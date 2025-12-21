Experiencia y calidad: la incidencia de los “viejitos” del Estudiantes campeón

Estudiantes pierde en San Nicolás y los minutos se evaporan; desaparecen sin que nada significativo ocurra cerca de los arcos. El cansancio es generalizado y el escenario parece ideal para Platense. Pero uno de los viejitos del Pincha, que ingresó hace apenas unos instantes, tiene otro plan: brotar sin aviso y, tras diez meses de sequía, estampar el empate. Una igualdad que él mismo convertirá en victoria –y estrella– un rato después.

Lucas Alario (33 años) fue la figura excluyente del Trofeo de Campeones. Entró cuando promediaba la segunda etapa y medio tiempo le alcanzó para convertir derrota en triunfo. Hasta hace unos días el delantero era resistido. Muy resistido. Su correcto ingreso ante Racing en la final del Torneo Clausura, con certera definición en la serie de penales, y su estelar desempeño de ayer transformaron la opinión pública. El atacante había metido un gol en todo el año y frente al Calamar convirtió dos en apenas doce minutos.

El grito de gol de Alario, autor de las dos conquistas en San Nicolás Juan Jose Garcia

Sin embargo, Alario no es el único experimentado que emergió en un momento crítico. Esto, para Estudiantes, resultó una constante del semestre. Vale la pena el repaso porque, cuando las piernas carecían de energía, fueron ellos los que trastocaron la tendencia.

Fernando Muslera (39) fue, quizás, el futbolista más regular de un equipo que fue todo lo contrario. Mientras el Pincha alternó rendimientos y resultados, el arquero siempre se mantuvo consistente. Su jerarquía y su serenidad le permitieron al conjunto platense navegar a pesar de las tormentas. Y si bien su gran nivel no fue la excepción y sí la regla, contó con un par de apariciones realmente determinantes. En el clásico contra Gimnasia, cuando la semifinal estaba igualada, sacó –a mano cambiada– una pelota que caía pesada detrás de su cuerpo. Una de las mejores atajadas de 2025. Y unos días después se lució frente a Racing: primero tapó un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez cuando se esfumaba el suplementario y luego contuvo el remate de Gastón Martirena en la definición por penales.

Ese día, el de la final ante la Academia, Estudiantes también precisó de los servicios imprescindibles de otros dos veteranos. Mientras el banco de Racing se alistaba para celebrar, José Sosa (40) mandó un centro preciso y elegante para que Guido Carrillo (34) lo martillara contra la red. Y lo de la dupla del gol no fue solo ese grito vital. Hubo más. El Principito completó su mejor ingreso del último tiempo y aportó un valor que en el partido escaseaba: tranquilidad. Lo del delantero también es para resaltar: tras entrenar durante un mes para una hipotética final (lo expulsaron y lo sancionaron por cuatro fechas) y después de desperdiciar un par de ocasiones, asomó cuando el Pincha más lo necesitaba. Un goleador que disfruta de los encuentros difíciles; el que en esta segunda mitad del año también convirtió en el Cilindro de Avellaneda, en el Maracaná y en el clásico platense de octubre.

“En esta última etapa nos tocó participar a muchos de los que no habían participado en el año. Esto es un regalo para nosotros, que hoy tenemos la edad para esa templanza y tranquilidad en los momentos difíciles y aportar para el grupo”, señaló el Principito.

Hay otros dos curtidos batalladores que no deben quedar al margen del análisis: Leandro González Pirez y Ezequiel Piovi, ambos de 33 años. El defensor fortificó la defensa y, además, contribuyó con dos tantos que representaron tres puntos: el segundo del 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y la única conquista del 1-0 contra Aldosivi. En síntesis: solidez y gol.

El mediocampista, por su parte, se afianzó en el segmento definitorio del semestre: Eduardo Domínguez le dio la responsabilidad de reemplazar a Santiago Ascacibar en octavos de final, en el Gigante de Arroyito, y desde ese día se transformó en un elemento troncal del equipo. En otras palabras: un despegue justo a tiempo y clave para equilibrar un funcionamiento hasta ese día desbalanceado.

Los jugadores más experimentados del elenco platense superan con holgura las tres décadas de vida y es un hecho que transitan los tramos finales de sus carreras. ¡Pero están vigentes! Y cuando el Pincha no halla el rumbo, cuando parece desorientado, ellos dicen presente y aportan soluciones.

Son los veteranos de Estudiantes, los viejitos decisivos del campeón de campeones.