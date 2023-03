Boca - Patronato, en vivo: el minuto a minuto del partido de la Supercopa Argentina

escuchar

18′ PT Increíble oportunidad de Villa

Langoni recibió en la mitad de la cancha y observó una diagonal que tiró Villa por el medio. El delantero le dio un pase perfecto para que el colombiano vaya mano a mano con Salvá, pero su definición no fue la mejor, direccionada hacia el cuerpo del arquero de Patronato. Langoni luego tuvo otra oportunidad de media distancia, pero su tiro cruzado se fue desviado.

¡Espectacular mano a mano deJulio Salvá contra Seba Villa!



12′ PT Lento desarrollo inicial

Patronato se sabe inferior en términos de jerarquía de plantel a Boca, por lo que le cede la pelota y tiende a esperarlo en su mitad de la cancha. Pero el club de la Ribera tampoco busca avasallar a su rival, sino que busca pacientemente los espacios que vayan apareciendo a partir de pelotazos largos.

6′ PT Primera llegada del Xeneize

Óscar Romero tuvo un tiro libre desde la derecha que pudo conectar Villa en el segundo palo, pero finalmente el cabezazo no generó peligro en el arco de Julio César Salvá, que se hizo fácilmente con la pelota.

0′ PT ¡Arranca el partido!

Pita Andrés Merlos, mueve Esquivel y comienza la Supercopa Argentina, que coronará al ganador entre el campeón de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

21.05. Fantástico show previo a la final

La presentación de la final entre Boca y Patronato contó con un gran show de luces previo al ingreso de ambos equipos, además de juego de luces artificiales ante una multitud que colmó el Madre de Ciudades. Después de que ambos conjuntos entraron en el campo de juego, se escucharon las estrofas del himno nacional.

IMPACTANTE SHOW EN SANTIAGO DEL ESTERO: ¡así se presentó la #SupercopaArgentina!



20.50. Ibarra realiza varios cambios en Boca

Tal como se esperaba en la previa, el DT Xeneize realizó numerosas modificaciones con respecto al triunfo contra Vélez del sábado: regresan al equipo Alan Varela, Sebastián Villa y Darío Benedetto, que reemplazan a Martín Payero, Miguel Merentiel y Pol Fernández. También habrá una sustitución en el arco: Javier García vuelve a ocupar los tres palos, en reemplazo de Sergio Romero.

20.45. Patronato ya conoce su equipo

Como evidencia de los grandes cambios que sufrió el plantel que le permitió al Patrón jugar esta final, el único de los titulares que venció a Boca en la semifinal que también dirá presente esta noche será Lucas Kruspzky, que jugará como central izquierdo en la línea de cinco defensores.

20.30. El regreso de Benedetto

Después de que Hugo Ibarra se haya decantado por una dupla de Miguel Merentiel y Luca Langoni en las últimas fechas de la Liga Profesional, el DT de Boca decidió por poner un nuevo voto de confianza en Darío Benedetto para este encuentro, algo que el propio delantero rescató en la previa: “Volver en un partido tan importante como una final es clave para mí y para mi confianza, ojalá que salga todo bien”, aseguró.

20.15. El “dilema” de la familia de Walter Otta en la previa

Como consecuencia del descenso, Patronato sufrió fuertes cambios con respecto al equipo que se consagró en la última Copa Argentina, con la salida de 18 jugadores, la llegada de otros 17 y el cambio de entrenador: Facundo Sava partió a Cerro Porteño y fue reemplazado por Walter Otta. El cordobés, de extensa trayectoria en el ascenso, se mostró contento por la oportunidad de esta noche, aunque también hizo una curiosa confesión: “Mis dos hijos son hinchas de Boca, por parte de mi familia. En la casa siempre fue una guerra, pero no los pude convencer”, bromeó, pero luego tomó un tono más serio: “Hoy estoy muy orgulloso de tener dos nietos, a pesar de que son hinchas de Boca los dos, pero creo que hoy van a hinchar por nosotros”. Aún así, remató: “Mi nieto ya me dijo que no, pero mis hijos sí”.

20.00. Habrá luz en el Madre de Ciudades

El corte de energía masivo en el país en general y Santiago del Estero en particular amenazó con poner en riesgo el partido, pero fuentes cercanas a la organización confirmaron que no hay peligro de ello. LA NACION dialogó con Julio “Sapo” Marchant, campeón del mundo con el Boca de Carlos Bianchi en esa recordada final ante el Real Madrid. Santiagueño, Marchant está, desde hace un par de años, a cargo de las relaciones públicas del estadio: “Los generadores se activaron perfectamente y el partido no corre peligro”, sostuvo a media tarde. No fue la única voz optimista: una altísima fuente del gobierno de Santiago del Estero le confió a este diario que “tenemos doble back up en los generadores, el doble de energía que se usa en situaciones normales, así que se juega con normalidad”.

19.45. Boca busca revancha ante su verdugo de Copa Argentina

Bienvenidos al Liveblog de la Supercopa Argentina, en la que el Xeneize jugará su segunda final del año después de caer ante Racing en la Supercopa Internacional, jugada en Abu Dhabi. Ahora, en Santiago del Estero tendrá la posibilidad de tener revancha contra el actual campeón de la Copa Argentina, Patronato, que lo había eliminado en la semifinal de aquel torneo que terminó ganando, a pesar de su descenso a la Primera Nacional.