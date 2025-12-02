Cuándo se juegan las semifinales del torneo Clausura: días y horarios de los partidos

El Torneo Clausura está en su etapa de definición, y el próximo fin de semana se conocerán los nombres de los dos finalistas, que disputarán la gran final el sábado 13 de diciembre.

Las semifinales se disputarán de acuerdo al cronograma que oficializó este martes la Liga Profesional. El primer encuentro será el que protagonicen Boca y Racing en la Bombonera. Ese duelo se disputará en la Bombonera el domingo a las 19, como consecuencia de que el Xeneize tiene ventaja deportiva por haber finalizado primero de su zona durante la etapa de liga.

Boca llega al final del año con un grupo muy sólido Manuel Cortina

Boca llega a este encuentro muy sólido, con seis victorias consecutivas y las últimas cuatro sin goles en contra. Terminó en la cima de la Zona A y en los playoffs superó a Talleres (2 a 0) y a Argentinos (1 a 0).

Racing, por su parte, culminó tercero en la misma zona que el Xeneize, y más tarde dejó en el camino a River en un partidazo (3 a 2) y a Tigre, luego de un 0 a 0 parejo que terminó 4 a 2 por penales.

Cambeses atajó dos penales ante Tigre y aseguró la clasificación de Racing a las semifinales @Facamorales

Durante la etapa de liga, Boca y Racing se enfrentaron por la fecha 4, también en la Bombonera, e igualaron 1 a 1. Los goles fueron convertidos por Solari y Giménez.

En tanto, el lunes a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, se disputará un clásico platense con muchas emociones. Porque Gimnasia y Estudiantes pondrán en juego toda su rivalidad, con un pasaje a la final del torneo en juego.

Lo del Lobo es sorprendente, ya que recién pudo asegurarse la permanencia cuando le ganó a River en el Monumental, dos fechas antes del epílogo. Ese triunfo histórico desbloqueó al equipo, que luego encadenó otras dos victorias (Vélez y Platense) que le permitió meterse entre los mejores 8 de la Zona B.

Gimnasia bajó a Barracas y va por más Manuel Cortina - LA NACION

Ya en los playoffs, Gimnasia primero sorprendió a Unión (2 a 1) y más tarde a Barracas (2 a 0), ambos en condición de visitante, para quedar entre los mejores cuatro del Clausura. Ahora, nadie le quita a los triperos la ilusión de seguir avanzando.

El Pincha, en tanto, también entró por la ventana a los playoffs, donde primero eliminó a Rosario Central en Arroyito (luego del ya famoso espaldazo al “campeón” designado a dedo por la AFA), y una semana después a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Estudiantes y el famoso espaldazo al "campeón" Central Marcelo Manera

Estudiantes y Gimnasia se cruzaron en la etapa de liga por la fecha 13. Fue triunfo del Pincha por 2 a 0, con goles de Cetré y Carrillo.

Cabe recordar que esta instancia es la última en donde el local es el que más puntos sumó de los dos que se enfrentan. La final, en cambio, será en estadio neutral: el 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Durante la etapa de liga, Estudiantes venció a Gimnasia 2 a 0 Ignacio Amiconi - Fotobaires

Quien sea campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones vs. Platense, ganador del Apertura, y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.

En la primera semifinal se da una curiosidad. Quien avance alegrará sobremanera a su clásico rival. Ocurre que, si el ganador del certamen es Boca, liberará el cupo que logró a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerá River, que accederá al repehaje del torneo continental más importante a nivel clubes.

En tanto, si el vencedor es Racing, quien celebrará es Independiente, ya que si la Academia se consagrare, el Rojo accederá a la Sudamericana 2026.