El delantero argentino Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay y no llegó a debutar

No llegó a debutar y se fue. El delantero Brian Fernández dejó de ser jugador de Fénix de Uruguay apenas un mes y medio después de su llegada al equipo uruguayo. El atacante de 31 años firmó su vínculo el 30 de enero, ni siquiera tuvo su presentación en el equipo y finalizó su vínculo para permanecer en Argentina para atender “asuntos personales”, según el comunicado oficial del cuadro de Montevideo. Este hecho se suma a una larga lista de antecedentes que delinean una carrera profesional signada por las interrupciones recurrentes y la imposibilidad de sostener continuidad en clubes.

El Centro Atlético Fénix de Uruguay informó a través de sus redes sociales que Brian Fernández no iba a continuar en el club: “se acordó la rescisión de contrato con el futbolista, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren su presencia. El club le desea lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos”. La salida se produjo este martes y fue luego de la igualdad 1-1ante Uruguay Montevideo por la primera fecha de la Segunda División uruguaya. Para ese partido, Fernández ni siquiera estuvo convocado.

📄 Comunicado | Brian Fernández pic.twitter.com/9jSbiVjak1 — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) March 17, 2026

Cuando el santafesino llegó a Uruguay, el presidente del conjunto de barrio Capurro se refirió en buenos términos al futbolista: “Es un jugador clase A, con que dé el 40% de lo que puede ya está, será desequilibrante. Vamos a confiar en él. Pensamos que si se adapta y la va llevando, no va a tener problemas”, expresó en primer lugar. Luego, habló de lo que fue su pasado y se refirió a lo que podían potenciarlo: “Para Brian es un desafío, quería jugar acá para demostrar lo que él sabe y despegar de vuelta. Nosotros nos asesoramos, sabiendo lo que le había pasado, vamos a creer en el jugador y en la persona”.

Sin embargo, nada de eso sucedió y la rescisión del vínculo de Fernández con el equipo uruguayo fue similar a su llegada a Coquimbo Unido. En el equipo chileno estuvo dos semanas en diciembre de 2024 y también se fue durante la pretemporada, sin haber jugado ningún minuto. Luego de su paso por Almirante Brown en 2024, tuvo ese paso fugaz por el fútbol chileno y quedó parado un tiempo hasta firmar hasta mediados de 2025, que llegó a Talleres de Remedios de Escalada. En el equipo del sur del conurbano disputó cuatro encuentros oficiales y el último fue en junio del año pasado.

Brian Fernández, un futbolista marcado por conflictos en varios equipos Augusto Famulari

A lo largo de su carrera, Fernández se vio envuelto en una serie de episodios extradeportivos que terminaron condicionando su continuidad en distintos equipos. Entre 2015 y 2026, Brian Fernández registró al menos seis salidas prematuras de distintos equipos debido a episodios no vinculados a su rendimiento deportivo.

En 2017, Sarmiento de Junín lo apartó por ausencias injustificadas; en 2021 y 2022, Ferro Carril Oeste también optó por excluirlo del plantel tras sucesivas recaídas que significaban reiteradas faltas a los entrenamientos. En 2020, Colón de Santa Fe, bajo la conducción de Néstor Gorosito, lo dejó fuera del plantel por una inasistencia inexplicada acompañada de la desaparición de varios días y el hallazgo de su automóvil vandalizado. Tiempo después, protagonizó uno de los episodios más controvertidos cuando fue detenido por la Policía santafesina después de arrojar piedras a un colectivo.

Brian Fernández llegó a Colón en 2020, pero fue apartado del plantel por una inasistencia inexplicada acompañada de la desaparición de varios días y el hallazgo de su automóvil vandalizado AFP

Fernández también arrastra antecedentes de sanciones severas por dopaje. En 2015, cuando jugaba para Racing, dio positivo por consumo de cocaína en un control. Esto derivó, inicialmente, en una suspensión de tres meses, atenuada por considerarse uso en contexto social y no competitivo. El mismo año, dio positivo en un control de un partido por la Copa Libertadores que lo alejó de toda actividad futbolística hasta enero de 2017.

El paso de Fernández por el exterior tampoco estuvo exento de sobresaltos. En 2019, tras marcar 18 goles en 32 partidos con Necaxa de México, firmó con Portland Timbers en la MLS. Poco después, ingresó voluntariamente al programa para el tratamiento de abuso de sustancias de la liga estadounidense, pero su contrato fue rescindido por violar las reglas fijadas por ese mismo programa. En 2023, su contrato con Atlético Morelia de México se extinguió tras un mes, luego de jugar apenas 18 minutos y convertir un gol, producto nuevamente de conflictos alejados de lo deportivo.

El caso de Brian Fernández volvió a poner en primer plano el impacto de los factores extrafutbolísticos en la carrera de un jugador con talento comprobado, pero que vio truncado su desarrollo profesional en reiteradas ocasiones, tal como expone la secuencia reciente de desvinculaciones en Sudamérica y el exterior.