La primera reunión de la nueva Comisión Directiva de Boca, encabezada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, presidente y vice primero respectivamente

En su primera reunión, presidida por Jorge Amor Ameal, la Comisión Directiva de Boca Juniors designó a los responsables de las distintas áreas del club. Ahí se conoció un secreto a voces: Juan Román Riquelme fue nombrado vicepresidente segundo, además de recibir las facultades para encargarse del fútbol profesional y juvenil.

Juan Román Riquelme, vice segundo, estará a cargo del fútbol en todos sus niveles, como se había anunciado. Su tarea incluye a los equipos profesionales (masculino y femenino) y a las divisiones formativas. Si bien todavía no había asumido, ya había empezado a tomar decisiones. Primero removiendo de sus cargos a Rolando Schiavi (DT de la Reserva), Oscar Regenhardt (Coordinador de las Divisiones Inferiores) y varios entrenadores de las inferiores, entre los que estaban Sergio Saturno y Héctor Bracamonte.

"Tuve la desafortunada llamada de (Raúl) Cascini, quien nos comunicó que no vamos a seguir trabajando en Boca, junto con otros compañeros más como Rolando Schiavi (Reserva), Héctor Bracamonte (Cuarta), Sergio Saturno (Quinta), Víctor Marchesini (Séptima), Leonardo Testone (Octava), Luis Luquez (Novena). Gente con mucha historia", dijo Regenhardt hace unos días y, visiblemente enojado, agregó: "Vos no podés llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera".

¿El resto de los designados? Roberto Digón, un experimentado dirigente xeneize, fue nombrado vicepresidente tercero y será el representante de la institución en la Asociación del Fútbol Argentino. De todas formas, según se supo, también tienen idea de ir a la AFA Ameal y el propio Riquelme cuando la situación lo requiera.

Por su parte, el resto de los departamentos tendrá las siguientes autoridades:

Cultura: Cristian Debortoli.

Cristian Debortoli. Deportes amateurs: Martín Mendiguren.

Martín Mendiguren. Obras: Carlos Navarro.

Carlos Navarro. Socios: Alejandro Cosentino.

Alejandro Cosentino. Interior y Exterior: Carlos Colombo.

Carlos Colombo. Médico: Emilio Nana.

Emilio Nana. Prensa: Fernando Cuscuela.

Fernando Cuscuela. Asuntos Institucionales y Gremiales: Horacio Valdez.

Horacio Valdez. Relaciones Públicas: Alberto Salvo.

Alberto Salvo. Inclusión e Igualdad: Adriana Bravo.

Adriana Bravo. Vitalicios: Jorge Scarpino.

Jorge Scarpino. Filiales: Sebastián Gianorio.

Sebastián Gianorio. Básquetbol: Alejandro Desimone.

Además, la Comisión Fiscalizadora quedó integrada por Eduardo Blanco, Carlos Degrossi, Natalio Massri, Mariano Puccio y Jorge Sanabria (titulares), Leonel Novera, Daniel Tristezza y Lucía Vega (suplentes).