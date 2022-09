Boca pasó de ser el más goleado de la Liga Profesional a que los defensores le respondan a Hugo Ibarra, aun cuando la rotación es constante

El Boca de Hugo Ibarra se acostumbró a estar tranquilo en el arco con la presencia intocable de Agustín Rossi, en la zona de volantes por piezas fijas que –jueguen bien o mal- se mantienen y un ataque que se recuperó con la vuelta al gol de Darío Benedetto y la aparición destacada de Luca Langoni, más allá de las bajas sensibles de Sebastián Villa y Exequiel Zeballos. Sin embargo, el gran logro está en la última línea. Una zona que ha sufrido constantes inconvenientes con los que el entrenador ha sabido lidiar, aun cuando la rotación (de uno, dos o hasta tres nombres) generaba cierta duda. El trabajo para una mejora indispensable se transformó en un objetivo cumplido y, en efecto, su equipo adoptó una mínima identidad desde la solidez. La enorme falencia se convirtió en la gran virtud. Mediante la experiencia, la necesidad de utilizar algún suplente o poner juveniles sin demasiados minutos.

El claro ejemplo está tanto en lo sucedido el viernes en Mendoza, en el triunfo trascendental ante Godoy Cruz (1-0, por la Liga Profesional), como lo que se observará este miércoles -desde las 22- en el duelo frente a Quilmes, en el que el elenco xeneize intentará sacar el pasaje a la semifinal de la Copa Argentina. Para un encuentro vital como lo era ante el Tomba, que al menos hasta el pasado fin de semana era uno de los animadores del campeonato, Ibarra se vio obligado a modificar la estructura defensiva completa.

Por un lado, quizás, lo más sensible: Luis Advíncula y Frank Fabra fueron convocados a las selecciones peruanas y colombianas, respectivamente. Será apenas la tercera vez que el primero de ellos se ausentará –en los 16 que lleva el ciclo-, entre una suspensión buscada (para estar ante River) y la citación reciente, mientras que será la cuarta del zurdo por los mismos causantes y una jornada adicional en la que el técnico decidió hacerlo descansar. Los laterales son una fija.

El capitán se lesionó durante el encuentro ante Huracán y estaría padeciendo una molestia muscular, no detallada por el departamento médico del club. Anibal Greco - La Nación

Diferente el caso de los centrales, ya que la rotación fue constante, más allá que esté claro que la dupla que se hizo fuerte es la conformada por Nicolás Figal y Marcos Rojo: con apenas un partido juntos en la zaga de la mano de este cuerpo técnico, se imponen en la consideración. No obstante, volvieron a atravesar lesiones y, además, Carlos Zambrano también fue convocado a la selección de Perú. Entonces, Ibarra está sosteniendo tantas bajas con una defensa inédita: Marcelo Weigandt y Agustín Sandez sobre los costados y Facundo Roncaglia y Gabriel Aranda de zagueros , que volverán a ser titulares ante el Cervecero.

En otro momento podría ser motivo suficiente para que los hinchas fueran pesimistas. No porque el cuarteto esté integrado por malos futbolistas, sino a causa de que no suelen ser primeras opciones (y algunos de ellos ni siquiera segundas) para el DT. No obstante, si hay algo que el equipo empezó a transmitir es la seguridad en el fondo. ¿Algo mejor? Como supo ser un aspecto preocupante en los primeros compromisos de esta etapa, evidentemente, se hizo tanto énfasis en corregirlo que la mejora alcanzó a titulares y relevos. Entonces, los defensores del plantel van en la misma sintonía, aun cuando pasen tiempo fuera del once inicial.

Por tantas ausencias, Gabriel Aranda debió meterse en el once inicial ante Godoy Cruz y hoy, ante Quilmes, vuelve a ser titular. LA NACION/Mauro Alfieri

“Trabajamos la parte defensiva para estar bien cerrados y que no nos conviertan. Cuando uno tiene la defensa bien parada, a veces, para cualquier rival es difícil entrar. Buscamos ser firmes. Lo más importante para mí es la parte defensiva del equipo y lo estamos logrando manteniendo el arco en cero”, explicó Ibarra la noche en la que le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia (1-0). Es que, encima que su elenco mantiene al día de hoy la deuda de mostrar una versión futbolística mucho más agradable pese a sumar triunfos y casi dos meses sin caer, por aquellos días de agosto la firmeza defensiva representaba una urgencia para empezar a crecer desde atrás.

El gol de Augusto Lotti

Cuando Platense hizo el descuento del éxito boquense (2-1) expuso que, en doce fechas, Boca tenía bien ganado ser el equipo más goleado del torneo local, con 20 tantos en contra, entre los 28 que compiten. Un dato que le incumbe a Sebastián Battaglia por dirigir la primera mitad, pero también es justo el asterisco: en una época de Copa Libertadores, algunas funciones las encaró con plenos suplentes (sufrieron cinco tantos en dos partidos) cuando el principal equipo estaba consolidado. Por lo tanto, es meritorio lo de Ibarra, que consigue orden tanto con titulares, suplentes e imponderables que alteran todo.

Es que, desde aquella jornada ante el Calamar, los de la Ribera jugaron diez encuentros y la cifra negativa sólo creció a 22. Porque Atlético Tucumán y Colón sólo le marcaron uno y mantuvo la valla invicta en ocho de esa cantidad de duelos. Lo llamativo, pero que fortifica aún más esa ocupación que existió para mejorar, es que lo consiguió haciendo modificaciones en esa última decena de juegos.

De penal, “Pulga” Rodríguez venció a Rossi

Luego de ganarle a Agropecuario (1-0, en la etapa previa a jugar hoy con Quilmes), Zambrano reemplazó a Roncaglia en el encuentro con Racing (0-0) por la evidente falta de forma que trajo desde Chipre. Ante Rosario Central (0-0), el peruano no jugó por la sanción interna que generó la pelea con Benedetto: como Figal estaba tocado físicamente, Sandez –habitual lateral izquierdo- fue el segundo central. Con Defensa y Justicia reapareció Figal para reemplazar al sancionado Fabra (cinco amarillas) y que el chico se corriera a su posición. En el partido importante ante los tucumanos (2-1) retornaron los dos suspendidos.

Para el viaje a Santa Fe (2-1), Rojo se recuperó de un desgarro e hizo dupla con Roncaglia, ya que Figal jugó sobre la derecha por las cinco amonestaciones de Advíncula. Frente a River (1-0) se armó la defensa ideal: volvió el lateral peruano y Figal jugó de “2″. En la visita a Lanús (1-0), Zambrano jugó por el echado Rojo. Ante Huracán (0-0) volvió el capitán, pero la lesión de Figal en su rodilla y la suspensión de Zambrano obligaron la titularidad de Roncaglia.

El último viernes, lo dicho: una defensa nueva ante Godoy Cruz debido a los convocados y las lesiones. Por mantener la valla invicta en el triunfo se ganaron la confianza de Ibarra y, paradójicamente, ahora sí repetirá los mismos nombres (suplentes) ante Quilmes, donde también es importante no sufrir abajo para conseguir la clasificación. Por estos días, Boca tiene las defensas altas, sin importar quién ocupe cada posición. Exlateral derecho, Ibarra tiene su fuerte en una última línea que tanto integró.