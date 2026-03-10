Huracán-River tendrá público limitado en el Ducó: habilitan 15.000 hinchas

Huracán y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para que el partido frente a River, programado para el jueves a las 21.30 por la fecha 10 del Torneo Apertura, se dispute con público en el estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque con capacidad reducida. El encuentro contará con un máximo de 15.000 espectadores, lo que representa aproximadamente un tercio del aforo habitual del estadio.

La medida se adoptó a raíz de los trabajos que continúan en el complejo Estación Buenos Aires, luego de la caída de la losa en uno de los estacionamientos del predio ubicado en la calle Mafalda al 900, en las cercanías del estadio de Parque Patricios. Las autoridades resolvieron limitar la cantidad de asistentes y establecer un esquema especial de accesos para evitar circulación en la zona afectada.

Según se informó, el público ingresará únicamente por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, los sectores más alejados del área donde se realizan las tareas de seguridad y evaluación estructural. Además, se habilitarán tres tribunas: las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la popular Guillermo Stábile.

El acuerdo llegó luego de varias horas de negociaciones entre dirigentes del club y funcionarios porteños. El presidente de Huracán, Abel Poza, mantuvo una reunión con Gabriel Sánchez Zinny, jefe de gabinete de la Ciudad, en la que se terminó de definir el esquema de aforo reducido para el encuentro del jueves.

Tras el encuentro, Poza se mostró conforme con el resultado de las gestiones. “Fue muy productiva, yo tenía fe en que iba a haber una reconsideración de la postura. Me voy satisfecho con lo que conseguimos”, afirmó el dirigente al retirarse de la reunión ante los medios.

La tensión entre el club y el Gobierno porteño había escalado durante la jornada, luego de que desde el área de Seguridad advirtieran que resultaba complejo realizar dos operativos simultáneos en la zona: el correspondiente al partido y el destinado a asistir a los vecinos afectados por el derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires. Incluso, un grupo de hinchas había comenzado a organizar una movilización hacia la sede del Gobierno de la Ciudad para reclamar la habilitación del estadio. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado con las autoridades, el propio Poza pidió suspender la convocatoria.

El entrenador Diego Martínez también se refirió a la importancia de contar con el apoyo de los hinchas en un encuentro de alta exigencia. “Para nosotros es determinante poder tener el apoyo de nuestra gente”, expresó el técnico, que prepara el equipo para enfrentar a River.

La discusión sobre la localía se había abierto luego del derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo residencial cercano al estadio. En ese contexto, Huracán había disputado su último partido frente a Belgrano a puertas cerradas y sin público, como medida preventiva.

Ante las primeras versiones que apuntaban a repetir esa modalidad frente a River, el club difundió un comunicado en el que expresó que “no es una opción” jugar sin público y solicitó un informe técnico que justificara cualquier restricción. Finalmente, tras las conversaciones con las autoridades porteñas, ambas partes acordaron un esquema intermedio que permitirá la presencia limitada de espectadores.

Huracán jugó a los pocos días del derrumbe, sin público, en la victoria ante Belgrano Facundo Morales - FOTOBAIRES

En paralelo, también se resolvió suspender los recitales que el famoso grupo La Renga tenía programados en el estadio para comienzos de abril. Los conciertos podrán ser reprogramados o trasladados a otro escenario, una decisión que también responde a la situación que atraviesa el barrio tras el siniestro.

El cruce entre Huracán y River se presenta como uno de los partidos destacados de la décima jornada del torneo, y finalmente podrá tener al menos la habilitación de un aforo reducido: 15 mil hinchas podrán estar en el Tomás Adolfo Ducó.