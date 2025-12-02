Alan Velasco, la apuesta millonaria de Riquelme que quiere volver y empezar a pagar ante Racing

Fue el segundo refuerzo más caro de la historia de Boca, una etiqueta que solo comparte con Juan Román Riquelme, el presidente que decidió apostar fuerte por él y que hasta hoy es el único jugador por el que el club desembolsó más dinero. Sin embargo, a diferencia del ídolo, Alan Velasco todavía no consiguió justificar en la cancha semejante inversión. Jugó poco, no terminó de aprovechar sus oportunidades y, cuando por fin empezaba a afirmarse dentro del equipo, una lesión lo sacó de circulación durante dos meses. De todos modos, su revancha podría estar más cerca de lo que parecía: el exIndependiente está completamente recuperado, ya se entrena a la par del plantel y todo indica que volverá a aparecer entre los concentrados el domingo, en la semifinal en la Bombonera, nada menos que frente a Racing.

El mediapunta de 23 años tuvo un recorrido de menor a mayor en Boca, aunque esa levantada se vio frenada de manera abrupta en su mejor momento futbolístico. Desde el 5 de octubre, en la goleada 5 a 0 contra Newell’s, no suma minutos. Ese día firmó su mejor actuación desde su llegada, pero debió salir a los 25 minutos del segundo tiempo. En medio del dolor por el fallecimiento de Miguel Russo, su lesión pasó inadvertida: el club decidió no publicar el parte médico y la situación de Velasco quedó en un segundo plano. Lo cierto es que terminó con una férula en la pierna derecha por una rotura en el ligamento interno de la rodilla. La buena noticia fue que no requirió cirugía, aunque los tiempos de recuperación marcaban que se perdería las cinco fechas finales del Clausura y también parte del camino hacia una eventual final.

Velasco ante Newell's, la tarde en que sufrió la lesión ALEJANDRO PAGNI - AFP

Así, Velasco quedó afuera de la etapa decisiva del torneo, incluido el clásico frente a River y los playoffs contra Talleres y Argentinos Juniors. El nivel colectivo del equipo ayudó a que su ausencia no se sintiera tanto, pero su vuelta vuelve a ser una señal positiva para un Boca que necesita de todos. Mucho más ahora, después de que Carlos Palacios, quien había entrado por él, sufriera un fuerte golpe contra el Bicho: quiso despejar una pelota y terminó chocando de lleno contra la suela del botín de Federico Fattori, lo que lo obligó a dejar la cancha en el segundo tiempo. Si el chileno no llega, Claudio Ubeda maneja distintas opciones: incluir un futbolista más combativo para equilibrar la intensidad de Racing en el mediocampo o bien apostar por alguien de características similares, con capacidad para generar juego en la mitad de la cancha y romper líneas con su gambeta, como Kevin Zenón o el propio Velasco.

La semana pasada, Alan tuvo acción en una práctica de fútbol en Ezeiza junto a un combinado de juveniles y, el jueves previo al partido con Argentinos, participó unos instantes del ensayo formal en la Bombonera, donde Ubeda terminó de definir el equipo. Ya estaba bien físicamente, pero el entrenador, amparado por los buenos resultados, eligió que siguiera acumulando ritmo para tenerlo listo para esta instancia.

Velasco hizo fútbol con las inferiores y luego participó de un ensayo con la Primera

A Velasco le costó mucho reencontrar su nivel desde que retornó de Estados Unidos tras una larga inactividad por lesión: Fernando Gago lo puso a jugar apenas tres días después de su llegada y sus actuaciones no fueron las mejores. Además, en su noveno partido, falló el penal clave en la serie con Alianza Lima que dejó a Boca fuera de la Copa Libertadores. Después de esa noche pasó 35 días sin jugar por una supuesta lesión que nunca fue informada públicamente y, cuando regresó, alternó entre el once titular y el banco de los suplentes.

Con Miguel Russo, Velasco volvió para disputar el Mundial de Clubes, donde fue titular en los tres partidos y asistió a Miguel Merentiel en su golazo ante el Bayern Munich. Más tarde perdió el puesto con Palacios, pero cuando asumió Ubeda lo recuperó, aunque por un breve período: jugó desde el inicio en la derrota 2 a 1 ante Defensa y Justicia y también en el triunfo ante la Lepra, el día en que se lesionó.

Las estadísticas de Velasco en Boca reflejan 30 partidos -19 como titular-, un gol ante Independiente Rivadavia en agosto y aquel pase a Merentiel frente al Bayern. En todo este tiempo recibió apoyo tanto del plantel como del cuerpo técnico, y también de Riquelme, que lo respaldó en privado y también públicamente, como cuando afirmó que “a medida de que pasen los días, va a empezar a gambetear y vamos a decir ‘cómo juega este chico’”.

Formado en Independiente, ahora Velasco sueña con reaparecer ante Racing, rival al que enfrentó cuatro veces y al que solo pudo vencer una vez: en 2021, 1 a 0 en el Libertadores de América, con gol de Silvio Romero. Antes había registrado una derrota en el Cilindro, la noche del polémico penal que Enzo Copetti convirtió en el descuento; y ya en Boca, un 0-2 en Avellaneda y un 1 a 1 en la Bombonera.

Velasco, listo para reaparecer tras casi dos meses de inactividad

Ya con el alta médica y futbolística, Velasco intentará llegar a su mejor forma en estos días y pelear por un lugar ante la Academia, en un contexto favorable para el equipo, ya sin aquella mochila de plomo que cargó durante sus primeros meses y a solo dos partidos de poder conquistar un título. El escenario perfecto para la vuelta de un jugador al que siempre se le pedirá un poco más y que tiene ahora la oportunidad ideal para empezar a pagar con rendimiento.