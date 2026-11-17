Doce minutos le bastaron a Vinícius Jr. para dar muestras del talento que lo sigue destacando. En un nuevo amistoso internacional, Brasil goleó este martes a Singapur por 7 a 0 en su último partido del año. “Mi primer hat-trick, espero que de muchos. Entramos muy concentrados; parecía fácil, pero hay que crear las ocasiones. Jugaron todos y ahora toca pensar en la Copa América”, dijo la figura del encuentro al finalizar el partido.

Sin el técnico Carlo Ancelotti ni Raphinha, ambos sancionados tras ver la roja directa en el amistoso del sábado contra Japón, la canarinha tardó apenas nueve minutos en inaugurar el marcador. A los 9 del primer tiempo, un error grosero en la salida desde el fondo de Singapur provocó que la pelota quedara en los pies de Bruno Guimaraes, quien asistió a Vinícius para que definiera ante el arquero Mohamad Izwan bin Mahbud. A los 15, el delantero de Real Madrid habilitó a Endrick, quien le devolvió el pase para que el 7 marcara el segundo tanto.

Amistoso internacional: show de Vinícius en la goleada de Brasil ante Singapur por 7 a 0

Cinco minutos después, otra falla de los defensores de Singapur derivó en que Vini tomara un pase de Estêvão y empujara la pelota hacia la red. Se trata del primer hat-trick de la carrera de Vinícius con la selección absoluta brasileña, en un partido especial luego de que la derrota ante Japón por 3 a 2 en el anterior partido generara una oleada de críticas para el equipo que dirige Ancelotti.

Amistoso internacional: show de Vinícius en la goleada de Brasil ante Singapur por 7 a 0. Suhaimi Abdullah - AP

El delantero, que fue sustituido en el minuto 60, podría haber sumado un gol más a su contador personal, pero el tanto fue anulado por fuera de juego en la segunda mitad del partido.

Los otros goles

Antes de que finalizara la primera mitad del partido ante Singapur, disputado en el Estadio Nacional de ese país, Endrick marcó el cuarto tanto de la goleada con un disparo desde fuera del área. Estevao hizo el quinto al poco de la reanudación del encuentro. Rayan tuvo el sexto tanto y un centro de Allan hizo que el sinagurense Suhaimi la metiera en contra en su propia valla.

Amistoso internacional: show de Vinícius en la goleada de Brasil ante Singapur por 7 a 0. Suhaimi Abdullah - AP

Brasil necesitaba una victoria así —que vale aclarar que fue contra una selección que está 148ª en la clasificación del ranking de la FIFA— para resarcirse de la dura derrota ante Japón el pasado sábado. En ese encuentro, Vinicius Jr. también había sido la figura, pero los dos goles del jugador de Real no le alcanzaron entonces para que el conjunto verdeamarelo saliera airoso del encuentro y se despejaran las dudas que había sobre la cabeza de Ancelotti. El pentacampeón no volverá a jugar hasta marzo de 2027, en la primera fecha FIFA del próximo año, con dos rivales todavía por determinar.