Leandro Paredes y Camila Galante contaron cómo les cambió la vida volver al país

Leandro Paredes y Camila Galante asistieron al evento de Los Personajes del Año organizado por la revista Gente. Desde el Faena Art Center de Puerto Madero, la pareja dialogó con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien le consultó sobre su regreso al país.

“Felices. Disfrutando de todo: del país, del club, de nuestra familia, amigos. Era hora de volver, teníamos ganas“, indicó Paredes, quien es referente del plantel de Boca Juniors, equipo que disputará este domingo las semifinales del playoff contra Racing.

Leandro Paredes es una de las figuras de Boca Nicolás Suárez

El futbolista añadió que su prolongada estadía en Italia lo llevó a repensar qué hacer de su carrera profesional y, en ese momento, la oferta de Boca lo sedujo para armar las valijas y aterrizar en el país junto a su familia.

Camila Galante, por su parte, brindó una perspectiva sobre el lado menos visible de la vida de los deportistas: “La vida de las mujeres de los futbolistas es difícil. Estamos muy solas”. Sin embargo, subrayó el entusiasmo por el presente que vive su esposo, quien cumplió el sueño de volver al club de sus amores: “Ahora estamos recuperando todo lo que perdimos estos 11 años”.

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, se alegró por el presente del futbolista

Para finalizar el contacto, Paredes agregó que se siente “espectacular y feliz” en su país y que el “vínculo emocional” con Boca fue un factor decisivo para tomar la decisión de volver.

En el tramo final de la entrevista, el mediocampista también se refirió al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque mantuvo la cautela, reconoció que el objetivo es “darle otra alegría” a los hinchas.