vengan a presionar, por eso abrimos la defensa. Achiqué las líneas, tuvimos muchos contragolpes que no pudimos terminar bien. Hay que pulir detalles y hacer unos retoques. Vamos a ir a buscar la victoria en la cancha de Boca".

No pudo escapar el entrenador de la falta de gol de su equipo por eso dijo: "Lo ideal es que el equipo mantenga el cero en su arco y tenga eficacia goleadora. Lo primero lo tenemos y la segundo lo hemos perdido. Hay que trabajar en eso. Me gustó el orden que tuvo el equipo y nos faltó contundencia en las situaciones que generamos", dijo Gustavo Alfaro.

El entrenador de Boca sabe que sus hombres del ataque están lejos de su mejor versión y no eludió esa situación, aunque eligió un discurso en el que respaldó a Pavón y Benedetto : "Cristian necesita confianza. Es respaldado por el cuerpo técnico y por los jugadores. Por más que se equivoque, lo que le pido es que siga intentando de manera permanente. Lo vi mejor que contra Vélez. Lo que yo le digo es que no deje de intentar, por más que se equivoque. De los aciertos nacen las buenas intenciones. Soy optimista de que se puede recuperar, pasó por una lesión en el medio y el crecimiento de Villa Y Darío lo vi mucho más activo y participativo. Faltó justeza, no pudimos terminar de resolver las situaciones que creamos".

El equilibrio en las palabras de Iván Marcone permiten comprender que más allá de que a Boca no lo incomodó el empate, sí les genera cierta inquietud cómo se expresa el conjunto: "Creo que tuvimos situaciones, hemos generado. Nos falto precisión. Hay cosas buenas y cosas que corregir. Tenemos una semana larga para trabajar bien para llegar de la mejor manera. Sabemos que nos falta convertir, lo bueno es que generamos. Tenemos otra movilidad. Hay que ser optimistas, confiar que va a entrar. A la hora de defender, es importante para mantener el cero