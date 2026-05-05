Bukayo Saka, el regreso más esperado y temido: fútbol y gambetas para soñar con la final de la Champions League

A veces, el mundo está dado vuelta. Insultos racistas, amenazas graves: un penal fallado, a veces, puede despertar el odio. El desprecio contenido. Bukayo Saka, crack de Arsenal, figura estelar del conjunto londinese que se cita este martes con Atlético de Madrid, en busca de la final de la Champions League, vivió una pesadilla el 11 de julio de 2021.

Falló un penal decisivo en la serie contra Italia en la final de la Eurocopa, la primera para el país que creó el fútbol desde 1966 y destrozó, sin quererlo, una noche preparada para el banquete.

El remate se convirtió en un puñal. El odio siempre está agazapado debajo de la mesa.

¡Italia 🇮🇹 campeón de la #EurocopaEnDIRECTV! Donnarumma se vistió de héroe y le tapó el penal definitivo a Saka.



El partido terminó 1-1 ante Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y por penales ganó la Azzurra 3-2. pic.twitter.com/2fPHzoNgAC — DSPORTS (@DSports) July 11, 2021

“Por suerte tengo una familia increíble, amigos, el cuerpo técnico, no solo de Inglaterra, también del Arsenal. Gente que me apoyó en todo momento y que no me dejó que me pusiera mal. Se lo agradezco mucho”, contó tiempo después, en Qatar 2022, donde el crack de ascendencia nigeriana tiró magia: tres goles en cuatro partidos.

En su momento, la Asociación Inglesa (FA) de fútbol asumió estar “consternada” y “asqueada” por los comentarios racistas difundidos en las redes sociales, no sólo contra la figura del equipo que conduce Mikel Arteta, sino también contra los jugadores Marcus Rashford y Jadon Sancho, luego de la derrota de la selección británica.

Los tres jugadores, en realidad, fallaron en los penales después de que la tensa final terminara 1-1, tiempo suplementario incluido. Italia, que otra vez no irá al Mundial, le arrebató a Inglaterra el deseo de obtener la Eurocopa después de 55 años sin trofeos.

El tiempo transcurre, inexorablemente. Ahora, suma 14 tantos en 48 partidos y nadie (casi nadie) lo pone en tela de juicio. Es de los buenos.

Bukayo Saka se destacó en Qatar PABLO PORCIUNCULA - AFP

Hijo predilecto de Arsenal (juega a la pelota bajo el manto rojo y blanco desde los 7 años), Saka abandonó la enfermería en el mejor momento y ya dio muestras de su versión estelar con el fin de llevar, al fin, al éxito a los Gunners. El equipo de Cholo Simeone, el equipo de los argentinos campeones del mundo, es una ocasión ideal.

A los 24 años, el delantero de zurda exquisita (también le pega bastante bien con la derecha) encarna el rostro sonriente y el corazón palpitante del club inglés, con el brazalete de capitán cuando no juega el noruego Martin Odegaard.

Así ocurrió este sábado contra el Fulham (3-0) y brilló en su primer partido como titular en más de un mes, con una gambeta fulminante (la de siempre) y una asistencia para empezar (la de toda la vida), un gol para aderezar su regreso y una sustitución en el descanso, por precaución.

“Vuelve en el momento más importante de la temporada y ahora está fresco. Está fresco de cabeza y su determinación está en lo más alto”, celebra Mikel Arteta, el entrenador, según cita la agencia AFP.

El habilidoso delantero nacido en Ealing, en el oeste de Londres, y formado en la prestigiosa Hale End Academy del Arsenal, perdió parte de su brillo durante la segunda mitad de la temporada, en parte por problemas físicos.

Una lesión en el tendón de Aquiles limitó su explosividad estos últimos meses e incluso le hizo perderse cinco partidos en abril. Casualidad o no, su equipo solo ganó un encuentro en ese periodo (con tres derrotas y un empate), con un juego trabado. Bajo el aura derrotista de los últimos años.

Pero contra el Fulham, los fanáticos de los Gunners recuperaron al “Starboy”, al que adoran, y su vuelta coincidió con una versión mejorada del equipo respecto a lo mostrado en las últimas semanas.

Bukayo Saka, con la música de siempre, ante Fulham Kin Cheung - AP

“Creo que el dolor desapareció y siempre era algo que limitaba su capacidad para realizar ciertas acciones. Se siente liberado, relajado, y creo que hemos recuperado al Bukayo que conocemos”, se entusiasmó Arteta.

El extremo derecho debe aportarle a los Gunners la chispa que les falta, justo cuando Arsenal está cerca de ganar la Premier League, 22 años después de su último título (Everton frenó este lunes a Manchester City) y alcanzar la segunda final de la Champions League, 20 años después de la derrota contra Barcelona y un joven Leo Messi, lesionado en ese tramo final.

Al menos eso cree el francés Robert Pires, que llevaba el número 7 de Arsenal en aquella época gloriosa para los Gunners. “Saka recuperó frescura, gambetas, pegada... Cuando tenés jugadores como él, capaces de marcar la diferencia, eso le viene bien a todo el mundo, porque arrastra a los demás a hacer o intentar hacer lo mismo que él”, resumió el exinternacional francés ante la consulta de AFP.

Pura simpatía, luego de marcar un gol, en su vuelta Kin Cheung - AP

El regreso al mejor nivel de Saka también llega en el momento justo para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, antes del Mundial en el que la selección de los Three Lions se presenta en sociedad como una de las favoritas al título. Una vez más.

Por ahora, la joya del Arsenal solo cuenta en su legado con una FA Cup, la de 2020 perdió tres finales, en la Copa de la Liga (2026) y en la Eurocopa (2021 y 2024). La última, una derrota digna ante la España de Lamine Yamal, un pichón por esos días.

Nacido en el barrio de Greenford, a seis kilómetros de Wembley, de niño jugaba con su padre, Yomi, y uno de sus hermanos mayores, Abayomi. De orígenes humildes, Saka entró en la academia de Arsenal a los siete años, después de que sus padres, que vivían trabajando para mantener a la familia, le llevaran por todos los campos de Londres cuando le advertían en Greenford Celtic que era una joya por pulir.

De pequeño a superprofesional, meses atrás se supo que pasó a ser el futbolista con el mayor salario de la historia de Arsenal. El nuevo vínculo se extiende hasta 2030. Según la información de diversos medios, el acuerdo contempla un salario de 18 millones de euros al año.

El anterior contrato finalizaba en 2027. Sin embargo, tanto el club como el delantero acordaron prolongar la relación por tres años más. En la actualidad, el sitio web especializado Transfermarkt estima su valor de mercado en 120 millones de euros.

Si sale campeón aquí y allá, ese número será un bonito recuerdo.