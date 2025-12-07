Boca y Racing tienen su propio clásico, con una rivalidad que creció en los últimos años

Basta con sentarse una tarde en la Bombonera o en el Cilindro y dejarse llevar por las canciones para entenderlo: Boca y Racing tienen su propio clásico, sí, pero está claro que entre ellos existe una pica especial, una rivalidad que creció en los últimos años y que vuelve la semifinal de este domingo en uno de los partidos que más expectativas generan.

Hace al menos una década que los choques entre el Xeneize y la Academia se juegan con un plus. Esta vez, los equipos de Claudio Ubeda y Gustavo Costas -compañeros y luego técnico y jugador en Racing- se medirán a partido único por un lugar en la final del Clausura. Pero la chispa no viene de ahora. El punto de inflexión puede rastrearse el 18 de octubre de 2015 en Avellaneda, una noche que dejó marcas: Boca llegó para consagrarse, perdió 3 a 1, sufrió dos expulsiones y terminó golpeado, aunque se coronó una fecha más tarde. Desde entonces, quedó instalada una bronca que hizo que casi todos los partidos que siguieron se vivieran de manera especial.

Entre febrero y abril de 2016, protagonizaron una trilogía caliente: primero, Racing ganó 1-0 con un taco de Roger Martínez y esa derrota detonó la salida de Rodolfo Arruabarrena; luego, por la etapa de grupos de la Copa Libertadores, empataron 0 a 0 en la Bombonera en el debut de Guillermo Barros Schelotto; y en la vuelta, Boca ganó 1-0 con un gol agónico de Nicolás Lodeiro, que lo metió en octavos de final y dejó a Racing al borde de la eliminación, que finalmente se consumó en la jornada final.

En 2017 llegó el desquite académico: Racing fue a la Bombonera y se llevó un triunfo que dolió más allá del resultado. Ganó 2-1 con goles de Lautaro Martínez y Augusto Solari y le cortó al Xeneize una racha de ocho triunfos. Además, la noche quedó marcada por la rotura de ligamentos de Darío Benedetto, lesión que prácticamente lo dejó sin Mundial.

Luego llegarían otros partidos picantes, como el de octubre de 2018: Racing se había puesto 2 a 0 gracias a un doblete de Lisandro López -los dos tantos en posición adelantada- y parecía tener la fiesta asegurada. Sin embargo, Boca lo empató sobre el final con goles de Wanchope Ábila y Sebastián Villa, en un cierre con los ánimos alterados.

Pero el capítulo verdaderamente decisivo llegó en 2020, por los cuartos de final de la Libertadores: Racing ganó 1 a 0 la ida en Avellaneda, Boca lo dio vuelta en la Bombonera (2-0), siendo muy superior, y ese golpe terminó precipitando la salida de Sebastián Beccacece.

Hubo más capítulos: en la semifinal de la Copa de la Liga 2021, Racing venció a Boca por penales en San Juan, en un partido que terminó con Carlos Tevez fallando su remate, en lo que sería su despedida con la camiseta xeneize. Un año después, volvieron a cruzarse en semifinales, con una previa cargada: Enzo Copetti aseguró que Racing sería campeón y Matías Rojas saludó irónicamente a Boca por el “título”. Aunque la Academia mereció más, el que avanzó por penales fue Boca, en la cancha de Lanús, y luego terminó consagrándose. El pasillo que los juveniles de Racing le hicieron al plantel dirigido por Fernando Gago generó todo tipo de reacciones y, del lado de Boca, se convirtió rápidamente en un meme y un motivo de burla entre los hinchas.

Los cruces de 2022 no estuvieron exentos de dramatismo. En el campeonato, igualaron 0 a 0 en un partido caldeado: piñas en el entretiempo entre Benedetto y Carlos Zambrano y un penal por mano de Jonathan Gómez no sancionado por Fernando Rapallini, hoy gerente técnico de arbitraje de AFA, que incluso terminó el partido sin esperar la revisión del VAR. En el cierre del torneo, ambos llegaron cabeza a cabeza, pero Racing cayó ante River con el penal fallado por Jonathan Galván y Boca terminó celebrando el título pese a empatar en casa con Independiente, un desenlace que todavía genera estupor… y cierto desconcierto.

Luego vinieron los dos trofeos que Racing le ganó a Boca en circunstancias, al menos, controvertidas. Primero, el Trofeo de Campeones 2022 en La Pedrera: Boca había llegado como campeón de los dos torneos clasificatorios, la Liga Profesional y la Copa de la Liga, pero la LPF definió que Tigre -subcampeón del torneo- y Racing -de la Copa- jugaran un desempate para enfrentar al Xeneize. Racing llegó a la final y se llevó un 2 a 1 en tiempo suplementario, con un gol de Carlos Alcaraz que desató el caos. Gritos, empujones, expulsados por todos lados y un cierre insólito, con Boca quedándose sin jugadores y el partido terminándose por default.

La historia se repitió en Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional. Extraoficialmente, se había anunciado que la jugarían el campeón de la Liga (Boca) y el de la Copa Argentina (Patronato), pero la AFA dio marcha atrás y designó a Racing por ser el equipo con más puntos en la temporada. Sobre la hora, un penal ejecutado por Gonzalo Piovi tras una mano de Agustín Sandez le dio la victoria a la Academia, otro motivo para que la disputa siguiera creciendo.

Ocho meses después, volvieron a cruzarse en los cuartos de la Libertadores. Fue 0 a 0 en ambas canchas y Boca avanzó por penales, con dos tapadas de Sergio Romero, silbado por los hinchas de Racing, y la definición de Marcos Rojo, hoy jugador de Racing, que tras superar una lesión volverá justo ante Boca, aunque en el banco de suplentes.

Los últimos enfrentamientos también fueron ásperos. En febrero, en la vuelta de Fernando Gago al Cilindro, Racing ganó 2 a 0 en un partido marcado por un lateral que Gastón Martirena sacó varios metros más adelante en la jugada previa al primer gol y por un reclamo de penal de Boca por mano de Juan Nardoni. “Acá nos roban”, dijo entonces Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol. El más reciente fue el 1-1 en la Bombonera, con el empate en la hora de Milton Giménez, la tarde en que Boca llegó a 12 partidos sin ganar, su peor racha histórica.

Este domingo, Boca y Racing definirán al primer finalista del Clausura y esperarán por el ganador del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes para ilusionarse con un nuevo título. Una cita con mucho en juego y una historia reciente que le da ribetes de final, en un escenario que tendrá a todo el mundo pendiente.