RÍO DE JANEIRO.- El seleccionado brasileño de fútbol, otrora glorioso aunque siempre respetado, vive, tal vez, el momento de mayor frialdad en la historia de la relación con su público. A la falta de conquistas recientes, se le agrega un presente apático (está quinto en estas Eliminatorias) y la carencia de ídolos, alguien que los represente en cancha; Neymar, lesionado, no supo convertirse en esa figura y probablemente nunca lo conseguirá, ya que actualmente divide aguas entre los torcedores.

Ese desdén por la verdeamarela parece reflejarse también en el banco de suplentes. Pocos años atrás, hasta el más codiciado entrenador hubiese deseado dirigir a los pentacampeones mundiales. Hoy, Fernando Diniz, técnico de Fluminense, se hizo cargo del puesto de forma “part-time”, una especie de freelance de la transición hasta la llegada de una figura de peso. El preferido de la Confederación Brasileña de Fútbol continúa siendo Carlo Ancelotti. Sin embargo, el DT italiano, actualmente en Real Madrid, se encarga de desmentir una y otra vez la existencia de un acuerdo para dirigir al seleccionado sudamericano en el futuro.

Fernando Diniz, DT de Brasil, charla con Vinicius Junior, que quedó descartado para el partido con la Argentina Silvia Izquierdo - AP

Horas antes del clásico ante Argentina, José Alberto Andrade, periodista de Radio Gaúcha, informó que el cuerpo técnico liderado por Ancelotti asumirá el comando de Brasil poco antes de la Copa América del próximo año, que se disputará entre junio y julio, en Estados Unidos. Sin embargo, eso dependerá de los resultados que Carletto obtenga con Real Madrid durante la temporada 2023/24. En caso de que el estratega de 64 años se demore en tomar las riendas de la Canarinha, su hijo, Davide Ancelotti (34), principal colaborador desde 2016, se haría cargo del equipo durante el torneo continental. Una aventura impensada.

La llegada de Ancelotti al seleccionado brasileño se convirtió en el principal deseo, casi una obsesión para Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF. Podría decirse que, desde la salida de Tite tras el Mundial de Qatar 2022, no existe un Plan B. Y eso se nota. Inclusive, también durante las últimas horas, se supo que existen conversaciones entre Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y el técnico, con el objetivo de renovar el contrato del italiano en el club español, una firma que quemaría todos los papeles de la CBF.

Fernando Diniz da indicaciones en el partido ante Colombia; fue la segunda derrota seguida de Brasil en las eliminatorias Silvia Izquierdo - AP

Por su parte, “el parche”, Fernando Diniz, agotó rápidamente el crédito que se le otorgó tras conquistar la Copa Libertadores con Fluminense, en el Maracaná y contra Boca. La derrota ante Colombia, 2 a 1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, dolió, y dolió mucho. Si horas antes del encuentro ante los de Néstor Lorenzo se exaltaba el “coraje” de Diniz por alinear cuatro jugadores ofensivos jugando en condición de visitante, poco después le cayeron encima por la falta de contención en el mediocampo y la falta de garantías en defensa.

En sus cinco partidos como técnico interino de Brasil, todos por Eliminatorias, Diniz conquistó dos triunfos, ante Bolivia y Perú, un empate ante Venezuela como local, y derrotas ante Uruguay y Colombia. Poco. En caso de un resultado adverso ante Argentina, la verdeamarela encadenaría su tercera derrota consecutiva, lo que propiciaría una salida precoz de Diniz, quien podría abstenerse de dirigir los últimos compromisos que Fluminense había pactado con la CBF, amistosos ante Inglaterra y España, en Wembley y Madrid, respectivamente, ya en marzo de 2024.

Pero eso aún está por verse. Lo cierto es que entre tanta confusión, Diniz tiene una nueva oportunidad. Se trata de un clásico ante el último campeón del mundo, ni más ni menos. “Si Brasil juega bien y le gana a Argentina, otra vez dirán que Diniz es el indicado para resaltar el ADN del fútbol brasileño, como si todo se resumiera a eso. Pero Diniz es un profesional inquieto y con buenas ideas, que puede convertirse en un gran entrenador algún día. Aún no lo es”, resumió Tostão, campeón mundial con Brasil en 1970, en la columna que escribe para el diario Folha de São Paulo.

A pesar de la falta de consenso entre los torcedores, Diniz, como siempre sucedió en los clubes en los cuales trabajó, mantiene una excelente relación con sus futbolistas; sobre todo, entre los más jóvenes, los que disfrutan de sus primeras convocatorias. “Es un excelente entrenador, me da mucha alegría trabajar con él. Yo no pensé que sería convocado aún para la selección mayor, pero Diniz me trajo y me pidió que sea libre, que sea feliz, que encare y gambetee. Eso me alivió”, dijo Endrick, la joya de Palmeiras, de 17 años. “Este partido contra Argentina ratificará el buen trabajo que Diniz viene haciendo. Es un profesional que tiene un excelente manejo de grupo”, agregó el delantero que pasará a Real Madrid en 2024.

El festejo de Diniz en el Maracaná con los hinchas de Fluminense, luego de ganarle la final a Boca de la Copa Libertadores Alexandre Brum - AP

Lo cierto es que, independientemente de lo que suceda ante los de Lionel Scaloni, Diniz no pensará más en el seleccionado brasileño durante este agitado 2023. Ya no necesitará dividir sus horas y sus energías entre su trabajo “oficial”, como técnico de Fluminense, y su experiencia como “bombero” de la CBF. Una vez que termine el clásico sudamericano, el entrenador nacido en Patos de Minas se enfocará en el Mundial de Clubes que disputará con Fluminense desde el 18 de diciembre, en Arabia Saudita. En caso de pasar las semifinales del torneo, podría enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola. Antes, sin embargo, podría cruzarse con Al-Ittihad, el nuevo club de Marcelo Gallardo, que cuenta además con Karim Benzemá, N’Golo Kanté y Fabinho, entre otras estrellas.

Durante 2023, Diniz conquistó los dos principales pergaminos de su trayectoria como entrenador al ganar la Libertadores y asumir, aunque de manera interina, el comando del seleccionado brasileño. Un triunfo ante esta Argentina ganadora, la de Messi y Scaloni, podría ser un broche plateado para su temporada inolvidable. Una derrota más con el seleccionado de su país, sin embargo, podría convertirlo en blanco de múltiples críticas y eso, sin dudas, podría confundir sus pasos rumbo al gran broche de oro, que buscará en diciembre, en Arabia Saudita, con Fluminense.

En el Maracaná es casi invencible

A pesar de la racha negativa al frente del seleccionado brasileño, Diniz tiene motivos para sentirse confiado antes del clásico. En este 2023, el técnico mineiro disputó 32 partidos en el Maracaná, donde se disputará el encuentro ante Argentina. Solo perdió dos veces, ambas ante Botafogo.

La probable formación de Brasil: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesús, Rodrygo y Gabriel Martinelli.