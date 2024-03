Boca vs. San Lorenzo: 6 claves de una final anticipada en la Bombonera y por la Copa de la Liga

Escuchar

Si los clásicos son partidos aparte, si se viven como finales y se juegan por mucho más que los tres puntos, el Boca-San Lorenzo de este sábado, entonces, no tiene por qué escaparle a ese rótulo. Luego del parate por fecha FIFA, el conjunto de Diego Martínez y el de Ruben Darío Insua se enfrentan este sábado en la Bombonera en un partido a todo o nada. El que gana se prende y el que pierde lo verá de afuera, pese a que Boca aún debe su encuentro frente Estudiantes y San Lorenzo conservaría una mínima chance de poder clasificar. El empate no es negocio para ninguno de los dos.

Un clásico con historia

Polémicas al margen, la rivalidad entre Boca y San Lorenzo existe desde siempre y cada partido se siente de manera especial. La estadística señala que Boca y San Lorenzo se midieron 211 veces, con 76 triunfos del Xeneize y 83 victorias del Ciclón. Boca tuvo saldo a favor hasta la década del 40, cuando se consolidó la supremacía de San Lorenzo. En los 70, 80 y 90 Boca logró descontar esa ventaja, pero el Ciclón la recuperó en los 2000. El Cuervo es, además, uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra Boca, y el único de Buenos Aires. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia de Mendoza.

San Lorenzo manda en el historial ante Boca Juniors.

En busca de los playoffs

A falta de tres jornadas, el Boca de Martínez buscará ubicarse por primera vez entre los cuatro primeros de su grupo. Aunque empató tres de sus primeros cinco duelos, perdió solamente dos partidos y suma tres victorias seguidas en condición de local: Central Córdoba, Belgrano y Racing. Si gana, cerrará la fecha en puestos de playoffs salvo que Newell’s venza este domingo a Sarmiento de Junín.

Tan relevante es este clásico para ambos que tanto Martínez como Insua pondrán en la cancha el mejor equipo posible a pesar de que el próximo miércoles comenzarán su travesía en los distintos certámenes internacionales. Boca visita a Nacional Potosí (a 4.090 de altura) en su estreno en la Sudamericana y San Lorenzo pone primera en la Libertadores frente a Palmeiras de Brasil, en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón también fue de menor a mayor y los dos triunfos en casa sobre Sarmiento y Godoy Cruz lo dejaron a tiro de los puestos de clasificación. Acorralado por los malos resultados, Insua archivó la línea de cinco defensores que tanta controversia generó en el mundo cuervo y el 4-4-2 dio paso a un San Lorenzo ordenado y con mayor vocación ofensiva.

San Lorenzo vs Boca

Que salte la banca

El duelo de estilos entre Diego Martínez y Ruben Insua será otro de los aditivos de este Boca-San Lorenzo. El DT de Boca pertenece a la nueva escuela de entrenadores, más afín a la salida limpia desde el fondo, la proyección de los laterales, el juego rápido en la mitad de la cancha y la presión organizada sobre el campo rival. Insua, más metódico y equilibrado, prometió salir “a ganar” ante Boca para no perderles pisada a los de arriba. Por lo pronto, los únicos enfrentamientos entre ellos terminaron 1 a 1, con la particularidad de que siempre fue el conjunto de Martínez el autor del primer gol, primero Tigre y luego Huracán.

“La verdad que no tenía ese dato -sostuvo Insua-, lo importante es que va a ser un clásico trascendente, con mucha gente en el estadio. El único resultado que nos sirve es ganar y generalmente gana el que mejor juega”. “Yo sí me acuerdo de esos partidos...”, devolvió Martínez, aún con cierto pesar. “Yo también, pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban al piso, hacían tiempo. Se caía el arquero, los defensores...”, respondió en tono jocoso el Gallego, ante la incómoda sonrisa de Martínez. Un cruce que seguirá esta tarde, ahora dentro de la cancha.

Edinson Cavani festeja un gol ante Belgrano

De área a área

En partidos tan cerrados, los goleadores toman otro valor. Y Boca y San Lorenzo cuentan con dos de los mejores centrodelanteros del fútbol argentino: Edinson Cavani y Adam Bareiro. La debilidad de Juan Román Riquelme y el 9 al que le gustaría ver en su club. Bareiro suma cinco gritos en la Copa de la Liga y Cavani, cuatro, aunque el paraguayo ya sabe lo que es convertir en el clásico: amargó a Boca en el triunfo 2-1 de San Lorenzo en 2022, en el que además falló un penal, y el 1 a 1 de 2023.

“En Paraguay, de chiquito, veía los partidos de Boca de local, lo que es el estadio y lo que genera la gente. Contra Boca es uno de los equipos con los que más me gusta jugar”, avisó Bareiro, feliz por jugar, tras dos años y medio en el país, su primer partido en la Bombonera.

Locales otra vez

Cosas del fútbol argentino: el Boca- San Lorenzo volverá a jugarse en el Alberto J. Armando después de tres partidos consecutivos en el Nuevo Gasómetro, donde además tuvieron lugar seis de los últimos ocho cruces. Las excepciones fueron la victoria 3 a 0 de Boca por la Superliga 2018/2019, la noche de la famosa rabona de Julio Buffarini, y el 2 a 0 de San Lorenzo ante los juveniles del Xeneize, por el Campeonato 2021, durante el aislamiento obligatorio del plantel profesional. En la Bombonera, el historial favorece a Boca, (39 a 27), aunque solo ganó dos de los últimos siete clásicos.

Luca Langoni ingresó y aportó una asistencia en Boca v Central Norte. por la Copa Argentina. 23-03-24

Juegan su propia final

Las lesiones, el cansancio y el trajín de partidos que se viene por delante conspiraron para que varios jugadores de Boca y San Lorenzo tengan una nueva oportunidad de jugar desde el arranque. Por el lado del Xeneize, por ejemplo, Leandro Brey continuará bajo los tres palos pese a la recuperación de Javier García, quien había quedado al margen de los últimos compromisos por un problema muscular. Además, Luca Langoni tendrá una nueva chance desde el inicio (ante Central Norte jugó Miguel Merentiel, autor del 3 a 0 final) y la posibilidad de afianzarse definitivamente como el principal acompañante de Cavani.

En San Lorenzo, Manuel Insaurralde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y en su lugar ingresaría Iván Leguizamón, con Elian Irala como único 5 y Cristian Ferreira, un exRiver, por delante de la línea de volantes.

Un partido para todos los gustos.

