Así están los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2026, en vivo: uno por uno, los clasificados

Este miércoles continúa y se cierran los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 con dos partidos -Rosario Central vs. Racing y River Plate vs. Gimnasia de La Plata- y se diagrama el segundo cruce de semifinales. Cada uno de los juegos se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas minuto a minuto.

En el primer duelo de la jornada el Canalla recibe a la Academia desde las 18.45 en el Gigante de Arroyito con arbitraje de Darío Herrera. Luego, a las 21.30, River Plate es local de Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con Leandro Rey Hilfer de colegiado.

Los partidos de este miércoles correspondientes a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Ambos juegos se transmiten en simultáneo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir la igualdad, el ganador se definirá por penales. Los vencedores se enfrentarán entre sí en la siguiente etapa.

Cronograma y resultados de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Rosario Central vs. Racing - Miércoles 13 de mayo a las 18.45 (ESPN Premium y TNT Sports).

River Plate vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo a las 21.30 (ESPN Premium y TNT Sports).

Belgrano de Córdoba 2-0 Unión de Santa Fe.

Argentinos Juniors 1-0 Huracán.

El cuadro del Torneo Apertura 2026, con los dos primeros semifinalistas definidos

Las semifinales del Apertura se disputarán el próximo fin de semana mientras que la definición para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

24 clubes ya concluyeron su participación en el campeonato, incluidos Unión y Huracán. En los octavos de final se despidieron Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús, Boca Juniors, Independiente, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Vélez. No accedieron a los playoffs Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento de Junín, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.