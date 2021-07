Boca - San Lorenzo, por el Torneo 2021: la Liga Profesional no aceptó el pedido xeneize y el clásico se mantiene para este martes

La Liga Profesional de Fútbol acaba de notificar este lunes que el partido entre Boca y San Lorenzo no se posterga, por lo que ambos deberán jugar por la 3° fecha del Torneo 2021 en el día y horario pautado: el encuentro se llevará a cabo este martes, a las 21, en la Bombonera .

La Liga Profesional de Fútbol notificó lo siguiente: sobre el particular, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de los Torneos de la Temporada 2021, “Los días y horarios serán inapelables por los clubes quienes deberán cumplir obligatoriamente los mismos”. Adicionalmente, el Reglamento General de AFA en su artículo 105 establece que: “Ningún partido podrá ser postergado a no ser que concurran las circunstancias establecidas en el Art. 121° de este Reglamento, y ningún club podrá solicitar la suspensión de determinado partido aun cuando le resultara dificultosa la concurrencia de sus jugadores”.

Esta decisión de la LPF le cambia el mapa a Boca porque tenía la esperanza de poder jugar con sus mejores futbolistas, los que habían merecido clasificarse ante el Mineiro por la Copa Libertadores. Y en un clásico nada menos que ante el Ciclón. Pero ni Russo podrá dirigir ni los titulares podrán estar en la Bombonera.

“Boca merecía una modificación”

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, mostró su fastidio al enterarse de la noticia en la concentración: “La sensación no es buena porque venimos de estar aislados, esto nos complicó muchísimo. Por suerte los chicos respondieron ante Banfield, pero teníamos la esperanza de jugar ante San Lorenzo miércoles o jueves, ahora tendremos que acomodarnos a esto. Lo del sábado lo entendí, no era ilógico; lo de mañana no, era otra cosa. Siempre pensé que podíamos tener un día de postergación. Boca fue perjudicado y de una forma rara”, dijo en declaraciones a ESPN, y agregó: “Habrá que sobreponerse a todo, como hicimos siempre, pero Boca merecía una pequeña modificación. Tampoco estábamos pidiendo una locura”.

La carta de la Liga Profesional de Fútbol a Boca ratificando la negativa para el cambio de día del clásico

Las casualidades del sorteo del torneo 2021 quisieron que Boca y San Lorenzo se enfrentaran tempranamente, en un contexto en el que justamente ambos están más enfrentados que nunca desde el lado dirigencial. Porque, es cierto, Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, también lo es de la entidad de Boedo, con el asterisco de que no ejerce actividades en su club por la licencia que solicitó hace meses. Claro, todo se une y en Boca, además de las sospechas que creen lógicas, hace varios días que arden de bronca con sus decisiones. Y todo se potenció con las declaraciones de Juan Román Riquelme en su rol de vicepresidente xeneize.

Miguel Angel Russo durante el partido de Copa Libertadores 2021 que disputan Boca Juniors y Atlético Mineiro. Bruna Prado - Pool AP

También es cierto que el plantel xeneize se metió solo en semejante problema, cuando hace seis días, en el Mineirao, potenció los incidentes generados por la Copa Libertadores: tras las provocaciones recibidas por los dirigentes brasileños, hubo dirigentes, integrantes del cuerpo técnico y futbolistas que se tomaron a golpes de puños con el personal de seguridad privada brasileña: Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme, se dejó llevar por una cargada (según cuentan en Boca) y activó el escándalo: lo ayudaron el cuerpo técnico (el asistente Leandro Somoza y Fernando Gayoso, entrenador de arqueros) y luego se entrometieron los jugadores. De ahí, a la puerta de una comisaría de Belo Horizonte, encerrados en el micro durante más de 12 horas para mantener la burbuja. Aún con ello, la conclusión del Ministerio de Salud nacional fue que se había fracturado, pese a los esfuerzos notificados desde Conmebol y el embajador argentino en Brasil.

La alegría de los chicos de Boca luego del buen rendimiento y el empate en cancha de Banfield LA NACION/Mauro Alfieri

La semana de aislamiento para los 24 futbolistas que habían viajado fue la resolución de Carla Vizzotti, ministra de Salud. Entonces, acatando a las autoridades, los directivos boquenses le pidieron a Tinelli la suspensión de los partidos que jugaría en ese período: ante Banfield y San Lorenzo. Fueron desestimados ambos por la Liga, entre el poco sentido común que existió previamente (los brotes de contagio de Covid-19 de equipos como Sarmiento, Gimnasia, Banfield, Defensa y Justicia y River no fueron perdonados) y la guerra evidente que expuso Cristian Malaspina, vicepresidente de la entidad: “Invitamos a Boca a que participe más en la Liga. En el armado de reglamentos, por ejemplo. De esa manera, esto se hubiese evitado...”.

Así, los chicos de la Reserva, mechados con algunos de la cuarta división, salieron a la cancha con orgullo y sacaron un valioso empate ante la primera del Taladro (0-0), el segundo partido que habían jugado en 36 horas. Pese a la alegría, en las últimas horas la directiva mandó una nueva nota a la Liga, plasmando –de alguna manera- lo que Riquelme había dicho en el Florencio Sola: “¿Es muy difícil pasar el partido al miércoles? Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación?”. Con las firmas del presidente Jorge Amor Ameal y el secretario general Ricardo Rosica, Boca pidió pasar el partido de mañana a las 21 al miércoles (al mismo horario) o al jueves (a cualquier hora). ¿Por qué? El confinamiento de los profesionales finaliza el miércoles a las 18.

Banfield vs Boca LA NACION/Mauro Alfieri

Pero, claro, las presiones son constantes y siguen exponiendo una relación por demás tirante. Comenzando por las consultas irónicas del ex N°10 (transformadas en sospechas) acerca de que Tinelli es hincha de San Lorenzo y buscaría el beneficio de su club, pasando por el parte médico oficial de Boca en el que se anuncia el desgarro del chico Ezequiel Almirón de una manera particular (“5x7 milímetros”) y terminando por la lista de concentrados que dio a conocer el Ciclón pasado este mediodía: según relatan los que están día a día en el Bajo Flores, no suele comunicarla tan temprano.

Horas más tarde, llegó la confirmación de la Liga Profesional de fútbol diciendo que el partido Boca vs. San Lorenzo no se postergaba.

El equipo de Boca ante San Lorenzo

Así las cosas, el probable equipo que jugará este martes con San Lorenzo sería casi el mismo que empató con Banfield. Las dudas pasan por el estado físico lógicamente desgastados de algunos chicos, como los del arquero Agustín Lastra, los laterales Eros Mancuso y Valentin Barco y la decisión de volver o no a infiltrar ese tobillo derecho esguinzado de Ezequiel Fernández: siendo tan joven, no es recomendable un doble pinchazo en tres días.

Valentín Barco, que acaba de cumplir 17 años, en duda por el desgaste físico acumulado Twitter @BocaJrsOficial

Lo que es seguro es el ingreso de Érik Bodencer por el desgarrado Ezequiel Almirón. A partir de ello, el Boca parcialmente de Battaglia iría con: Lastra o Sebastián Díaz Robles; Mancuso o Matías Olguín, Balthazar Bernardi, Gabriel Aranda y Valentin Barco o Nahuel Genez; Rodrigo Montes, Fernández o Kévin Duarte y Gabriel Vega; Israel Escalante, Bodencer y Vicente Taborda.