Supercopa Argentina: por qué el partido entre Boca y Patronato se jugará pese al corte de luz masivo en Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO.– Con casi 40 grados de térmica, pasadas la 14 de este miércoles, el cielo se puso negro en la capital santiagueña y alrededores. Una lluvia torrencial, con ráfagas de viento, sacudió el inicio de la tradicional siesta. Una vez terminado el aguacero salió el sol, potente, con el agregado de la humedad asfixiante y pasadas las 16.30 la energía eléctrica dijo basta.

Los santiagueños entendieron que el fuerte viento había hecho de las suyas, o bien que algún transformador salió de circulación. Pero las redes sociales y los portales noticias empezaron a dar cuenta de un apagón de una parte importante del país.

Inmediatamente las miradas se posaron a la vera del Río Dulce, al costado del Puente Carretero que une la capital santiagueña con La Banda, la segunda ciudad en importancia, allí donde se encuentra el estadio Único Madre de Ciudades, lugar en el que en unas horas se tenía que jugar la final de la Supercopa Argentina entre Boca y Patronato. ¿Pero se podría desarrollar normalmente un partido de fútbol con estas condiciones en todo el país?

✅ ¡El trofeo de la #SupercopaArgentina! 🏆🇦🇷



⚽ @BocaJrsOficial y @ClubPatronatoOf definirán al campeón del certamen, este miércoles desde las 21.15, en el estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) ⚽#SupercopaArgentina2022 👌 pic.twitter.com/kl0zIsVJt6 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 1, 2023

Las consultas de los miles de santiagueños que accedieron a una entrada, los otros miles de hinchas xeneizes que llegaron y seguían llegando desde distintos puntos del país, y en menor medida, también, los fanáticos de Patronato que están en Santiago tenían una sola pregunta: ¿se juega? A esa pregunta se sumaban los millones de fanáticos en todo el país.

LA NACION dialogó con Julio “Sapo” Marchant, campeón del mundo con el Boca de Carlos Bianchi en esa recordada final ante el Real Madrid. Santiagueño, Marchant está, desde hace un par de años, a cargo de las relaciones públicas del estadio: “Los generadores se activaron perfectamente y el partido no corre peligro”, sostuvo a media tarde.

No fue la única voz optimista. Una altísima fuente del gobierno de Santiago del Estero le confió a este diario que “tenemos doble back up en los generadores, el doble de energía que se usa en situaciones normales, así que se juega con normalidad”.

El estadio único Madres de Ciudades, en Santiago del Estero, sede de la final de la Supercopa Argentina FB Estadio único Madre de Ciudades

La misma fuente aseguró que “de la única manera que esto no se jugaría es que AFA o la TV dispongan eso por un tema económico, de que no les sirva que más de la mitad del país esté sin luz, pero no creo que eso pase por las fechas y las miles de personas que vinieron a Santiago”.

El plantel de Boca Juniors aterrizó y se alojó en Termas de Río Hondo, a unos 65 kilómetros de la capital provincial, en tanto que el conjunto entrerriano lo hizo muy cerca del estadio. Desde la policía local informaron, y además se lo podía ver al hacer el intento de circular en cercanías del “Madre de Ciudades”, que “el operativo con sus cortes, vallados, desvíos y cacheos, aún con este apagón, arrancó normalmente”.

La única preocupación de las autoridades provinciales es el flujo de gente que habría en esa parte de la zona norte de la capital santiagueña y la falta de iluminación en las calles y el no funcionamiento de semáforos. Desde la Municipalidad de la capital han encargado al personal de tránsito para que trabaje y colabore para que en un contexto de más de medio país sin energía se pudiera jugar la final entre Boca y Patronato sin inconvenientes.

Boca y Patronato animarán la final en el Madres de Ciudades, en Santiago del Estero, a pesar del apagón FB Estadio único Madre de Ciudades

El contexto de un apagón nacional y la final con uno de los dos clubes más grandes, convocantes y populares del país, puso las miradas en la provincia y en la infraestructura del estadio, cuya construcción fue y aún sigue siendo cuestionada por la oposición al gobierno del radical K Gerardo Zamora, y defendida y justificada por quienes comparten la gestión provincial.

“Que este partido se pueda jugar en una situación que casi no tiene precedentes sería mostrarle al país que Santiago, hace muchos años, dejó de ser ese páramo olvidado y que tenemos un estadio de primer nivel con eventos de la misma categoría”, dijo un funcionario local a LA NACION.

Las puertas del Estadio Único Madre de Ciudades ya se han abierto y los hinchas van ingresando, con entradas agotadas a las pocas horas de haberse puesto a la venta.