A qué hora juega hoy Boca vs. San Lorenzo y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 transita esta semana su décima fecha. Como es habitual, se disputarán 15 partidos, entre este martes 10 de marzo y el viernes 13. Uno de los enfrentamientos programados es el que pondrá cara a cara a Boca y San Lorenzo este miércoles a las 19.45 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, de andar irregular hasta el momento, viene de conseguir una importante victoria por 3 a 0 frente a Lanús como visitante con dos goles del uruguayo Miguel Merentiel y uno de Santiago Ascacíbar. Con este resultado cortó una racha de cuatro partidos consecutivos sin triunfos y se trepó al sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos.

El triunfo ante Lanús le dio un respiro a Boca, que no ganaba desde hacía cuatro partidos Manuel Cortina

El entrenador planea repetir la formación que utilizó contra el Granate, con Tomás Aranda como enganche y la dupla ofensiva conformada por Adam Bareiro y Merentiel. En la defensa continuaría Marcelo Weigandt como lateral derecho porque Juan Barinaga está lesionado, y Milton Delgado acompañaría a Leandro Paredes y Ascacíbar en el mediocampo.

El Ciclón, por su parte, se mantiene en el octavo puesto de la clasificación general con la misma cantidad de unidades que el xeneize y Defensa y Justicia, pero con peor diferencia de gol que el equipo dirigido por Claudio Úbeda (tiene +2 al igual que el Halcón de Florencio Varela, con el que también comparte la cantidad de tantos a favor -7- y en contra -5-). En la última jornada empató 0 a 0 con Talleres de Córdoba.

San Lorenzo atraviesa un buen presente y se ilusiona con aumentar su ventaja en el historial ante Boca FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Hace cuatro partidos que no pierde y, aún con un plantel limitado por la crisis institucional y financiera que atraviesa el club, se las ingenia para ser competitivo. De hecho, esta temporada jugará la Copa Sudamericana. Para ir a la Bombonera, el DT cuenta con Ezequiel Cerutti, quien se recuperó de una lesión y sería titular. Además, la columna vertebral está clara: el arquero Orlando Gill, los defensores Jhohan Romaña y Gastón Hernández; y los delanteros Alexis Cuello y Luciano Vietto son una fija.

Cómo ver el Torneo Apertura 2026

El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este sábado entre Boca y San Lorenzo contará con la transmisión de ESPN Premium.

ESPN Premium

TNT Sports

Boca y San Lorenzo no se enfrentan desde el 18 de agosto de 2024 -el año pasado conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina-. La última vez que se vieron las caras fue por la undécima fecha de la Liga Profesional de ese año y ganó el xeneize por 3 a 2 como local.