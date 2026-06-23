Mundial 2026 EN VIVO: la Argentina se aseguró el liderazgo del grupo J y espera a posibles rivales

Hay partidos de la primera etapa de un Mundial que tienen su resolución escrita de antemano. Pasa en este como pasó en todos los anteriores, más allá de la mayor o menor cantidad de participantes. En teoría, y aunque esto sea fútbol, un enfrentamiento entre la Francia de la delantera más poderosa del torneo y una selección como la de Irak, que ocupa el puesto 57 del ranking FIFA y no cuenta en sus filas con ningún integrante que juegue en una liga ni siquiera de mediano nivel competitivo, solo puede caer hacia un lado. La intriga duró apenas 13 minutos, el tiempo que tardó el equipo de Didier Deschamps en ponerse en ventaja, y el marcador se cerró con un 3-0 concluyente que pudo ser más amplio.