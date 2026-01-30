Fernando Diniz explotó contra sus dirigidos: la reacción del DT de Vasco da Gama que se hizo viral

En el debut de Vasco da Gama en el Brasileirao, Fernando Diniz protagonizó una escena que recorrió Brasil: en la pausa de hidratación del primer tiempo, reunió a sus jugadores y les gritó furioso por su rendimiento, cuestionando el compromiso y la falta de juego colectivo. “¡Déjense de joder! “¡Acérquense a la pelota!”, fue parte de sus reclamos. Tras la derrota ante Mirassol, bajó el tono en conferencia de prensa y explicó los motivos de su arenga: “Los jugadores aguantan la presión y mejoran gracias a ella”.

La noche del jueves, en el estadio Maião, no fue una más para el brasileño Diniz. El exentrenador de la selección brasileña y campeón de la Copa Libertadores con Fluminense (venció a Boca en la final de 2023) es reconocido por su estilo pasional y sus ideas ofensivas. Aunque esta vez se excedió con las palabras y la pasión. Exteriorizó su frustración en la pausa para la hidratación. Luego de que su equipo sufriera el gol del empate de Mirassol —anotado en contra por uno de sus dirigidos, Carlos Cuesta—, el entrenador reunió a sus dirigidos y les gritó con furia. Las cámaras captaron una secuencia de un minuto intenso en el que Diniz reprochó, con nombre propio, la actitud de algunos futbolistas.

“¿Vos (a Nuno Moreira) no querés jugar? ¡Te quedás quieto! Vos (a Johan Rojas) también te quedás quieto. ¡Coutinho no baja a jugar! Así no hay manera. Si no, solo vamos a patear pelotazos”, exclamó, marcando una distancia explícita con el funcionamiento que había tenido el equipo bajo el anterior entrenador, Fábio Carille. En su argumentación, Diniz citó que sus jugadores se habían quejado de que antes “el equipo solo tiraba balones largos”.

Ni siquiera la figura y número 10 del equipo, Philippe Coutinho, que había marcado el primer gol del partido con un cabezazo espectacular que le dejaría un corte al chocar con el rival, quedó exento de las críticas.

Fernando Diniz siempre vive con mucha intensidad y pasión los partidos, hasta cuando estaba en la selección de Brasil Bruna Prado - AP

“Acabamos de perder la posesión, tú (Nuno) estabas aquí (señala al centro del campo), aquí, aquí, aquí, aquí. Tú (Rojas) estabas igual. ¿Cómo vamos a jugar? El equipo solo va a tirar. Luego te quejarás de que el equipo solo tira, como te quejaste con el otro entrenador. Retírate y juega. Entra al área, vete a la mierda. Ve a por el balón“, sentenció a los gritos.

La escena se volvió viral rápidamente en las redes sociales. El extremo portugués Nuno Moreira, uno de los señalados, intentó responder afirmando que no había hecho “nada” malo. Pero recibió una nueva reprimenda: “No hiciste nada en absoluto. ¡Nada! Se supone que debés hacer algo, jugar”. Y cerró con un fuerte: “¡Puta madre, carajo! ¿No quieren ganar este partido de mierda?”.

Los gritos y la furia no evitaron que el partido terminara en derrota por 2-1 como visitantes en el inicio del campeonato brasileño. Pese a la dureza de sus palabras, Diniz optó por explicar su postura en la conferencia posterior al partido. “No tiene sentido armar un escándalo por esto. Exijo más a los jugadores, soy duro, pero también cariñoso. Mucho más de lo que la gente imagina. Los jugadores aguantan la presión y mejoran gracias a ella. Después de eso, el equipo mejoró. Les tengo un enorme respeto”, declaró.

La tensión fue proporcional a la decepción por el rendimiento en el debut del campeonato. Con un plantel aún en formación y varias incorporaciones recientes, como Marino Hinestroza (que estuvo cerca de fichar por Boca), el equipo no logró imponer su juego en Mirassol y evidenció carencias similares a las del torneo anterior.

El entrenador, sin embargo, no se mostró arrepentido por su manera de conducir. “Tengo una forma de hablar enérgica y rápida, y soy espontáneo con ellos. A veces, a algunos les gusta que las cosas se descontrolen para crear un circo”, afirmó, en un intento por minimizar la repercusión mediática del episodio.

La escena no fue un hecho aislado en la relación de Diniz con sus dirigidos. Horas antes del encuentro, el club oficializó la llegada del delantero Brenner, exjugador de Udinese, quien destacó precisamente el vínculo personal con el entrenador como uno de los factores decisivos para aceptar la propuesta de Vasco. “Tenemos una relación buena dentro y fuera de la cancha. Siempre me buscó, incluso cuando no estaba en el club. Me presentó el proyecto y eso fue clave”, contó el atacante.

Brenner, que usará la camiseta número 20, compartió con el entrenador durante su paso por San Pablo y Fluminense, y se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo en este mercado de pases. La incorporación del delantero llega en un contexto donde se busca renovar el ataque tras la salida de Rayan, recientemente transferido a Bournemouth.

En sus declaraciones, el flamante refuerzo también respaldó a Diniz, al señalar que es un entrenador “que sabe lidiar con la presión” y que “está capacitado para extraer lo mejor de cada jugador”. Estas palabras, en sintonía con el mensaje del técnico tras la derrota, reforzaron la idea de una conducción exigente, pero centrada en el crecimiento colectivo.

Vasco volverá a jugar el lunes por el torneo Carioca, intentando dejar atrás la escena del fuerte reto del entrenador a sus jugadores y volver al triunfo. Diniz, con sus formas extremas, nuevamente quedó en el centro del debate. Para algunos, un líder apasionado; para otros, una figura excesiva. Él, sin embargo, no parece dispuesto a cambiar.