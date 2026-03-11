LA NACION
en vivo

Boca vs. San Lorenzo, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

El Xeneize va por otra victoria y por una alegría en un clásico ante un adversario en la Bombonera

La entrada en calor en la Bombonera
La entrada en calor en la BomboneraManuel Cortina

Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca para recibir a San Lorenzo: Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel y Bareiro.

Los 11 de San Lorenzo

Los siguientes son los 11 titulares de San Lorenzo para visitar a Boca: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Perruzzi, Tripichio, Gulli; Cerutti, Ladstatter y Cuello.

La entrada en calor

Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de la Bombonera.

Cómo llega Boca

Tras un arranque pálido, Boca reaccionó en La Fortaleza y goleó 3-0 a Lanús, mostrando una de sus mejores versiones en lo que va del torneo. El equipo de la Ribera recuperó contundencia y solidez, dos aspectos que habían faltado en las primeras fechas. Ahora volverá a su casa, La Bombonera, con el objetivo de confirmar la mejoría y reencontrarse con el triunfo ante su gente, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones como local.

Cómo llega San Lorenzo

San Lorenzo todavía no logra convencer a sus hinchas en el Torneo Apertura. Si bien el Ciclón se mantiene invicto en sus últimos cuatro compromisos, tres de ellos terminaron en empate y el rendimiento dejó más dudas que certezas. Incluso en ese tramo se produjo la caída en el clásico frente a Huracán, un golpe sensible para el equipo azulgrana.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Aquí comienza el minuto a minuto del partido entre Boca y San Lorenzo, válido por la fecha 10 del torneo Apertura. El encuentro está programado para las 19.45, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por ESPN Premium.

Por Pablo Lisotto
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Cambios en la Bombonera: cómo es el plan para ampliar la cancha de Boca y llevarla a 80.000 espectadores
    1

    La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores

  2. Fue capitán y emblema de una época dorada de San Lorenzo y se le plantó a Toto Lorenzo porque lo dejó sin Mundial
    2

    Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”

  3. Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
    3

    Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

  4. Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados
    4

    Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados