Boca vs. San Lorenzo, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
El Xeneize va por otra victoria y por una alegría en un clásico ante un adversario en la Bombonera
Los 11 de Boca
Los siguientes son los 11 titulares de Boca para recibir a San Lorenzo: Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel y Bareiro.
Los 11 de San Lorenzo
Los siguientes son los 11 titulares de San Lorenzo para visitar a Boca: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Perruzzi, Tripichio, Gulli; Cerutti, Ladstatter y Cuello.
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.
Cómo llega Boca
Tras un arranque pálido, Boca reaccionó en La Fortaleza y goleó 3-0 a Lanús, mostrando una de sus mejores versiones en lo que va del torneo. El equipo de la Ribera recuperó contundencia y solidez, dos aspectos que habían faltado en las primeras fechas. Ahora volverá a su casa, La Bombonera, con el objetivo de confirmar la mejoría y reencontrarse con el triunfo ante su gente, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones como local.
Cómo llega San Lorenzo
San Lorenzo todavía no logra convencer a sus hinchas en el Torneo Apertura. Si bien el Ciclón se mantiene invicto en sus últimos cuatro compromisos, tres de ellos terminaron en empate y el rendimiento dejó más dudas que certezas. Incluso en ese tramo se produjo la caída en el clásico frente a Huracán, un golpe sensible para el equipo azulgrana.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Bienvenidos
Aquí comienza el minuto a minuto del partido entre Boca y San Lorenzo, válido por la fecha 10 del torneo Apertura. El encuentro está programado para las 19.45, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por ESPN Premium.
