Mundial 2026 EN VIVO: la Argentina se aseguró el liderazgo del grupo J y espera a posibles rivales
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
La agenda de la TV del martes: Inglaterra, Portugal y Colombia juegan por el Mundial
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de junio de 2026.
Habló el periodista que festejó un gol con Messi y se volvió viral: “Lo grité como un hincha más”
La selección argentina ganó este martes su segundo partido en el Mundial 2026. Lo hizo ante Austria y gracias a dos goles de Lionel Messi. El segundo llegó cuando el tiempo reglamentario ya estaba cumplido y tras el tanto el astro argentino festejó con un periodista que se encontraba al borde del campo de juego y, de esa manera, se convirtió en un protagonista inesperado de la jornada.
Mauricio Macri vio el partido de la selección argentina en Dallas con su novia Dolores “Lola” Teuly
El expresidente Mauricio Macri estuvo este lunes en el Dallas Stadium para ver el partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, que terminó en victoria por 2 a 0 para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El titular de PRO asistió al evento deportivo junto con su nueva novia, Dolores “Lola” Teuly.
Argelia derrotó a Jordania, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Argentina, y sueña con clasificarse
Acaso con más dificultad de lo esperado, Argelia consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026: derrotó por 2-1 a Jordania, después de estar abajo en la cuenta frente a los asiáticos, debutantes en la Copa del Mundo. Este resultado, por otro lado, confirmó a la selección argentina como líder del grupo J: con 6 puntos en el bolsillo, los dirigidos por Lionel Scaloni terminarán al tope cualquiera sean los resultados de la tercera y última jornada, el sábado próximo. Allí, la albiceleste se enfrentará con Jordania, con la chance de realizar unas cuantas variantes en la formación, mientras que Argelia y Austria afrontarán un duelo mano a mano por el segundo escalón. Argentina se suma al lote de clasificados que incluye a los anfitriones México y Estados Unidos, además de Francia, Noruega y Alemania.
Mbappé brilló para que Francia le gane a la tormenta, a las dos horas de postergación y a Irak
Hay partidos de la primera etapa de un Mundial que tienen su resolución escrita de antemano. Pasa en este como pasó en todos los anteriores, más allá de la mayor o menor cantidad de participantes. En teoría, y aunque esto sea fútbol, un enfrentamiento entre la Francia de la delantera más poderosa del torneo y una selección como la de Irak, que ocupa el puesto 57 del ranking FIFA y no cuenta en sus filas con ningún integrante que juegue en una liga ni siquiera de mediano nivel competitivo, solo puede caer hacia un lado. La intriga duró apenas 13 minutos, el tiempo que tardó el equipo de Didier Deschamps en ponerse en ventaja, y el marcador se cerró con un 3-0 concluyente que pudo ser más amplio.
En 16avos de final y primera en el grupo, la Argentina conocerá el viernes a su próximo rival en la aventura mundialista
Entre las 32 mejores y primera en su grupo. El triunfo de Argelia sobre Jordania, en San Francisco, sumado a la trabajosa victoria de la Argentina sobre Austria, clasificó a la selección para los 16avos de final de la Copa del Mundo.
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