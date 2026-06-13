Brasil vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Carlo Ancelotti sorprende con Igor Thiago de referencia ofensiva como número 9. Neymar, confirmado por la planilla también, fuera del banco.

El 11 de Brasil: Alisson Becker; Roger Ibáñez, Marquinhos (c), Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; e Igor Thiago.