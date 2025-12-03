Diego Latorre contó por qué dijo que Boca era un cabaret: “Yo estaba con una rabia”

Diego Latorre contó por qué dijo que Boca Juniors era un cabaret y terminó con el misterio alrededor de lo que esa frase significó en su momento. Así, el exfutbolista y actual periodista de ESPN Argentina buscó dejar el tema en el pasado de una vez por todas y hasta se lamentó por el gesto que le hizo a la hinchada del Xeneize años después.

Durante su visita al programa Gol gana (Olga), Diego Latorre tuvo una charla futbolera con Gastón Edul, Pedro Alfonso, Joaquín ‘Pollo’ Álvarez y Mathias ‘Coker’ Vasile. Al ser consultado por su reconocida frase sobre que Boca era un cabaret, el comentarista quiso dar contexto: “Estoy en el auto, y antes de encarar para donde está la zona de los periodistas, empiezo a escuchar a ese periodista hablar por Radio Rivadavia, que contaba con lujo de detalles todo lo que habíamos hablado hace cinco minutos en la reunión. Entonces pongo en marcha el auto y me quedó ahí, tratando de contenerme para no volver al vestuario y decirles ‘¿quién fue el hijo de mil p...?’”.

Vinculado a esto último, le preguntaron por el responsable de la filtración, ante lo que Gambeta reveló: “No tenía ninguna sospecha en ese momento de quién fue, hoy ya sé quién es, pero prefiero dejarlo en el anonimato. Me calenté, salgo con el auto, no iba a hablar y justo me frena Quique Felman, me tira la pregunta y yo estaba adentro con una rabia, ‘¿quién fue el traidor hijo de p...?’ Y entonces lanzo esa frase”. De esta manera, el exfutbolista buscó dejar en claro que su enfado no fue con Boca, sino con el compañero que rompió el pacto de silencio con la prensa.

Diego Latorre describió a Boca como un cabaret y cambió la historia

Minutos después, Latorre también hizo referencia al momento en el que dejó de vestir la camiseta de Boca y se fue a Racing Club, ya que vivió otra situación con la que terminó por ponerse en contra a la hinchada Xeneize. Aquel 16 de febrero de 1999, en un torneo de verano, el entonces futbolista de la Academia convirtió contra su exequipo y decidió taparse la nariz en referencia al icónico gesto de los ídolos de River Plate cuando ingresan a La Bombonera, quienes simulan sentir olor feo en el estadio por su cercanía al Riachuelo.

Al respecto, Diego Latorre recordó: “Tenía otras emociones y, hoy con 56 años, lo veo y claro que me arrepiento, además pagó un montón de gente injusta, porque yo sufrí mucho los últimos dos o tres meses en Boca. La gente, creo que sin razón, desde mi lugar, estaba hastiada de un equipo que no ganaba el campeonato y siempre los que pagan son los referentes. Después vino Bianchi y cambió la historia de Boca”. Luego de estas situaciones tan controversiales, el exfutbolista no pudo regresar al sur de la Ciudad de Buenos Aires porque generó un clima de repudio generalizado entre la hinchada, incluso a pesar de todo lo que consiguió en el club.

Diego Latorre se lamentó por el gesto que le hizo a Boca en 1999

El legado de Diego Latorre en Boca Juniors

La historia de Diego Latorre en el fútbol comenzó de la mano de Boca Juniors, ya que un ojeador del club Xeneize lo descubrió en una liga amateur y no realizó inferiores, sino que directamente se incorporó al primer equipo en 1987.

Latorre llegó a jugar con Maradona en Boca en 1997 Instagram Diego Latorre

Fue así que tuvo dos etapas en Boca: la primera entre 1987 y 1992; mientras que la segunda fue más breve, la cual transcurrió entre 1996 y 1998. En estas temporadas, disputó un total de 42 partidos y anotó 15 goles, con lo que consiguió ser campeón de la Supercopa Sudamericana (1989), la Recopa Sudamericana (1990) y la Copa Máster (1992).