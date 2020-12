Crédito: Marcelo Carroll / POOL ARGRA

Se acerca un momento de definición, pero no sólo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino porque para Boca hay mucho más en juego. Por eso cada movimiento de su entrenador Miguel Ángel Russo debe ser cuidado, sin dar pasos en falso. Se alimenta del último triunfo ante Independiente, es una buena inyección anímica, pero sabe que el duelo con Racing tiene que ser estudiado a la perfección. El miércoles próximo, en términos deportivos, no habrá mañana para los xeneizes, entonces, el DT quiere elegir las mejores opciones para conformar un equipo que de respuestas ofensivas, que pueda inquietar a Racing y que le permita acceder a la semifinal de la cita continental.

La anemia ofensiva es un punto central en Boca, la falta de un centrodelantero voraz inquieta al entrenador, sin embargo, el gol de Franco Soldano ante Independiente, en la Copa Diego Maradona, puede ser una señal para Russo. Si bien el DT maneja la alternativa de darle un espacio desde el arranque ante Racing a Ramón Ábila, que ya se recuperó de una contractura en el aductor, sabe que el rodaje de Wanchope no es el necesario para un cruce tan determinante.

Es por eso que el cuerpo técnico analiza con detenimiento la chance de volver a darle forma a sistema ofensivo que le permitió a Boca ganar el último torneo loca, con Soldano y Carlos Tevez en el ataque. El Apache se siente liberado de tener que chocar con los centrales rivales y tiene menos obligaciones hacia atrás, cuando juega con el delantero surgido en Unión.

Sin embargo, no es la única variante que maneja Russo para poder darle vuelo a un bloque de ataque que en el último tiempo estuvo lejos de su nivel, ya que marcó 7 goles en los últimos nueve partidos, de los cuales apenas ganó 3 (dos por la Copa Diego Maradona y uno por la Copa Libertadores). No descarta Russo la alternativa de darle minutos como titular a Mauro Zárate, que si bien no mostró su mejor versión ante Independiente, le aporta características diferentes respecto a Soldano y Wanchope, lo que podría resultar, tácticamente, un cambio respecto al primer duelo que Racing, ganó por 1-0 en el Cilindro.

Ahora bien, no sólo en los últimos metros del campo Boca busca variantes, sino que desde la mitad de la cancha intentará darle soluciones al juego el entrenador xeneize. El interrogante está concentrado en los dos colombianos, Edwin Cardona y Sebastián Villa. Al parecer Russo podría tomar la determinación de conformar una mitad de la cancha con Jorman Campuzano y Nicolás Capaldo, como volantes de quite y sumar a Toto Salvio en esa línea. En esea disposición táctica se especula con que Cardona pueda ser el enlace y que Soldado y Tevez compongan el frente de ataque.

En este escenario es posible que aquellos que no ingresen desde el arranque, ante un escenario complejo en la Bombonera en el que no pueda torcer el juego ante Racing, Villa o Ábila que no estarían desde el arranque, será piezas para intentar darle peso en los últimos metros al equipo.

Son horas importantes, en las que los xeneizes sólo deben ocuparse del juego, ya que a nivel sanitario está todo óptimo porque los hisopados realizados al plantel dieron todos negativos. Es por eso que Russo moverá cada pieza con mucha precisión, porque la Copa Libertadores es la competencia que lo obsesiona.

