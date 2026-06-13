A qué hora juega hoy Brasil vs. Marruecos y por dónde se puede ver en vivo

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado en el estadio MetLife de Nueva Jersey con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić en uno de los encuentros más atractivos de la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, correspondiente a la fecha inaugural del Grupo C.

El encuentro inicia a las 19 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El otro encuentro de la zona lo protagonizarán Haití y Escocia este sábado, pero a las 22 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje de Mustapha Ghorbal.

La previa del partido

Por su historia, el plantel y la conducción del entrenador italiano Carlo Ancelotti, Brasil es una de las selecciones favoritas a levantar el trofeo y tendrá un debut complejo que afrontará sin Neymar Jr., quien padece una lesión muscular en el gemelo derecho. La presencia del astro de Santos en el campeonato estuvo en duda hasta que el DT anunció la lista de convocados porque su presente dista de ser el ideal y, además, tuvo varias dolencias que le impidieron tener regularidad en el último tiempo. Sin embargo, Ancelotti entendió el impacto que hubiese significado la no convocatoria de ‘Ney’ y se ahorró un dolor de cabeza, sobre todo ante un mal torneo.

Carlo Ancelotti, de dilatada trayectoria, quiere dar el gran golpe en el Mundial 2026 con la selección de Brasil DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo sudamericano se clasificó al Mundial tras haber conseguido el quinto puesto de las Eliminatorias de Conmebol y quiere volver a ser protagonista en el certamen del que es el máximo ganador con cinco títulos, pero que no conquista desde Corea-Japón 2002 con una gran desazón de 2014 incluida, cuando fue anfitrión. En la preparación para la Copa del Mundo, disputó cuatro amistosos este año y los dos de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de marzo fueron ante rivales de mucho calibre como Francia -perdió 2 a 1- y Croacia -le ganó 3 a 1-. Hace unas semanas doblegó a Panamá 6 a 2 y a Egipto 2 a 1.

El equipo marroquí accedió a la cita ecuménica a través de la Eliminatorias de la Confederación Africana de Naciones (CAF), en la que ganó los ocho partidos que disputó en su zona y logró el pasaje dos fechas antes de concluir el fixture. Su gran presente, que comenzó en Qatar 2022, tiene la reciente coronación en la Copa África gracias a que, después de perder la final con Senegal, fue favorecido por un fallo de la CAF y se quedó con el título en “el escritorio”. Antes había conquistado la Copa Árabe.

Marruecos es la mejor selección de África en el Mundial 2026 y quiere ratificarlo en la cancha STR - AP

Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta, como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, y los volantes Sofyan Amrabat y Brahim Díaz. En contrapartida, a último momento sufrió las bajas sensibles de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, ambas por lesión. En el camino al Mundial 2026 disputó cinco amistosos con tres triunfos y dos empates. Igualó ante Ecuador 1 a 1, le ganó a Paraguay 2 a 1, Burundi 5 a 0 y Madagascar 4 a 0; e igualó frente a Noruega 1 a 1.

La formación de Brasil vs. Marruecos

Alisson Becker; Roger Ibáñez, Marquinhos (c), Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; e Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 diante do Marrocos.



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La formación de Marruecos vs. Brasil

Yassine Bono; Achraf Hakimi (c), Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil el Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal el Khannouss, Azzedine Ounahi; y Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام البرازيل



📋 Our National Team's 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Brazil 🇧🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ngKcu0kyJq — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 13, 2026

En la previa al juego el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.71 contra 5.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 3.85.

Ambos países se enfrentaron dos veces en la historia, con un triunfo por lado. En 2023 protagonizaron un amistoso y lo ganó Marruecos 2 a 1 mientras que en el Mundial Francia 1998 también compartieron el grupo y ganó Brasil 3 a 0.