Cuál es el plan de Claudio Ubeda para Boca en el choque con San Lorenzo, en la Bombonera

Esta tarde, desde las 19.45, el clásico entre Boca y San Lorenzo, en la Bombonera, representa otra empresa compleja para el conjunto de Claudio Ubeda que pretende extender la buena versión que ofreció ante Lanús. En ese contexto es que el entrenador xeneize parece estar determinado a sostener la base del equipo que goleó al Granate en el Sur y darle más rodaje al juvenil Tomás Aranda, que le aportó soluciones para potenciar el rendimiento ofensivo del equipo.

Aunque el cuerpo técnico recibió la notificación de que Alan Velasco después de un mes y medio de recuperación de un esguince en la rodilla izquierda estará a disposición y que Juan Barinaga también está en condiciones de sumarse al grupo, la idea no sería modificar la estructura, ya que ante Lanús tuvo un buen rendimiento colectivo con Aranda como el conector ideal entre la línea de volantes, con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, y los delanteros, Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Tomás Aranda le dio el juego que necesitaba el equipo y estará desde el arranque ante el Ciclón. Manuel Cortina

Pero también Ubeda modificó algunas piezas porque tiene las bajas de Ángel Romero, que no superó la molestia muscular en el aductor izquierdo. Además, el parte médico difundido el lunes último indicó que Tomás Belmonte no estará ante San Lorenzo por “una lesión muscular grado II de aductor izquierdo”. Esta racha de lesiones desató una ola de críticas respecto de la preparación del equipo; sin embargo, desde el cuerpo técnico hicieron saber que no modificarían las cargas de los entrenamientos y que las exigencias irán en ascenso para el plantel.

Este plan de Ubeda para el choque con el Ciclón se pudo advertir en el ensayo futbolístico del equipo el domingo último, cuando el DT volvió a alinear la misma formación que ante Lanús. El entrenador xeneize jugará su segundo clásico del año y frente a un rival que mantiene un invicto de cuatro encuentros, con la tensión de saber que una derrota podría desestabilizar su ciclo en Boca.

Claudio Ubeda le dará continuidad al equipo que superó a Lanús Gonzalo Colini

Con esa formación, Boca, que está sexto en el Apertura y no tiene margen de error en el camino por ingresar a los playoffs, buscará dar otro paso importante en un partido siempre especial ante San Lorenzo, contra quien tiene historial negativo. Más allá de que la última vez que se enfrentaron, en agosto de 2024, se impuso el conjunto xeneize 3 a 2 en un partidazo en la Bombonera, con goles de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para el Ciclón.

Por lo tanto, para el choque de esta tarde, Ubeda dispondría desde el arranque de: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.