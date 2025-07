Brian Fernández, el jugador de Talleres de Remedios de Escalada que desapareció durante un mes

El jugador Brian Fernández no apareció durante un mes en Talleres de Remedios de Escalada, su actual equipo, con el que firmó contrato a principios de mayo para jugar en la Primera Nacional. Luego de varias semanas de ausencia, contó a través de sus redes que está bien y junto a su familia.

El atacante, de 30 años, nacido en Santa Fe y que pasó por 13 clubes, no juega desde el 14 de junio, cuando el equipo de Escalada perdió como local por 1-0 contra Central Norte de Salta. Fernández estuvo presente en apenas cuatro partidos, todos con derrotas para el cuadro del sur que actualmente lucha por no descender. Los demás duelos fueron ante Chaco For Ever, Mitre (Santiago del Estero) y Almirante Brown, su ex equipo, al que le convirtió un gol.

Brian Fernández firmando su vínculo en Talleres de Remedios de Escalada Prensa Talleres de remedios de Escalada

Fernández, que firmó su vínculo con Talleres el pasado 6 de mayo, había encontrado un buen nivel futbolístico. Parecía mostrarse muy comprometido con la causa pero, luego de una lesión que lo marginó por dos fechas, empezó a faltar a los entrenamientos sin avisar. Luego de que algunos medios comenzaron a informar su desaparición, en las últimas horas hizo un posteo en Instagram en el que afirmó: “No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia”. Y aseguró: “Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no investigan antes de publicar. Esta vez no es el caso de lo que todos piensan”.

“Hablé con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy desaparecido, la vida va más allá de una red social”, remarcó.

Brian Fernández, durante su período en la MLS

No es la primera vez que Brian Fernández es noticia por una historia de este tipo. En todo caso, episodios de este tipo se repitieron más de una vez en la carrera deportiva del delantero.

En 2015, el jugador tocó fondo. Fue suspendido por doping cuando jugaba en Racing y estuvo internado siete meses en un centro de rehabilitación en Tijuana, en México. A partir de allí cambió todo para él. En una entrevista con el programa radial “Primer Tiempo”, abrió su corazón y contó: “La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al fútbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. La pelota cura heridas”.

En 2019, en su paso por Portland Timbers de la MLS, se sometió voluntariamente a un programa de abuso de sustancias para tratar de alejarse de las adicciones. La organización había informado que el delantero santafecino que incurrió “en problemas de abuso de sustancias en el pasado” no iba a estar disposición del equipo hasta que se sometiera a una evaluación y “los médicos del programa lo autoricen a jugar”.

En 2022, fue arrestado en Santa Fe por “desmanes en la vía pública”, ya que lo encontraron arrojando piedras hacia un ómnibus. Por entonces salió a la luz un video en el que se observaba al futbolista semidesnudo y al grito de “no le hice nada”, mientras era detenido por diez efectivos.

Brian Fernández durante su paso por Racing Archivo

En 2023, cuando vestía la casaca de Colón, el por entonces director técnico Néstor Gorosito, señaló que el delantero se ausentó a dos entrenamientos sin aviso y durante esos días el auto de alta gama del jugador apareció abandonado y vandalizado en Santa Fe. Durante algunos días se desconoció su paradero. Un mes más tarde reapareció y se refirió otra vez a sus adicciones: “El fútbol es lo que más extraño. Eso es lo que en mi vida personal me entristece muchísimo. Es algo que lo voy a trasladar el resto de mi vida, mucha gente no lo va a entender, no van a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo conmigo mismo. La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona. Hay circunstancias que no podés sobrepasar. Es algo que me duele mucho”, dijo en un streaming de YouTube.

El posteo que subió Brian Fernández a sus redes sociales luego de su larga ausencia Instagram

Con 30 años, Brian Fernández estuvo en 13 equipos: Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento de Junín, Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa, Portland Timbers, Colón, Ferro, Deportivo Madryn, Monarcas Morelia, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. Además, lleva convertidos 83 goles en 220 partidos disputados de manera profesional.