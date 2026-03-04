Posiciones del Torneo Apertura 2026: así quedaron las tablas, tras la fecha 8

El Torneo Apertura 2026 no detiene su marcha y este martes finalizó la fecha 8 con el partido entre Atlético Tucumán y Racing. La jornada tuvo varios encuentros destacados, aunque el que se llevó todos los flashes fue el clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central, en el que el Canalla se quedó con la victoria por 2 a 0. Los detalles del certamen, incluyendo las tablas de posiciones de ambas zonas y los goleadores, están disponible en canchallena.com.

Para este primer certamen del año en la Primera División del fútbol argentino, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza y acumula cuatro partidos consecutivos sin triunfos Gonzalo Colini

El que se consagre en la definición accederá al Trofeo de Campeones 2026, certamen en el que se verá las caras con el ganador del Clausura, que se desarrollará en la segunda mitad del año. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

La temporada continuará en el segundo semestre, justamente, con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

River empató 1 a 1 ante Independiente Rivadavia en el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo Marcelo Aguilar

Así se jugó la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Sábado 28 de febrero

Boca 1 - 1 Gimnasia de Mendoza (Zona A)

Independiente 2 - 0 Central Córdoba (Zona A)

Talleres 0 - 0 San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

Newell’s 0 - 2 Rosario Central (Interzonal)

Argentinos Juniors 1 - 1 Barracas Central (Zona B)

Instituto 1 - 2 Unión (Zona A)

Tigre 2 - 2 Gimnasia de La Plata (Zona B)

Defensa y Justicia 1 - 1 Lanús (Zona A)

Lunes 2 de marzo

Deportivo Riestra 0 - 0 Platense (Zona A)

Estudiantes de La Plata 0 - 1 Vélez (Zona A)

Independiente Rivadavia 1 - 1 River (Zona B)

Banfield 2 - 0 Aldosivi (Zona B)

Martes 3 de marzo