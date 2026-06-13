Brasil vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
En New Jersey, por la primera fecha del grupo C; desde las 19
La sorpresa en el once de Brasil: Igor Thiago
La historia detrás de la convocatoria de Igor Thiago, delantero de Brentford, es una muy particular. De chico trabajó en ferias y como peón de albañil, fue elegido por Ancelotti tras una temporada destacada en la Premier League y estará desde el arranque en el ataque en el debut.
Brasil, bajo la mirada de Ancelotti
Carlo Ancelotti debuta en un Mundial como director técnico y lo hace al frente de una selección que no gana la Copa del Mundo desde 2002. “Tenemos un equipo que puede competir con todos los del mundo”, afirmó el entrenador italiano en la previa.
Un cruce con peso propio en el Grupo C
Brasil y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de la primera fase del Mundial. El duelo puede tener incidencia directa en la definición del primer puesto del Grupo C, que también integran Escocia y Haití, que juegan hoy desde las 22.
Formación confirmada de Brasil
Carlo Ancelotti sorprende con Igor Thiago de referencia ofensiva como número 9. Neymar, confirmado por la planilla también, fuera del banco.
El 11 de Brasil: Alisson Becker; Roger Ibáñez, Marquinhos (c), Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; e Igor Thiago.
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 diante do Marrocos.
📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports
🏟️ Estádio de Nova York Nova Jersey#BateNoPeito, ISSO É BRASIL! 🫵🇧🇷 pic.twitter.com/mLXy8xSppT
La formación confirmada de Marruecos
El entrenador Mohamed Ouahbi arma un 4-2-3-1 o una especie de 4-5-1, para intentar dar el batacazo.
El 11 de Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi (c), Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil el Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal el Khannouss, Azzedine Ounahi; y Ismael Saibari.
🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام البرازيل— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 13, 2026
📋 Our National Team's 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Brazil 🇧🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ngKcu0kyJq
Color y folklore en la previa
Los hinchas de Marruecos aportaron una de las postales más curiosas de la previa en Nueva Jersey. En las inmediaciones del estadio se escucharon cánticos dedicados a Diego Maradona y Lionel Messi, además de canciones dirigidas a Vinicius Júnior, en un clima festivo que refleja la diversidad cultural que acompaña al Mundial 2026.
Hinchas de Marruecos cantando por MARADONA, MESSI y pidiéndole a Vinicius QUE NO LLORE, en la previa de su duelo vs. Brasil.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026
El Mundial es enorme. 🇲🇦😅 pic.twitter.com/2Y6LeavCXd
Llegó Brasil
Neymar, que no estará disponible para Carlo Ancelotti hoy, acompaña la delegación en el estadio MetLife de New Jersey.
Así llegó Neymar al MetLife para el debut mundialista de Brasil, vs. Marruecos. 🇧🇷🤩 pic.twitter.com/kUvdRwsW5T— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026
La fiesta de los hinchas brasileños
Brasil copa New York New Jersey, específicamente montando una fiesta en Times Square. Todavía a horas del inicio del partido.
🇧🇷😮💨 LA FIESTA DE LOS HINCHAS DE BRASIL EN PLENO TIMES SQUARE. pic.twitter.com/vq3XpRWEhe— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026
Las probables formaciones
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick y Raphinha.
Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari y Rahimi.
¿Cómo llegan los equipos?
Brasil inicia una nueva etapa mundialista, bajo la conducción de Carlo Ancelotti. La Canarinha llega en medio de una reconstrucción, pero con tres victorias en los últimos tres partidos. Por su parte, Marruecos quiere volver a sorprender. Siendo uno de los equipos más competitivos de África, después de su histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales, inicia una nueva aventura mundialista. El conjunto africano acumula 29 partidos sin perder; la última vez fue el año pasado. Con el asterisco de la Copa Africana que se la dieron ganada por 3-0 tras el fallo polémico.
Bienvenidos al minuto a minuto de Brasil vs. Marruecos
Brasil y Marruecos ponen en marcha su participación en el Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el estadio de Nueva Jersey desde las 19 y enfrenta a una de las máximas potencias del fútbol mundial con una selección marroquí que busca repetir el protagonismo que tuvo en Qatar 2022, en la que terminó cuarta. Dirige el esloveno Slavko Vinčić, en el VAR estará el alemán Bastian Dankert. Transmiten DSports, Telefe, Disney+, Paramount+, Flow - Canal 109; pero también podrán seguirlo por este medio.
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