21 de octubre de 2019 • 13:06

A un día de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo decidió que no haya misterios alrededor de River. Este mediodía, en una conferencia de prensa que brindó en el Monumental, confirmó a los titulares que saltarán a enfrentar a Boca en la Bombonera. Serán los mismo que empezaron el partido de ida, que su equipo ganó por 2-0 el 1 de octubre: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz; Suárez y Borré.

¿Cómo saldrá a jugar River? Gallardo bajó un mensaje de calma para los hinchas: "Es un buen escenario para nosotros. Lo afrontamos con confianza y sin relajo. Intentaremos hacer un gol que juegue con la desesperación de Boca. En algunos momentos podemos sufrir, estamos preparados para todo. Tratar de defendernos con pelota Los jugadores tienen la seguridad de creer en lo que somos. Tenemos que ser inteligentes para jugar con la desesperación de Boca", insistió. Está claro: si River anota en la Bombonera, obligará a Boca a ganarle por tres goles de diferencia para pasar a la final, dado el valor extra del tanto de visitante.

Este River se ha caracterizado por jugar con la pelota y presionar a su rival de ocasión. La necesidad de Boca puede configurar un partido diferente, esta vez. Sobre esa posibilidad, el técnico dijo: "Sabemos adaptarnos a diferentes facetas. Si nos llaman a jugar otro juego, lo jugamos. Si tenemos que ponernos el overol, lo hacemos. Boca tiene que salir a buscar el resultado, veremos en qué momento lo hace, aunque no creo que sea al final. La adrenalina y el cosquilleo ante un partido así siempre está, pero también la serenidad y la templanza que hay que tener porque ya vivimos situaciones como esta. Ese es un punto muy fuerte que tenemos", amplió.

No tenemos en la cabeza la estadística ni lo que pasó anteriormente. Es un desafío nuevo e iremos a buscar la clasificación a una nueva final de la Copa Libertadores Marcelo Gallardo

En los cinco años que lleva como entrenador del equipo, la renovación inevitable hizo que no pueda hablarse de un solo River. ¿Cuál de todos le gustó más a Gallardo? "Sentimentalmente me cuesta identificarme con uno solo. Este River me gusta, me identifica. Lo que hemos hecho hasta acá, este año, merece muchísimo respeto. Demuestra en nuestro medio que se puede jugar de otra manera, ser valiente, mirar el arco de enfrente aunque puedas sufrir. Arriesgar. Me siento feliz con el equipo que hemos armado aunque no hayamos logrado ningún título. Y es bueno remarcarlo ahora",

River se ganó el respeto partido a partido y año tras año. Sostenerse durante tanto tiempo es lo más complicado. River lo ha conseguido en estos últimos cinco años Marcelo Gallardo

Sobre la trascendencia que el partido tiene en su carrera, el técnico puso el pie en el freno: "El partido de mi vida lo jugué en Madrid. Este es muy importante, un nuevo desafío, pero nada más que eso", se distanció de Gustavo Alfaro; el viernes, el técnico de Boca había señalado que mañana afrontará el partido más importante de su vida.

Y en la última respuesta, dejó una sentencia para los hinchas, que mañana despedirán al plantel con un banderazo, cuando partan hacia el estadio de Boca: "Que el hincha siga creyendo en este equipo que lo representa", dijo. Un guiño con la expresión que utilizó hace un año, antes de que River jugara contra Gremio la semifinal de vuelta de la Libertadores que terminaría ganando.