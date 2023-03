Las razones detrás de la multa de la AFA a Estudiantes de Caseros por “cánticos agraviantes” a Tapia

escuchar

El pasado 10 de febrero, Estudiantes de Caseros debutaba en el torneo de la Primera Nacional frente a Atlanta en su estadio. Mientras los equipos estaban en la cancha, y a pocos minutos de que empezara el partido, un grito partió desde los cuatro puntos cardinales: “ Chiqui Tapia botón...Chiqui Tapia botón...”. Los hinchas responsabilizaban al presidente de la AFA por la derrota ante Instituto de Córdoba, en noviembre de 2022, por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Lo que nunca imaginaron los simpatizantes (ni los dirigentes) del Pincha es que aquella manifestación tendría consecuencias en la tesorería del club.

Este martes, la institución comunicó que la AFA la había multado por los “cánticos agraviantes”, y advirtió a sus hinchas que la sanción podría escalar hasta obligarla a jugar algún partido como local a puertas cerradas. “Solicitamos evitar dichos cánticos para poder disfrutar del fútbol con la familia Pincha. Desde la Comisión Directiva se trabajará en dicha sanción en conjunto con el Dpto. de Legales de AFA”, pidió el club de Caseros a través de un comunicado oficial.

chiqui tapia boton🎶 + gol. probablemente nunca más en mi vida me graben en un video tan bueno pic.twitter.com/SisUcL82Zi — alan🇦🇷🧉 (@AlanPincha_) February 11, 2023

La sanción fue publicada en el Boletín Oficial del Tribunal de Disciplina, órgano encargado de ejecutar lo impuesto por el reglamento. En este caso, la dependencia que preside el escribano Fernando Mitjans se ampara en el inciso b del artículo 89, y tipifica la contravención como “cánticos agraviantes hacia la dirigencia de la AFA”. La pena estipulada es de 210 entradas. Como la AFA fija una franja de precios para los tickets ($2300-$2900 para la Primera Nacional), el castigo económico a Estudiantes oscilará entre los $483 mil y los $609.000. Una cifra importante para un club de la segunda división del fútbol argentino. Ante la consulta de este diario, Mitjans no contestó.

La sanción de la AFA puso en alerta dirigentes de otros clubes. Sienten que por más que la Primera Nacional sea una categoría “leal” al presidente Tapia, ninguno está exento de futuros castigos. Y destacan un dato: “En la AFA saben que ninguno de nosotros querrá pelearse con un dirigente que consiguió la Copa del Mundo”. El trofeo conseguido en Qatar, entonces, blinda a la actual conducción de la AFA, que hoy gobierna y gestiona sin ningún tipo de oposición. Al menos, a simple vista.

chiqui tapia botón chiqui tapia botónnnn pic.twitter.com/XiBk0aG70k — La hija del fletero (@delgomeezz) February 15, 2023

Ante la consulta de LA NACION, un directivo al tanto del castigo a Estudiantes respondió: “Es lo mismo que hacen FIFA o Conmebol. Aplican multas”. No le falta razón, pero los agravios de los hinchas castigados por aquellas dos entidades no suelen ser contra el paraguayo Alejandro Domínguez ni contra el ítalo-suizo Gianni Infantino. Los destinatarios de los insultos suelen ser los árbitros o los futbolistas rivales. “Sabemos que en el último partido volvieron a hacer lo mismo”, recuerda el informante. Otra fuente, también cercana a las oficinas de Viamonte y Ezeiza, va más allá, siempre fuera de micrófono: “De alguna manera hay que pararlos. Las hinchas no piensan: reciben órdenes”. En forma implícita, acusan al club de fogonear los insultos a la “gestión Tapia”.

Desde Caseros niegan en forma rotunda haberle pedido a su gente que insultaran al presidente de la AFA. De hecho, el club fue siempre de la mano de todas las decisiones tomadas por Tapia desde que llegó al poder, en marzo de 2017. “Somos siempre moderados y tratamos de no generar conflicto”, dicen en el oeste bonaerense, todavía shockeados por la multa. “Vivimos situaciones muy conflictivas y tratamos de salir de la mejor manera posible. Volver a revivir esto y que la AFA otra vez instale esto no tiene sentido. Estábamos tratando de hablar con la gente. De hacerle entender que esto es fútbol y que lo vivamos como somos: pasionales. Estábamos tranquilos. Ahora nos pusieron a la gente en contra, cuando en nueve años hicimos cosas que no se habían hecho en más de cien. Enfocarnos en esta pavada no tiene sentido”, protestan. “Seguro que alguien se sintió mal por un cantito. Se ve que varios tienen poco tablón”, dice un allegado al club de Caseros, enojado. Tapia no es precisamente un advenedizo: hace más de 30 años que recorre los estadios del ascenso profundo: en sus tribunas cimentó su carrera política.

La Comisión Directiva del Club Atlético Estudiantes informa que desde la AFA se ha impuesto una multa económica en concepto de los cánticos agraviantes hacia la Dirigencia de AFA, en el partido ante Atlanta.



Más info en https://t.co/DQGvO0bij3 💻#SomosEstudiantes pic.twitter.com/og5rGNwl4l — Estudiantes (@EstudiantesOK) February 28, 2023

La decisión de la AFA sienta un precedente. Primero, porque no lo hace con la primera división, sino con un club de la Primera Nacional, la categoría insignia del ascenso. Y el ascenso es, justamente, el feudo político de Tapia. Segundo, porque algunos lo ven como una especie de lección. Hay dirigentes preocupados con lo que pueda pasar el fin de semana próximo y rezan para que sus simpatizantes no se la agarren con el presidente de la AFA ante un error arbitral. Alguno, incluso, hablará con sus hinchas para recordarles la multa que recibió Estudiantes de Caseros. En una división en la que los billetes no abundan, cualquier castigo económico, por más insignificante que sea, repercute en la tesorería. El sorteo de la Copa Argentina, encima, puso más morbo a la relación de los hinchas del Pincha bonaerense con la AFA: juega en una semana con Barracas Central, el club del estadio Claudio Tapia, que preside Matías (Tapia) y en el que juega y es capitán Iván (Tapia, claro).

Los memoriosos de la AFA no recuerdan una sanción semejante en los 35 años que Grondona gobernó el fútbol argentino. El inventor del “Todo Pasa” resolvía las críticas de los opositores con reuniones en su despacho. Y no tenía oídos para lo que le decían en las canchas. Mitjans ya era presidente del tribunal de Disciplina con Don Julio sentado en el sillón principal. Sin embargo, nunca debió firmar un castigo como el que le cupo a Estudiantes de Caseros por los cánticos de sus hinchas. Tapia lo hizo.