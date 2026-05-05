Arsenal y Atlético de Madrid, tras la final de la Champions League que buscan desde hace muchos años

Precavido y escueto para responder (“ustedes [por los periodistas] siempre buscan algún título o una frase que salga de lo cotidiano antes de una semifinal”), Diego Simeone se permitió una frase risueña en una de las dos preguntas que recibió de cronistas ingleses en la conferencia de prensa que ofreció en Londres.

Por la tercera fecha de la Liguilla de la Champions League, el 21 de octubre, Arsenal goleó 4-0 a Atlético de Madrid. De regreso a Londres para disputar este martes el desquite de las semifinales (1-1 la ida), al “Cholo” Simeone lo consultaron sobre si el cambio de hotel con respecto a la anterior visita respondía a alguna cábala o superstición. “No, el hotel de ahora es más barato, nos cuesta menos”, respondió, despertando sonrisas en la sala de prensa.

Atlético de Madrid disputó tres finales en la historia de la Champions y dos de ellas fueron con la dirección técnica de Simeone, en 2014 y 2016, ambas con derrotas ante Real Madrid, en tiempo suplementario, la primera, y por penales, la segunda.

Diego Simeone, durante la conferencia de prensa de este lunes en Londres Steven Paston - PA Images - PA Images

“Necesitamos gestionar las emociones de los jugadores para que lleguen de la mejor manera al partido. La experiencia y el tiempo te dan calma, que no es pasividad. Hay que jugar con intensidad y el entendimiento que requiere el partido. Ojalá que la jerarquía individual eleve el rendimiento colectivo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos de lo que hacemos”, expresó el entrenador argentino, que solo es superado por Alex Ferguson (Manchester United) y Marcello Lippi (Juventus) entre los directores técnicos con más finales con un mismo equipo. El escocés y el italiano tienen cuatro definiciones.

Tras salir el miércoles pasado con un fuerte dolor en el tobillo izquierdo, Julián Álvarez completó la recuperación y todo indica que será titular. “Julián conoce la liga inglesa muy bien, en la ida tuvo un partido muy bueno y ojalá este martes pueda responder a lo que el partido pida”, manifestó el Cholo sobre el cordobés, que en su carrera en la Champions (17 partidos en Manchester City y 41 en el Atlético) promedia un gol o una asistencia cada 80 minutos, según Opta. Entre los delanteros con 20 o más presencias, solo lo supera Erling Haaland (un tanto o asistencia cada 74 minutos).

“Estamos mejor que en octubre”, dijo Simeone sobre la actualidad de su equipo, en comparación con el partido que perdió por goleada hace poco más de un semestre. De todas maneras, la temporada del Atlético se caracterizó por un mejor ataque que defensa, en contraste con la solidez que históricamente tienen los equipos del Cholo.

La capacidad para evitar goles es una de las principales virtudes de Arsenal, cuyo entrenador, Mikel Arteta, pasó de promover un estilo ambicioso a uno más pragmático, reflejado en el repliegue sobre el campo propio. Reconvirtió a dos zagueros centrales (Ben White y Piero Hincapié) en laterales.

Desde su llegada a los gunners, en diciembre de 2019, el DT español dirigió en 37 encuentros por la Champions, con 24 goles recibidos, a un promedio de 0,65 gol por cotejo, el más bajo de la historia para entrenadores con al menos 20 partidos en la competencia.

Arsenal busca la segunda final de su historia, tras la perdida con la conducción de Arsène Wenger en 2006 ante Barcelona, en un partido que Lionel Messi no jugó por estar recuperándose de un desgarro. En la temporada pasada, Arsenal fue eliminado en las semifinales por Paris Saint Germain, luego campeón.

¡Partidazo, a la vista! 👀 pic.twitter.com/acCfEBzDuU — Atlético de Madrid (@Atleti) May 4, 2026

Arteta expresó que están recuperados Bukayo Saka y Kai Havertz, quienes no estuvieron en Madrid por lesiones. A diferencia del electrizante 5-4 entre Paris Saint Germain y Bayern Munich en la otra semifinal, la que disputaron Atlético y Arsenal fue más apretada y solo hubo goles de penal (Julián y Gyökeres).

“Es un sueño para nosotros tener la posibilidad de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente. Hemos trabajado mucho como club, como equipo, para después de 20 años estar otra vez en esta posición”, expresó un ilusionado Arteta.

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