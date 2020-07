Mario Pergolini, junto a Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, el día de la firma del contrato de Miguel Ángel Russo.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 00:01

Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca, dio una extensa entrevista en Radio Rivadavia. El empresario blanqueó que el presidentexeneize, Jorge Amor Ameal, mantiene una buena relación con su par de River, Rodolfo D'Onofrio. Y que ambos clubes irán juntos a la mesa de discusión por los derechos internacionales del fútbol argentino. "Boca y River están muy bien. Se habían seguido Ameal y D'Onofrio. No pueden estar afuera de la negociación de los derechos de TV", dijo Pergolini. Y agregó: "Hoy en AFA está el número 1 de la TV, Marcelo Tinelli, y es lógico que se hable de eso". La negociación del nuevo contrato para transmitir el fútbol argentino en el extranjero será uno de los tres temas que tratarán los 24 clubes de la Liga Profesional en su reunión virtual de este viernes.

Pergolini también hizo autocrítica y admitió algunos errores en el manejo de las renovaciones de los contratos de los futbolistas del plantel, como Mauro Zárate o Carlos Tevez. "¿Lo que pasó entre Tevez, Cascini y Bermudez? No es nada que no pase en un matrimonio", recordó Pergolini. Acto seguido, aseguró: "Es cierto que algunas cosas estuvieron fuera de lugar y se pudieron haber evitado". Además, contó que la renovación de Zárate, sellada en las últimas horas, "nunca fue un problema".

Mauro Zárate selló su continuidad en Boca y seguirá a las órdenes de Miguel Ángel Russo. Crédito: @BocaJrsOficial

El conductor y empresario aprovechó para criticar las decisiones tomadas por la AFA en tiempos de pandemia, como la eliminación de los descensos por dos años: "No estamos de acuerdo con que no haya descensos. Es imposible que te respeten en una liga de 40 equipos", postuló Pergolini. Además, recordó que la mayor parte de los clubes de primera división precisan de ingresos extras más allá de la TV para poder sobrevivir. "A los clubes no les alcanza con los derechos de TV local", señaló.

El empresario también habló de su presente como dirigente. Contó que está haciendo "un curso intensivo" en su nuevo rol. Y opinó que "el fútbol es la secundaria de la política". Desde su nuevo lugar en la comisión directiva xeneize, Pergolini tuvo tiempo para criticar a la Conmebol por su decisión de imponer el 15 de septiembre como fecha de regreso para la Copa Libertadores: "No están escuchando a todos y creo que son laxos. Es lógico que pongan una fecha. Quizás la necesitamos, pero justo en estas dos semanas se está viendo lo peor de la pandemia", dijo el creador de ciclos como "La TV ataca" o "Caiga quien caiga".

Pergolini: "No estamos de acuerdo con que no haya descensos. A los clubes no les alcanza con los derechos de TV local" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

En su entrevista, el dueño de Vórterix también anticipó que piensa crear un "protocolo del jugador de Boca" y que ya tuvo charlas sobre el tema con el presidente del departamento de fútbol del club, Juan Román Riquelme. "Estuve hablando con Román. Estamos evaluando un protocolo de cómo ser jugador de Boca las 24 horas. Entrevistas, tiempo con el hincha, sponsors y demás", informó. Por último, se refirió a la situación económica del club: "Los socios y los sponsors se están portando bien con Boca. Es cierto que no tenemos deudas, pero tampoco nos encontramos con Hawaii cuando asumimos".