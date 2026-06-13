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Brasil vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

En New Jersey, por la primera fecha del grupo C; desde las 19

Los hinchas empiezan a copar el MetLife Stadium de New Jersey
Los hinchas empiezan a copar el MetLife Stadium de New JerseyADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La sorpresa en el once de Brasil: Igor Thiago

La historia detrás de la convocatoria de Igor Thiago, delantero de Brentford, es una muy particular. De chico trabajó en ferias y como peón de albañil, fue elegido por Ancelotti tras una temporada destacada en la Premier League y estará desde el arranque en el ataque en el debut.

Igor Thiago, la referencia de área de Brasil hoy
Igor Thiago, la referencia de área de Brasil hoyJULIO AGUILAR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brasil, bajo la mirada de Ancelotti

Carlo Ancelotti debuta en un Mundial como director técnico y lo hace al frente de una selección que no gana la Copa del Mundo desde 2002. “Tenemos un equipo que puede competir con todos los del mundo”, afirmó el entrenador italiano en la previa.

El italiano Carlo Ancelotti durante la conferencia de prensa
El italiano Carlo Ancelotti durante la conferencia de prensaMAURO PIMENTEL - AFP

Un cruce con peso propio en el Grupo C

Brasil y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de la primera fase del Mundial. El duelo puede tener incidencia directa en la definición del primer puesto del Grupo C, que también integran Escocia y Haití, que juegan hoy desde las 22.

Los hinchas de Marruecos empiezan a copar el estadio en New Jersey
Los hinchas de Marruecos empiezan a copar el estadio en New JerseyPetr David Josek - AP

Formación confirmada de Brasil

Carlo Ancelotti sorprende con Igor Thiago de referencia ofensiva como número 9. Neymar, confirmado por la planilla también, fuera del banco.

El 11 de Brasil: Alisson Becker; Roger Ibáñez, Marquinhos (c), Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; e Igor Thiago.

La formación confirmada de Marruecos

El entrenador Mohamed Ouahbi arma un 4-2-3-1 o una especie de 4-5-1, para intentar dar el batacazo.

El 11 de Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi (c), Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil el Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal el Khannouss, Azzedine Ounahi; y Ismael Saibari.

Color y folklore en la previa

Los hinchas de Marruecos aportaron una de las postales más curiosas de la previa en Nueva Jersey. En las inmediaciones del estadio se escucharon cánticos dedicados a Diego Maradona y Lionel Messi, además de canciones dirigidas a Vinicius Júnior, en un clima festivo que refleja la diversidad cultural que acompaña al Mundial 2026.

Llegó Brasil

Neymar, que no estará disponible para Carlo Ancelotti hoy, acompaña la delegación en el estadio MetLife de New Jersey.

La fiesta de los hinchas brasileños

Brasil copa New York New Jersey, específicamente montando una fiesta en Times Square. Todavía a horas del inicio del partido.

Las probables formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick y Raphinha.

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y Rahimi.

¿Cómo llegan los equipos?

Brasil inicia una nueva etapa mundialista, bajo la conducción de Carlo Ancelotti. La Canarinha llega en medio de una reconstrucción, pero con tres victorias en los últimos tres partidos. Por su parte, Marruecos quiere volver a sorprender. Siendo uno de los equipos más competitivos de África, después de su histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales, inicia una nueva aventura mundialista. El conjunto africano acumula 29 partidos sin perder; la última vez fue el año pasado. Con el asterisco de la Copa Africana que se la dieron ganada por 3-0 tras el fallo polémico.

Bienvenidos al minuto a minuto de Brasil vs. Marruecos

Brasil y Marruecos ponen en marcha su participación en el Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el estadio de Nueva Jersey desde las 19 y enfrenta a una de las máximas potencias del fútbol mundial con una selección marroquí que busca repetir el protagonismo que tuvo en Qatar 2022, en la que terminó cuarta. Dirige el esloveno Slavko Vinčić, en el VAR estará el alemán Bastian Dankert. Transmiten DSports, Telefe, Disney+, Paramount+, Flow - Canal 109; pero también podrán seguirlo por este medio.

Por Augusto Sanz
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