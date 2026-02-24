Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Argentina
El equipo xeneize afronta otra prueba para el endeble ciclo de Claudio Ubeda, en Salta
Un desarrollo discreto
Boca tiene la pelota, pero los mismos problemas que exhibió en los partidos previos le impide generar situaciones de gol que le permitan ponerse en ventaja. Gimnasia aguanta y, cuando puede, se anima a arrimarse a Brey.
Primera amonestación
Cáseres le comete desde atrás una fuerte infracción a Weigandt en su tobillo izquierdo y recibe la primera amonestación del partido.
Llegó Gimnasia
Probó Cáseres desde afuera del área con un potente derechazo. Apenas afuera.
Todo del Xeneize
Como era de esperar, Boca maneja la pelota y busca la manera de abrir rápido el marcador ante un rival que se defiende con cinco hombre y trata de evitar que le pisen el área.
Lo tuvo Boca
En la primera clara, Bareiro quedó mano a mano y se la quiso picar al arquero, pero Dormisch adivinó la intención y pudo manotearla. En la acción siguiente, el atacante xeneize reclamó un penal que no fue.
¡BAREIRO TUVO LA PRIMERA PARA BOCA!— TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026
A los 4' del encuentro ante #Gimnasia (CH), el delantero paraguayo tuvo su primera chance de gol con la camiseta del Xeneize. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/TjE0lN1I2D
¡SE JUEGA!
Movió Boca y comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Boca y Gimnasia Chivilcoy ya están sobre el campo de juego en Salta. En minutos comenzará el partido.
Los elegidos por Ubeda
Los siguientes son los 11 titulares de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Ubeda.
🧤💙💛💙 pic.twitter.com/NW8ZP3LaDv— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 24, 2026
Los 11 de Gimnasia Chivilcoy
La siguiente es la formación de Gimnasia Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio y Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos.
Cómo llega Boca
Tras un comienzo de temporada marcado por la irregularidad en el Torneo Apertura —marcha noveno, fuera de los puestos de clasificación luego de seis fechas— y un empate frente a Racing que encendió más señales de alerta, el Xeneize afronta el compromiso copero con sus propias urgencias. Boca sabe que no hay margen para otro tropiezo: necesita ganar para avanzar de ronda y, al mismo tiempo, descomprimir un clima interno que empezó a cargarse de cuestionamientos. En ese contexto, el ciclo de Claudio Úbeda tambalea entre dudas futbolísticas y resultados que no terminan de consolidar una identidad, por lo que el duelo asoma como una prueba determinante para sostener el proyecto y recuperar algo de oxígeno.
Cómo llega Gimnasia Chivilcoy
Gimnasia y Esgrima Chivilcoy llega a Salta con la motivación de competir sin presión y la ilusión intacta de escribir una página inédita en su historia. Aunque milita en categorías menores y la diferencia de jerarquía individual y colectiva es notoria, el conjunto que participa del Torneo Federal A —y que no compite oficialmente desde el 16 de noviembre— asumirá este desafío con un libreto claro: orden defensivo, líneas compactas e intensidad para disputar cada pelota como si fuera la última. El plan contempla cerrar espacios, reducir circuitos internos y apostar a la concentración como principal herramienta para equilibrar la balanza frente a Boca, frente al que intentará jugar con las presiones propias del xeneize.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Gimnasia Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará en el estadio Pedro Martearena de Salta, comenzará a las 21.10, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TyC Sports.
