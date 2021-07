Bruno Zuculini, el factor positivo para que el River de Gallardo se acerque otra vez a ser un equipo indomable

River encontró, en los últimos dos partidos, esa sensación de “equipo indomable” que ya transitó durante varios pasajes del ciclo de Marcelo Gallardo durante 7 años, pero que hacía rato no terminaba de redondear al menos durante dos encuentros seguidos. Lo logró primero con un pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores, superando ampliamente a Argentinos en la Paternal (2-0); y luego goleando a Unión de Santa Fe en el Monumental (4-0). En esos encuentros se pueden destacar el desequilibrio de la pareja Matías Suárez-Braian Romero; la confirmación de que cuando a Armani se lo necesita, está; el trabajo siempre ordenado de Enzo Pérez; el aporte desde los laterales Montiel y Angileri con centros y desdoblamientos. Pero el denominador común que terminó mejorando a todo el equipo es Bruno Zuculini.

El factor Zuculini no solo es el “equilibrio”, ese socio que Enzo Pérez hace tiempo estaba necesitando en la mitad de la cancha, también es un mediocampista que va de área a área, que ataca los espacios llegando desde atrás, que gana de arriba con su buen juego aéreo (ante Unión tuvo un cabezazo en el travesaño) y que logra generar un contagio positivo desde su intensidad para jugar y adaptarse a los “momentos”: se pone a hacer lo que cada contexto del equipo exige de él.

El aporte de Zuculini en el 1-0 de Romero

Con Zuculini sucedió algo poco común, indescifrable desde afuera por más que se conozcan la mayoría de los pensamientos futbolísticos de Gallardo, No se supo cuándo o por qué perdió el puesto, aunque está claro que el entrenador es el que está todos los días con los futbolistas y conoce sus humores y rendimientos en esas prácticas tan exigentes (“se juega como se entrena”) que resuelven titularidades y suplencias.

Pero no se puede afirmar que Zuculini haya tenido cuatro partidos seguidos jugando mal y lo curioso, en un momento, fue que ni siquiera fue alternativa de recambio ingresando desde el banco. Gallardo prefería otras opciones, otras características más ofensivas. Ahora volvió a ser titular.

David Ayala, de Estudiantes, disputa la pelota con Bruno Zuculini, de River. Martín Nievas / FotoBAIRES

Tras el partido, Zuculini -que estuvo a punto de irse en el último mercado de pases- señaló: “Con Unión fue un partido redondo. Después de Argentinos, nos volvimos a convencer de que este era el camino, y por suerte se nos dan los resultados”, y explicó en TNT Sports por qué se quedó en el Millonario: “Estaba analizando mi futuro. Tuve que hablar dos palabras con el DT (por Gallardo) y duró un minuto la charla con Marcelo. Suficiente. Y ahí decidí quedarme para seguir juntos. Se están dando los resultados y ojalá que esto nos de la suficiente motivación para seguir ganando”.

Pero, para dejar en claro cómo es su mentalidad y también las exigencias del técnico de River, sostuvo: “Estoy contento con mi rendimiento y el del equipo, pero a partir de mañana te tenés que ganar el puesto de vuelta porque Marcelo no te lo regala. Ahora hay que apuntar todo al miércoles, al partido con Lanús”.

“Estoy ayudando a mis compañeros a ganar”

¿Qué le aportó Zuculini para mejorar el juego de River? En primer lugar, le dio a Enzo Pérez un socio defensivo que lo interpreta mejor desde los movimientos y las necesidades. Porque en el nuevo-viejo esquema 4-1-3-2 de Gallardo, se turnan ahora entre Zuculini y Enzo Pérez para ser el 5 táctico y el doble 5 que se suelta más para romper líneas hacia adelante con pases filtrados o apariciones por sorpresa. Y tiene “oportunismo”: no necesita estar muchos minutos en el campo para tener una chance de gol o para ser importante con una cobertura decisiva.

“Nos ha dado equilibrio junto a Enzo”

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gallardo dio a entender las razones por las que Zuculini no estaba y ahora recuperó su lugar: “El presente de Zuculini tiene que ver con los momentos y las reinvenciones que nosotros tuvimos de muchas maneras y Bruno es un jugador que nos ha ido dando variantes en el juego nuestro, que el año pasado fue importante en una posición diferente a la que estaba acostumbrado a jugar. Después tuvimos que cambiar, no tuvo esa continuidad y hoy es un jugador muy importante. Quiero destacar que los jugadores tienen sus momentos y hay veces que la continuidad no es tan sencilla porque a veces los entrenadores buscamos otras cosas”.

Bruno Zuculini ante Didier Moreno, de Junior, por la Copa Libertadores 2021 Daniel Munoz - Pool AFP

Y agregó: “Bruno representa mucho para el grupo, siempre se entrena con mucha predisposición, en esta nueva etapa encontré un Zuculini mucho más consciente de lo que necesita el equipo, más paciente de la energía en la cual él se involucra todo el tiempo y creo que está en un momento justo de su etapa futbolística en el club y nos ha dado un equilibrio junto con Enzo en la mitad de la cancha y lo está haciendo muy bien”.

Una pieza funcional, más para el lucimiento general del equipo que un destello de su individualidad. Pero, quizás, al margen de la irrupción goleadora de Braian Romero, el otro mejor “refuerzo” de River para este semestre, lo global necesitaba otro complemento. Ni Paradela, ni Palavecino, ni Enzo Fernández lograron (hasta ahora) ser funcionales a Enzo Pérez y River-equipo como lo está haciendo Zuculini. Dependerá de él confirmar este pasaje positivo. Mientras le siga aportando despliegue, sacrificio, visión táctica para atacar y defender y equilibrio, ¿por qué Gallardo debería sacarlo?.