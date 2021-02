Pergolini fue el primer entrevistado del nuevo canal de Boca

A las 11 en punto de este 22 de febrero, Boca le dio su puntapié inicial a su nuevo canal de comunicación, que se transmite en dúplex a través de la cuenta oficial del club en You Tube y en TNT Sports.

Conducido por Sofía Martínez y Alan Schenone, el primer contenido genuino del programa, que irá de lunes a viernes de 11 a 12, fue una extensa entrevista al vicepresidente Mario Pergolini, con el móvil desde la platea baja de la Bombonera.

Allí, el empresario se mostró ilusionado con esta nueva vía de comunicación con los hinchas de Boca. "Estamos contentos. Creemos que tener un canal es importante para los socios porque hay muchas actividades que a veces no podemos ver y acá lo podremos transmitir", dijo.

En clara promoción del canal, Mario agregó: "Queriamos llegar directo a los hinchas y se enteren de las noticias de manera seria, porque si alguien ve la programación de los canales y cuánto tiempo le dedican a Boca.. preferimos poner nuestra comunicación a disposición del hincha para que sepa escuchar las dos campanas. Además, tenemos cámaras que van a estar transmitiendo la reserva, futsal, femenino y todas las actividades que podamos transmitir ya estamos en condiciones de hacerlo."

Además, hizo un breve resumen de lo obtenido por la dirigencia que asumió a fines de 2019: "Haber logrado lo que hemos logrado en este tiempo (Superliga y Copa Diego Maradona) para nosotros como Comisión Directiva en un solo año está bueno; lo que pasó con el Femenino, el Futsal...creo que estamos llegando a varios lugares importantes para el club"

En una charla muy relajada, Pergolini sólo se mostró algo incómodo cuando le preguntaron cómo venían las obras de reforma de la Bombonera. Sin entrar en detalles, enumeró: ""Se están haciendo cabinas nuevas en La Bombonera y otros cambios sustanciales que le dan una funcionalidad más práctica al estadio. Todos estamos trabajando para poder llevar adelante nuestro Proyecto Bombonera 360". Y tanto él como los conductores dieron por finalizado el tema.

Pergolini contó todo lo que podrá verse a través del canal de Boca

En relación al regreso de los hinchas a las canchas, el directivo fue cauto: "Todavía no sabemos cuándo van a volver los hinchas a los estadios. Hasta para la FIFA es una incertidumbre con la pandemia. Lo mismo la Conmebol y la AFA. La gente que tiene que estar vacunada."

La única chicana que hizo Pergolini fue cerca del final, cuando fiel a su estilo deslizó: "Boca es un club muy grande, hasta que no lo vivís... Uno se da cuenta por lo que quiere al club o es hincha, pero hasta que no vivís el fútbol argentino con todos sus matices... Es muy grande, en la calle me piden de todo. Algunos se nos quejan que solo tuvimos el triunfo contra Newell's. Empatamos uno, ganamos el otro y venimos de ganar dos campeonatos... Pero bueno, nos exigen porque podemos dar. Ser el más grande significan que nos exijan eso. A los otros no los exigirán porque no serán tan grandes."

