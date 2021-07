Tokio 2020 se quedó sin el doble ganador de la medalla de oro en tenis: el británico Andy Murray

El tenis olímpico se quedó sin una de sus grandes figuras en la competencia individual de Tokio 2020: Andy Murray. El británico, ex número 1 del mundo, actual 104° y ganador del oro en singles en Londres 2012 y Río 2016, se bajó del cuadro individual antes de debutar (su rival iba a ser el canadiense Felix Auger-Aliassime) porque padeció una distención en el cuádriceps derecho y los médicos le recomendaron que continuara, únicamente, jugando en la prueba de dobles (con Joe Salisbury ganaron en la primera ronda).

“Estoy realmente decepcionado por tener que retirarme, pero el personal médico me ha aconsejado que no juegue en ambos eventos, así que tomé la difícil decisión de retirarme de los individuales y concentrarme en jugar dobles con Joe”, comunicó el escocés, de 34 años, que sufrió dos cirugías de cadera y estuvo cerca de no volver a competir.

Murray, dos veces campeón de Wimbledon, se convirtió en el primer jugador en defender un título olímpico individual cuando prolongó su triunfo en Londres 2012 con la victoria en Río 2016 (ante Juan Martín del Potro en la final). También ganó la plata en dobles mixtos junto a Laura Robson en Londres 2012.

En el podio de Río 2016: Del Potro con la medalla de plata y Murray, con la de oro.

En Tokio, disminuido físicamente, Murray añora seguir avanzando en dobles. En la primera ronda, junto con Salisbury (9° del mundo en la especialidad), batieron a los segundos preclasificados, los franceses Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert por 6-3 y 6-2. En la próxima rueda se enfrentarán con los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

El reemplazante de Murray en el cuadro individual fue el australiano Max Purcell, 190° del ranking, y logró una victoria de alto impacto ante Auger-Aliassime (15°) por 6-4 y 7-6 (7-2).

Tsitsipas hace historia para Grecia

Stefanos Tsitsipas, nacido en Atenas hace 22 años y 4° del mundo, derrotó al alemán Philipp Kohlschreiber (112°) por 6-3, 3-6 y 6-3 en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio, convirtiéndose en el primer griego en ganar un match olímpico individual desde Augustos Zerlandis en la competencia de París 1924.

“Las estadísticas son importantes. Es bueno saber que esto sucedió. Soy una persona optimista, que quiere más. Es un honor. Es un gran paso para Grecia. También es un gran paso para este deporte en mi país y es un placer hacerlo”, expresó Tsitsipas, último finalista en Roland Garros (cayó con Novak Djokovic).

En el cuadro masculino de singles, una de las sorpresas fue la eliminación del ruso Andrey Rublev (7° del mundo) ante el local, el japonés Kei Nishikori (actual 69°; 4° en 2015), por 6-3 y 6-4.

