Boca vs. San Lorenzo, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Tras un arranque pálido, Boca reaccionó en La Fortaleza y goleó 3-0 a Lanús, mostrando una de sus mejores versiones en lo que va del torneo. El equipo de la Ribera recuperó contundencia y solidez, dos aspectos que habían faltado en las primeras fechas. Ahora volverá a su casa, La Bombonera, con el objetivo de confirmar la mejoría y reencontrarse con el triunfo ante su gente, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones como local.