Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Argentina

Tras un comienzo de temporada marcado por la irregularidad en el Torneo Apertura —marcha noveno, fuera de los puestos de clasificación luego de seis fechas— y un empate frente a Racing que encendió más señales de alerta, el Xeneize afronta el compromiso copero con sus propias urgencias. Boca sabe que no hay margen para otro tropiezo: necesita ganar para avanzar de ronda y, al mismo tiempo, descomprimir un clima interno que empezó a cargarse de cuestionamientos. En ese contexto, el ciclo de Claudio Úbeda tambalea entre dudas futbolísticas y resultados que no terminan de consolidar una identidad, por lo que el duelo asoma como una prueba determinante para sostener el proyecto y recuperar algo de oxígeno.