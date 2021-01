Diego Díaz conduce un ciclo en el mediodía de TyC Sports. Crédito: captura tv

13 de enero de 2021 • 15:23

El ex futbolista Diego Díaz, actual conductor en el canal TyC Sports y confeso hincha de San Lorenzo, hace algunas horas no dejó dudas sobre sus preferencias futboleras y afirmó ser "anti Boca". De inmediato y tras recibir críticas en las redes sociales, no dio marcha atrás y afirmó no haberse arrepentido de sus palabras. El club de la Ribera, mediante un comunicado, repudió las palabras de Díaz, agregando que "no aporta en absoluto al mensaje de paz y tolerancia por el que Boca trabaja cada día y que también debería ser acompañado desde los medios de comunicación para tener un fútbol cada más sano".

"El antiboquismo me tira, qué querés que te diga. Soy hincha de San Lorenzo, fanático de San Lorenzo, odiamos a Boca... Es la verdad, soy de San Lorenzo y a Boca no lo queremos", expresó Diego Díaz en el programa TyC Sports en Verano. Luego, aclaró que se trató de un dicho futbolero comparando la rivalidad entre los hinchas del Cuervo y los xeneizes: "No le tengo que decir que San Lorenzo odia a Boca, lo cual no implica que si mañana voy por la calle y pasa Jorge Amor Ameal por delante de mi auto yo no le voy a tirar el auto encima, ni voy a sacar la cabeza por la ventanilla para decirle: 'Jorge, la p... que te parió'".

"Boca se brinda para que todos los medios y periodistas puedan cumplir su trabajo de la mejor manera y sobreentendiendo que esa tarea se desarrolla en un marco de respeto y profesionalismo", expresó el club xeneize.

Y amplió: "Boca lamenta la decisión explícita de Díaz de ser anti Boca y sus manifestaciones sobre el odio al club, que incitan a la violencia, y en reunión de CD se tratará el tema para tomar una decisión".

