Mundial de Qatar 2022. La libreta de Scaloni: los jugadores de la selección argentina que ganaron espacio de cara a la lista definitiva

Se terminaron las pruebas para la selección argentina y la pelota está del lado del entrenador, Lionel Scaloni. En su libreta hay nombres marcados a fuego de cara al Mundial de Qatar. Una formación inamovible (4-3-3) e intérpretes titulares que salen de memoria en casi todos los puestos. Después de la gira por Estados Unidos, conviene repasar los que aprovecharon su chance en la última fecha FIFA, los interrogantes que persisten y un vistazo a la posible lista de 26 elegidos.

“Siempre que vamos a una gira buscamos diferentes cosas”, dijo Scaloni el martes tras el 3-0 ante Jamaica, idéntico resultado que frente a Honduras (el viernes anterior, en Miami), el otro rival de esta última fecha FIFA previa a Qatar 2022. “En este caso, al ser la última antes del Mundial, consolidar un poco una idea de juego y este partido en especial (contra Jamaica)… terminar de ver algunos jugadores y ver qué posibilidad nos pueden dar. El balance es positivo, lógicamente”, señaló el DT nacido en Pujato (Santa Fe), hace 44 años.

Un futbolista que hasta hace unos meses estaba fuera del radar de los candidatos a viajar a Qatar y subió varios escalones en la consideración del entrenador se llama Enzo Fernández. Los 13 partidos (3 goles) en Benfica, de Portugal, eran mérito suficiente para que el joven (21 años) formado en River tuviera su oportunidad con la camiseta albiceleste. Y vaya si la aprovechó.

Nicolás Tagliafico, en acción ante Jamaica; el ex Banfield e Independiente tuvo un buen rendimiento en la gira, aunque en su posición el titular hasta ahora era siempre Marcos Acuña Elsa - Getty Images North America

Ante Honduras, el versátil mediocampista -puede jugar de De Paul o de Lo Celso sin problemas- ingresó en el segundo tiempo y suyos fueron los derechos de autor del tercer gol, anotado por Lionel Messi. Fue una jugada que exhibió los genes del equipo que quiere Scaloni: presión en tres cuartos de campo rival, robo de pelota y definición del 9 (que en este caso también es 10, e incluso puede ser 11; que es Messi) libre de marca. El entrenador suele premiar esas maniobras con aplausos. En el caso de Fernández, además de esa asistencia, también tuvo un disparo en el palo. En ese segundo tiempo contra los hondureños mostró todo su repertorio. Fueron sus mejores credenciales para ganarse el pasaje a Doha, la capital qatarí

Tanto, que en el partido con Jamaica Fernández tuvo un raro privilegio: ingresar desde el banco de suplentes junto al capitán. Reemplazó a Guido Rodríguez en la zona medular y el equipo ganó en dinámica. En traslados más veloces; en verticalidad. Y mantuvo la presión constante. En la libreta de Scaloni habrá un aprobado con mayúsculas para el joven de la cantera riverplatense, que ya es fundamental en la sala de máquinas de Benfica, su equipo en Portugal. Según Opta, en sus primeros 61 minutos vestido de albiceleste Fernández redondeó un ¡97%! de pases correctos. Apenas erró dos contra los Reggae Boyz.

La flechita para arriba al lado de Fernández contrasta con la baja en las acciones de otro futbolista que juega en ese mismo lugar: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, de Alemania). Todo hace pensar que uno de los dos se quedará sin Mundial.

Alexis Mac Allister, otro que cumplió: el ex mediocampista de Boca y Argentinos fue titular ante Jamaica Icon Sportswire - Icon Sportswire

Porque, además, Alexis Mac Allister (Brighton, de Inglaterra) también aprobó. Su presente Brighton, de la Premier League (goleador y generador de juego), le generó una nueva oportunidad con la camiseta albiceleste. Su currículum lo prestigiaba: al igual que otros mediocampistas como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Giovani Lo Celso, Mac Allister es un enganche reconvertido. Un 10 devenido en interno con panorama. Esa clase de jugadores que Scaloni piensa como acompañantes ideales de Messi.

Hablando de números 10, Thiago Almada. El ex jugador de Vélez, que regala fintas y quiebres de cintura con la camiseta de Atlanta United en la MLS, apareció de sorpresa en esta última lista antes de Qatar 2022. Y no sólo quedó entre los elegidos para la gira, sino que además se entendió de maravilla con Messi. ¿Podrá estar en el próximo Mundial? Parece prematuro que el joven de 21 años tenga su primera Copa del Mundo en el emirato, pero Scaloni no lo descartó. Sino todo lo contrario: “Se jugará el puesto como varios otros para estar en la lista, pero en cualquier caso es un chico que tiene una juventud y un futuro enorme y nosotros no solo trabajamos para ahora, sino que también trabajamos para el futuro”, señaló el entrenador. Y resaltó que el mediapunta “tiene nivel de selección”. De todos modos, su convocatoria parece proyectarse más a la era post-Mundial, que tendrá al mismo entrenador.

¿Y qué pasará con Paulo Dybala, que no jugó en la gira porque arrastraba una lesión? El rol de “Messi bis” podría ser cubierto por el delantero de la Roma, que estuvo en la gira a pesar de no tener minutos por esa dolencia. O incluso por el Papu Gómez, quien en el primer partido con Honduras se pegó a la banda izquierda y demostró que también puede ser un wing endiablado, en ese lugar que hasta hace meses era propiedad de Nicolás González. Gómez también tiene su pasaje asegurado a Qatar.

El festejo de Julián Álvarez, goleador ante Jamaica; el ex River y actual jugador de Manchester City se encamina a disputar su primer mundial en Qatar ANDRES KUDACKI - AFP

Entre los delanteros destinados a cubrirle la espalda a Lautaro Martínez hay uno que ganó minutos y consideración. Se llama Julián Álvarez y también posee el gen de la polifuncionalidad. Es 9, pero también puede correrse a la banda y dejarle ese rol al toro o al propio Messi. Lo demostró contra Jamaica, partido en el que incluso convirtió el primer gol tras un intercambio de tareas con el delantero formado en Racing: pase filtrado de Nicolás Tagliafico (otro que se va con un aprobado de Estados Unidos y le pelea el puesto a Marcos Acuña, titular hasta aquí), Martínez controla y se abre. Centro para Álvarez y gol de goleador. Argentina tiene variantes, y tras esta última gira el ex River aparece como primera opción del Toro. Incluso por delante de Joaquín Correa. Y de Lucas Alario, ya relegado.

Hay que posar el ojo en la defensa. Gerónimo Rulli, arquero ante Honduras, ganó enteros para ser el guardaespaldas de Dibu Martínez, el 1 del equipo. La incógnita (tal vez, una de las únicas) pasa ahora por saber quién será el tercer arquero que irá a Qatar. Por experiencia y últimas convocatorias, ese lugar debería ser de Franco Armani. Aunque también está en carrera, Juan Musso (Atalanta, de Italia) fue operado de una fractura de pómulo y estará sin jugar hasta fines de octubre, lo que complicaría su presencia entre los 26 seleccionados para la Copa del Mundo. Un atajapenales, vital para definiciones desde los doce pasos, también podría quedarse con ese puesto. ¿El nombre? Agustín Rossi, arquero de Boca hasta junio del año próximo. Pero cuenta con una sola convocatoria en el ciclo: difícil que sea elegido.

Scaloni tiene centrales de sobra. Dos que se entienden a la perfección, como Nicolás Otamendi y Cristian Romero. Será la pareja titular. Pero también está Lisandro Martínez, que puede jugar como mediocampista más retrasado (otro polifuncional). Incluso Nehuén Pérez (Udinese, de Italia) figuró en las últimas listas en desmedro de Lucas Martínez Quarta (Fiorentina). Germán Pezzella (Betis, de España), un especialista en el juego aéreo, también es un habitual convocado, que incluso tiene minutos mientras descansan los titulares. La lesión de Juan Foyth (Villarreal), quien volverá a principios de octubre, también limita sus chances de quedarse con un lugar entre los 26. Sin embargo, s u polifuncionalidad (puede jugar de lateral derecho o de zaguero central) le da un plus, que siempre es bienvenido por el entrenador. Es una incógnita.

Lionel Scaloni charla con sus colaboradores Walter Samuel y Pablo Aimar en Fort Laudardele, durante la gira por Estados Unidos

El equipo base

La conclusión del proceso de cuatro años rumbo a Qatar, con la obtención de la Copa América en el medio, es que Scaloni tiene un equipo base en la cabeza. Y que esta gira por Estados Unidos se siguió afianzando, a pesar de que introdujo variantes en ambos partidos. El 4-3-3 que integran Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña o Tagliafico; Paredes, De Paul, Lo Celso; Messi, Martínez y Di María tiene las mayores posibilidades de ser la formación que debute contra Arabia Saudita, en el estadio de Lusail, el martes 22 de noviembre.

Scaloni tendrá los próximos 40 días para focalizarse en los actores de reparto. Los protagonistas principales de la película argentina en Qatar parecen definidos. La agenda marca que el próximo 21 de octubre vence el plazo para entregar el primer listado de entre 35 y 55 jugadores (cuatro arqueros). Para el lunes 14 de noviembre, el entrenador tendrá que pulir esa nómina y dejarla en los 26 definitivos. Un día después, la FIFA publicará los nombres de los nominados por los 32 equipos clasificados.

“El técnico nos dijo que tiene muy difícil la elección. Porque no hemos sido 24, 25 en cada convocatoria. Somos 30 o 32 que estamos rindiendo en un nivel muy parejo”, contó Nicolás Tagliafico después del partido ante Jamaica, en TyC Sports. Scaloni tiene trabajo.