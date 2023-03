Un campeón del mundo del ‘86 le respondió a De Paul: “Le falta el respeto a sus compañeros”

escuchar

Pedro Pablo Pasculli, campeón con la selección argentina en México ‘86, le respondió esta semana al futbolista Rodrigo de Paul, quien días atrás aseguró que La Scaloneta es “la mejor selección que tuvo nuestro país”.

Consultado por este tema en la Radio Villa Trinidad, Pasculli salió al cruce del volante del Atlético de Madrid, y dijo: “No creo que sea la mejor selección que tuvo la Argentina, cada uno tiene sus momentos. Hay muchísimos equipos muy buenos. El ‘78 también era un equipazo bárbaro, que hacía divertir a mucha gente”.

Sobre la campeona en el Mundial Qatar 2022, recordó que “es la primera vez que Arabia Saudita gana un partido contra la selección argentina”. “Nosotros, por ejemplo, en el ‘86, no perdimos ningún partido”, diferenció.

Decidido a poner los puntos sobre las íes, Pasculli, que reside en Italia desde hace muchos años, criticó a de Paul por desmerecer a sus propios compañeros de equipo: “Él argumenta que no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor selección de la historia del futbol argentino. Entonces, le falta el respeto a los compañeros de él, si los que tenía no eran los mejores”.

Pedro Pablo Pasculli, en el debut de la selección argentina ante Corea en México 86 LA NACION

Más conciliador, el exdelantero de Argentinos Juniors y Lecce, entre otros equipos, dijo que “invitaría a de Paul para que vea ese Mundial. Nosotros fuimos los mejores en el ‘86″. Un poco ofuscado, confesó: “No sé dónde estaba, no sé cuántos años tiene. A lo mejor, no había nacido o no vio el Mundial. Pienso que tendría que volver atrás un poquito en el tiempo”.

Las declaraciones de de Paul

En una entrevista con TyC Sports, de Paul encendió la polémica. Sin que nadie le preguntara, sentenció que la selección que se coronó en Medio Oriente “es la mejor que tuvo nuestro país”. Al mismo tiempo, aclaró que sus dichos no eran “desde un lugar del ego ni mucho menos”.

“Creo que muchas veces la selección argentina tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta selección, pero como equipo, nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al ultimo de América, de Europa y del mundo. Hicimos una eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, en Perú después de no sé cuánto, rompimos el récord de partidos que tenía la selección... Me parece que como equipo consiguió cosas sumamente importantes. Y la conexión con el publico” añadió, un aspecto “no menor” desde su punto de vista.

Luego, reiteró que “no es una cosa de egocentrismo, si no que lo siento. No es fácil ganarle a Brasil en el Maracaná, en Wembley al último campeón de Europa, Francia venía a defender su Copa del Mundo, y ganarle como lo hicimos, y jugar el Mundial que jugamos que, sacando el partido con México, fuimos ampliamente superior a todos los rivales...”.

Para concluir, aclaró que su objetivo no era que se enoje nadie, ya que “Argentina tiene una historia sumamente importante y rica” en el plano de selecciones nacionales de fútbol.

