A qué hora termina el partido de la selección argentina hoy, contra Austria

La selección argentina se presenta por la segunda fecha del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 frente a Austria, por el Grupo J, en el AT&T Stadium de Dallas. El encuentro comienza a las 14 (hora argentina) y, considerando el entretiempo y posibles adiciones, se estima que finalizará alrededor de las 16.

El partido se podrá seguir en vivo por DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, además de las plataformas Flow, DGO, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+. Una vez concluido el encuentro, cerca de las 16, la selección conocerá con mayor precisión su panorama de cara a los 16avos de final y los posibles cruces en la próxima instancia. Todos los pormenores de este certamen, con tablas y posibles cruces, están disponibles en canchallena.com.

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y en caso de lograr otro triunfo se meterán en 16avos de final.

El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones.

Los austríacos también ganaron en su debut frente a Jordania 3 a 1 e hicieron los deberes para no hipotecar su continuidad en el campeonato en el que el rival a vencer en el Grupo J es Argelia y lo enfrentará en la última fecha. Sin el poderío de otros equipos europeos, cuenta con jugadores que se destacan en grandes equipos como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni. Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.62 contra 6.61 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.05.

Argentinos y austríacos tienen un antecedente entre sí y es de 1990. Por entonces, jugaron un amistoso en la antesala de la Copa del Mundo de Italia y empataron 1 a 1.

El otro choque de la zona J será entre Argelia y Jordania este martes 23 de junio a las 00.00 (hora argentina) en el estadio de San Francisco.