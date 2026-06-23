Bosnia and Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bosnia and Herzegovina y Qatar correspondiente al grupo B se disputará el miércoles 24 de junio a las 16.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en Seattle, Washington.

El presente de ambos equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad imperiosa de recuperarse tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Bosnia and Herzegovina buscará redimirse tras haber sufrido una derrota por 4-1 frente a Suiza. Por su parte, el conjunto de Qatar atraviesa un momento complejo luego de caer ante Canadá por 6-0 en la fecha previa.

Estadísticas del grupo

El rendimiento reciente marca una tendencia negativa para ambos en esta tercera jornada del grupo B. Con los antecedentes de las derrotas sufridas ante Suiza y Canadá, los equipos llegan al césped del Seattle Stadium con el objetivo de ajustar sus líneas defensivas, que han mostrado vulnerabilidades en sus últimas apariciones internacionales.

Lo que está en juego

Para Bosnia and Herzegovina y Qatar, este enfrentamiento representa una oportunidad crucial para sumar sus primeros puntos en la competencia. El resultado final será determinante para definir las posiciones finales dentro del grupo B y cerrar su participación en esta instancia del Mundial 2026 con un balance más positivo.