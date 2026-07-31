Boca vs. Newell’s, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Newell’s y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscarán reponerse de sus derrotas recientes para mantenerse lejos de la zona baja. El encuentro está programado para las 17 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Lepra viene de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por un gol de Santiago Montiel. El xeneize, por su parte, comenzó su participación en el certamen local con una inesperada e histórica goleada 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su primera visita al estadio Guillermo Laza. Luego debía jugar la segunda jornada ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera, pero el partido fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19 por la cercanía con el duelo ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde avanzó a octavos por penales.

Boca sufrió y perdió en Chile ante O'Higgins, pero se impuso en los penales y pasó a octavos de la Sudamericana Esteban Felix - AP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, en el marco de la fecha 3 de la zona A del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 como local gracias a las anotaciones de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. El antecedente más reciente en Rosario es del 30 de marzo del año pasado, con triunfo de Newell’s por 2 a 0 con goles de Luciano Lollo y Luciano Herrera.

Newell’s vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 2 de agosto.

: Domingo 2 de agosto. Hora : 17.

: 17. Estadio : Marcelo Bielsa.

: Marcelo Bielsa. Árbitro: Andrés Merlos.

Newell’s vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.24.